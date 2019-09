Őrület, mi zajlik az ingatlanpiacon - Gigaberuházások változtatják meg örökre a fővárost

Az ingatlanpiac minden szektorára igaz, hogy gőzerővel folynak az építkezések. A turizmus kiszolgálása miatt minden kategóriában épülnek szállodák, a biztos munkahelyek és a kedvező hitelkondíciók a lakásvásárlókat ösztönzik, ami kihat a fejlesztők aktivitására is, a vásárlóerő növekedése a bevásárlóközpontoknak kedvez, a régiós szinten még mindig magas hozamok és a nemzetközi cégek terjeszkedése irodafejlesztéseket generál, míg az e-kereskedelem térnyerése és az átalakuló retail piac új logisztikai központok és raktárak felbukkanását idézi elő Budapesten és a környékén. Elképesztően nagy területek, megannyi projekttel, több milliós négyzetméterrel. Mindezeket próbáljuk most egy kalap alá venni, és bemutatni, hogy milyen fejlesztések vannak folyamatban az egyes szektorokban.

Az ingatlanpiac 5 szektora, amiről szó lesz:

Szállodapiac Budapesten A plázák világa Több tízezer új lakás A rekordokat döntögető irodapiac A szinte teljesen megtelt raktárak

Szállodapiac és a plázák helyzete

1. Szállodapiac Budapesten

Dübörög itthon a turizmus, egyre nő az ideutazó turisták száma, számos új szállodafejlesztést jelentettek be az évben, ami több száz szobát foglal magába és a már működő szállodák foglaltsága és átlagára is az elmúlt hat év legmagasabb szintjeit érte el.

Körülbelül 3000 darab 5 csillagos működő szoba van Budapesten, ami a jelenleg építés alatt álló, luxuskategóriás hotelfejlesztéseknek köszönhetően, 2022 év végéig 40%-kal, vagyis 1200 szobával bővülne, amennyiben a tervezett fejlesztések mind megépülnek.

Biztos lesznek olyan projektek, amik nem, vagy csúszással fognak megvalósulni az építőipari áremelkedés követhetetlen voltja miatt, de általánosságban azért látszik, hogy a budapesti piac vonzó a brandek és a független üzemeltetők számára is.

"Lehetnek olyan belépők ezek mellett, akik régóta ácsingóznak a piacra (pl. Holiday Inn Express, Motel One, Pestana, Sol Melia). Lehetséges, hogy új márkát kap egy szálloda - pl. a Madách téren a Regency már M Square néven működik, de a Mérleg utcai korábbi Starlight Suiten-re is ez vár. Azt is tapasztaljuk, hogy megjelent a piacon az itthon első, de külföldön már működő úgynevezett combo hotel termék, ami két márkát jelent egy tető alatt, például a Mercure Budából egy Mercure/Ibis combo jött létre" - mondta el Hegedűs Attila a BDO ügyvezető igazgatója.

Felvetődhet a kérdés, hogy vajon rendelkezik-e már Budapest olyan presztízsű és volumenű vendégkörrel, amely képes lesz felszívni az újonnan nyitott 5 csillagos szobakínálatot, illetve nem fognak -e visszaesni a már jelenleg működő 5 csillagos szállodák bevételei és kihasználtsági mutatói. Hausenblasz Gertrúd, a Colliers International kutatási elemzője szerint:

Amennyiben a jelenlegi - nagyrészt szabadidős turisztikai céllal - beérkező vendégek összetétele változást mutatna az üzleti célú turizmus irányába, akkor a fejlesztés alatt álló 5 csillagos szállodák számíthatnak majd a kapacitásuk kihasználására. Ezt a célt elősegítené új járatok fogadása - főként az ázsiai térségből, új kongresszusi létesítmények megnyitása, amely növelné az üzleti céllal érkező látogatószámot, illetve népszerű események további megrendezése mint például a vizes világbajnokság volt és a labdarúgó Európa-bajnokság lesz 2020-ban."

Természetesen a fővároson kívül is szép számmal indulnak új fejlesztések, mi most azonban csak azt a közel 60 budapesti szállodaprojektet soroljuk fel, amelyek idén már átadásra kerültek, az év utolsó hónapjaiban fognak, vagy amelyeknek az elkészülése a következő években várható, de az építkezés első lépései már elkezdődtek. A lista nem lehet teljes, hiszen vannak elemzés, vagy bejelentés előtt álló projektek, ahol vagy nincs még hivatalos tájékoztatás, vagy egyelőre nem engedélyezett a nyilvánosságra hozatal.

2. A plázák világa

A plázastopnak köszönhetően nagyon rövid az a lista, ami a folyamatban lévő bevásárlóközpontokat tartalmazza, az egyik ilyen, teljesen új bevásárlóközpont, ami elkészülhet a közeljövőben a Kelenföldön épülő Etele Plaza. A közel 300 millió eurós, vagyis 100 milliárd forint értékű beuházással egy nettó 55 ezer négyzetméteres bevásárló- és szórakoztatóközpont jön létre, várhatóan 2020 szeptemberi átadással.

Emellett a budapesti piacon folyamatban van a Campona átalakítása is, a CBRE adatai alapján mintegy 17-18 ezer négyzetméterrel bővítenék ki a komplexumot, a tervek szerint 2023 végére. Ezeken felül természetesen vannak kisebb beruházások kiskereskedelmi ingatlanok fejlesztésére, ilyen például 1100-1200 négyzetméteres Emerald Residence földszintje, ahová üzleteket tervez a fejlesztő, vagy az Agora projekt, ahol az irodaépületek alsóbb szintjein egy fél bevásárlóközpontnyi kiskereskedelmi egységnek alakítanának ki helyet.

Csörgő Anita, Director, Head of Advisory & Transactions – Retail, CBRE, a retail szektor jelenlegi helyzetét, valamint a belvárosi lokáció jellemzőit foglalta össze: ”Az utcai kiskereskedelem töretlenül fejlődik Budapest belvárosában, a klasszikusnak számító bevásárlóutcák (mint a Váci utca, Andrássy út és a Deák Ferenc utca) mellett egyre erősödnek egyéb szomszédos lokációk is. A Szervita Square épülettel egyidőben nyílik majd meg az Emerald Residence – a szálloda és lakópiaci, illetve kiskereskedelmi egységei egyaránt. A bérleti díjak ezen a környéken egyelőre kedvezőbbek, mint a szomszédos Váci utcában, azonban amikor a folyamatban lévő fejlesztések elkészülnek, itt is az árak emelkedésére számítunk.”

