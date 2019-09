Magyar szakemberek Kaliforniában forradalmasítják az ingatlanpiacot

A kereskedelmi ingatlanok digitalizálása számtalan új lehetőséget tartogat a nagy ingatlanportfóliók tulajdonosainak és kezelőinek. Arról beszélgettünk Dr. Hermán Róberttel, aki három éve költözött el Magyarországról, hogy technológiai céget alapítson Kaliforniában, hogy mennyire jelentős szerepet játszik a technológia az ingatlanszektorban és hogyan érzi magát az új szerepében az RICS Americas Board tagjaként.

Néhány éve írtunk róla, hogy REscan néven indítottál saját céget Kaliforniában. El tudnád mondani röviden, mivel foglalkoznak?

A REscannél számítógépes látási technológia (computer vision technology) használatával digitalizálunk nagy kereskedelmi ingatlanportfóliókat. Ez nem csak azt jelenti, hogy az épületeket körbe lehet járni, mint egy számítógépes játékban, hanem azt is, ami még ennél is fontosabb, hogy a lézerszkennerek (laser scanners), gépi látási kamerák (computer vision cameras) és gépi tanulás (machine learning) használatával a helyeket adatokká tudjuk alakítani. Ez egy roppant értékes eszköz a nagy méretű, több országban található ingatlanokat tartalmazó portfóliók tulajdonosai és kezelői számára.

Ez nagyon elvontan hangzik, de belegondolva nem is annyira különbözik attól, hogy a Google beszkenneli és digitalizálja a könyveket, amelynek segítségével online kereshetünk válaszokat korábban csak nyomtatásban elérhető szövegekben. Ehhez hasonlóan, miután például beszkennelünk és feldolgozunk egy bevásárlóközpontot, olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy hány szék található az épületben, vagy mekkora a teljes terület, amit kőburkolat vagy szőnyeg borít. Vagy éppen megjeleníthetünk wifi-hőtérképeket, a kijáratokhoz vezető útvonalakat, a vásárlók mozgását, és idővel gyorsított felvételként láthatjuk az ingatlan fejlődését és használatának módját. Ezek rendkívül fontos információk a biztosítóknak és a finanszírozók számára.

Eközben 3D-modelljeink a robotikai megoldásokat, például takarító és biztonsági robotok alkalmazását is lehetővé teszik, valamint a SNAP-hez és a Pinteresthez hasonló cégek sokféle, a kiterjesztett valóságra épülő alkalmazást fejleszthetnek, például a digitális tartalomelhelyezéshez és -kezeléshez. Korábban nem is volt elérhető ez a fajta információ, átláthatóság és jövőbeli jövedelem, és a megoldásaink olyan típusú költségcsökkentést és új bevételeket nyújtanak, amelyekre az iparág szereplői régóta várnak.

Hogyan növekedett a cég az elmúlt három évben, mióta legutóbb beszéltünk? Milyen fő mérföldköveket sikerült elérni?

El kell ismernem, hogy nagyon szerencsések voltunk a Szilícium-völgybe érkező többi startuphoz képest, mert az első naptól kezdve együtt dolgozhattunk a Stanford Research Institute-tal (SRI), az alkalmazott tudomány területén működő ikonikus kutatóközponttal.

A Stanford Research Institute egy amerikai nonprofit tudományos kutatóintézet és szervezet, amelynek székhelye a kaliforniai Menlo Parkban található. A Stanford Egyetem igazgatósági tagjai 1946-ban alapították az SRI-t, hogy innovációs központként támogassa a régió gazdasági fejlődését. Számos világhíres találmány és technológia köthető az SRI-hoz az ultrahangtól kezdve, az automata robotok, parabola antennák, lézerszkennereket át egészen a számítógépes egérig. Egy másik jelentős találmány például az Apple által 2010-ben felvásárolt Siri technológiája is az SRI munkájából született.

Ekkor az alapítótársammal, Bognár Botonddal ketten alkottuk a céget, és az első mérföldkő a csapat összeállítása volt. Az SRI technológiája és partnersége segítségével gyorsan fel tudtunk építeni egy fantasztikus csapatot olyan mérnökökből, akik a Google-től, Microsofttól, Magic Leaptől, Walt Disneytől, és még magától az SRI-tól is érkeztek.

Ez lehetővé tette, hogy a prototípusokat továbbfejlesztve használható termékeket hozzunk létre, például egy hordható szkennert, ami jelenleg a legkönnyebb és leggyorsabb nagy kapacitású szkenner a világon. A hardver megalkotását követően a következő nagyobb mérföldkő a 3D-adatfeldolgozó és -streamelő szoftver fejlesztése volt, amelynek segítségével nagyon nagy 3D-modelleket is meg tudunk jeleníteni mobiltelefonokon. Csak a Google Earth és az Apple 3D-térképei rendelkeznek ezzel a képességgel ilyen típusú adattömörítés mellett.

Ezek nagyon komoly fejlesztéseknek tűnnek, amelyek minden bizonnyal jelentős erőforrásokat igényeltek. Hogyan tudtátok fedezni a fejlesztés költségeit?

Először Botonddal önerőből vittük el a fejlesztést addig a pontig, ahol prototípusokon keresztül be tudtuk mutatni a koncepciót az ingatlanszektorban dolgozó korábbi kollégáinknak. Közülük sokan az elsők között fektettek be a cégbe. Igazán megtisztelő érzés, hogy sok közeli barátunk is beszállt a finanszírozásba, és elkezdték terjeszteni a vállalkozásunk hírét, valamint újabb befektetőket szereztek nekünk. Eközben a Szilícium-völgy legkiválóbb elméi közül is befektettek néhányan, például David Helgason, a Unity egyik alapítója, Ali Kutay, a WebLogic alapítója (amelyet az Oracle vásárolt fel), és Charlie Songhurst, a Microsoft korábbi stratégiai vezetője.

Ezek szerint remek kapcsolati hálótok van a magánbefektetők szintjén. Az intézményi befektetőkkel is ilyen szerencsétek volt?

Ezen a téren már vegyesebb a kép, mert új szereplőként és nem technológiai háttérrel rendelkező alapítókként elég nagy kihívás volt a forrásszerzés. Mindazonáltal büszkék vagyunk, hogy az SRI, az Acequia Capital, a Microsoft korábbi M&A csapata és a Hailan Holdings, a hongkongi tőzsdén jegyzett ingatlanalap is befektettek a REscanbe.

Eddig igazán ígéretesen hangzik minden, de hogyan fogadták az ingatlanszakemberek a terméket?

Igaz, hogy ezek a mérföldkövek és az elért eredményeink semmit sem érnének, ha nem lenne egy komoly ügyfélkörünk, akik tesztelték az elképzeléseinket, ez ugyanis kritikus fontosságú volt a termékfejlesztés során. Büszkén mondhatjuk, hogy többek között a Brookfield, a CBRE és a CA Venture is korán felismerték, mekkora lehetőséget hordoz a fizikai portfóliójuk átalakítása digitális 3D-modellekké. Mindezek mellett tárgyalásban vagyunk más pénzügyi és közigazgatási szektorban lévő szereplőkkel is, de mivel ezek az egyeztetések éppen most zajlanak, még nem beszélhetek róluk.

Hogy látod, a nagy ingatlantulajdonosok elfogadták már a digitalizálás előnyeit?

Teljes mértékben. Manapság az az általános trend, hogy az összes ingatlancég technológiai céggé, vagy legalábbis technológiát alkalmazó céggé alakul át. Az ingatlantulajdonosok felismerték, hogy óriási mennyiségű adat hever felhasználatlanul (többnyire különböző egységekben), és a technológia alkalmazásával nem csak a produktivitás növelhető, de új lehetőségek is nyílhatnak. Lenyűgöző azt látni, hogy egy ingatlanos konferencián a szakemberek mesterséges intelligenciáról, gépi tanulásról és digitalizálásról beszélnek. Természetesen még nagyon sok a próbálkozás és a kudarc, amire számítani lehet, mert normális egy ilyen technológia bevezetésénél. El kell telnie némi időnek, mire a piac éretté válik ilyen szempontból, de a tendencia világosan látszik, és az ingatlanos technológiák (PropTech) végérvényesen az iparág részévé váltak.

Hogyan változott az ingatlancégek általános hozzáállása a technológiához az elmúlt években?

A PropTech még csak néhány éve jelent meg, legalábbis a ma ismert formájában. Azzal viszont mindenki tisztában van, hogy aki nem használja ki a technológia nyújtotta lehetőségeket, az egyszerűen végleg lemarad a versenyben. Az összes nagy ingatlanközvetítő cég kinevezett technológiai vagy információs vezetőt – olyan szakembereket, akik nem ingatlanos háttérrel rendelkeznek, ezért nagyon eltérő szemléletmódot hoznak a cégbe. Ezen felül a kereskedelmi ingatlanok piacának legnagyobb szereplői elkezdtek PropTech-cégekbe fektetni a saját kockázatitőke-alapjuk létrehozásával vagy olyan specializált PropTech kockázatitőke-alapokba való befektetéssel, mint a FifthWall és a MetaProp.

REscan csapat

Nemrég neveztek ki téged az RICS Americas Board tagjává. Melyek fő céljaitok a következő években? Milyen üzenetet hordoz, hogy egy PropTech-szakembert neveztek ki?

A többnapos bizottsági tervezés még előttünk áll, de az már világosan látszik, hogy az egyik fő szempont az RICS hatókörének szélesítése és az ismertség növelése lesz az amerikai kontinensen, tehát nem csak az Egyesült Államokban, hanem Kanadában, Dél-Amerikában és a Karib-térségben is. Az elnökség egy másik célja az elkövetkező évben az, hogy elősegítse a szakma növekedését az érdekképviselet, a lojalitás, a bizalom és a büszkeség növelésével.

Ez az első alkalom, hogy az RICS PropTech-háttérrel rendelkező tagot nevez ki, ami azt gondolom, magáért beszél. Izgatottan várom, hogy a különböző közösségek és érdekelt felek közötti kapcsolatteremtésen dolgozzak, és hogy segíthessek a „fordításban”.

Az RICS kevésbé ismert az amerikai kontinensen, mint Európában. Hogyan tudjátok növelni az ismertségét, és mi az a hozzáadott érték, amit az RICS nyújtani tud az amerikai piacon?

Igen, ez igaz, és ennek történelmi okai vannak. Az RICS több mint 150 éves, de az Egyesült Államokban viszonylag új szereplőnek számít – csak 15 éve vagyunk jelen. Ez azt jelenti, hogy sok versenytársunk van. Ráadásul az Egyesült Államokban gyakran előfordul, hogy úgy működnek a dolgok, mintha 50 külön országról lenne szó, ami különösen megnehezíti bizonyos sztenderdek bevezetését.

Az RICS Americas az alulról felfelé (helyi) és a felülről lefelé irányuló (nemzeti) megközelítést egyaránt támogatja. Az alulról induló kezdeményezések szintjén támogatjuk a különféle helyi tagszervezeteket, és segítjük a vezetőiket, hogy a tagok igényeinek megfelelő helyi eseményeket szervezzenek. Az RICS nemzeti szinten is működik, és stratégiai szövetségeket köt – legutóbb például az Amerikai Értékbecslők Szövetségével (American Society of Appraisers, ASA) állapodtunk meg, hogy közösen fogunk dolgozni az értékbecslési szektor egységesítésén. További egyéb kezdeményezések is folyamatban vannak. A maga 130 ezer tagjával az RICS egyedi pozícióban van, hogy a közérdek szem előtt tartásával jelentős hatással legyen a szakmánk jövőjére.

Úgy tűnik, hogy az elmúlt néhány év meglehetősen eseménydús volt. Mi a következő mérföldkő REscan számára, és melyek a legnagyobb kihívások?

Jelenleg felkészülünk az idén ősszel esedékes Series A finanszírozási fordulóra. Ez jellemzően csak intézményi kockázati tőkét jelent, és a befektetők összetételétől függően a legfontosabb tőkebevonásnak számít a vállalat jövőbeli sikereinek szempontjából. És ez nagy kihívást jelent, mivel számunkra ez az első alkalom, hogy megbeszélést folytatunk milliárd dollárt kezelő kockázati alapokkal. Azonban a legelső visszajelzésekből kiindulva a megfelelő úton haladunk, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbbet.