Egészpályás letámadásra készül a Fundamenta az ingatlanpiacon

Sok minden történt a Fundamenta életében az elmúlt egy évben, a lakás-takarékpénztárakhoz kapcsolódó sokk után elindították nyáron a napelem közvetítést, nemrégiben pedig bejelentették, hogy az ingatlanközvetítési piacra is beszállnak. Ez a két új üzletág egy olyan 88 pontos lista első két eleme, amit a cég a következő években kíván megvalósítani és ezzel lefedni minél jobban az ingatlanpiac egyes szegmenseit. A bejelentésekről Morafcsik Lászlóval, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk egy exkluzív interjú keretein belül.

A közelmúltban jelentették be, bár már jó ideje a levegőben volt, hogy a Fundamenta ingatlanközvetítő hálózatot hozott létre. Hogyan képzeljük ezt el? Ez ugyanaz, vagy más mint a piacon működő modellek?

Semmiképpen nem hasonlítanám magunkat más piaci szereplőhöz, hiszen újszerű lesz az üzleti stratégiánk. 22 évvel ezelőtt betétgyűjtéssel indult a tevékenységünk, majd megkezdtük a lakáscélú hitelek nyújtását, mára pedig felépítettünk egy 900 ezres ügyfélállományt. Van egy országos lefedettségű értékesítő hálózatunk, széles kommunikációs felületünk, és egy olyan hátterünk, ami nagyon komolyan segíti a következő lépéseket. Az én alapvégzettségem atomerőmű-mérnök, ezért a jelenlegi helyzetet leginkább a maghasadáshoz tudnám hasonlítani, a maximális energia felszabadításához is el kell érni a kritikus tömeget, nekünk is el kellett érnünk azt a kritikus tömeget, ami mellett képesek vagyunk belépni az ingatlanközvetítésbe. Most összeállt a megfelelő nagyságú ügyfélkör, az értékesítési hálózat, és a kommunikációs stratégia.

Az ingatlanpiac már 5 éve szárnyal. Sokak szerint már a csúcson vagyunk, de jó esetben maradunk még egy darabig. Miért „csak” most indult el ez az ingatlanközvetítői üzletáguk? Lehet köze a döntésnek az LTP-k állami támogatásának megszűnéséhez?

Elsőre úgy tűnhet, hogy az állami támogatás megszűnése miatt kényszerből egy olyan pályát kellett keresnünk, ahol további üzleti potenciálokat látunk. Ez nem így volt, ez egy hosszú folyamat vége, aminek semmi köze nincs ahhoz, hogy van-e állami támogatás a terméken, vagy sem. Most jutottunk el a kétéves projekt végére, aminek a célja, hogy 360 fokban lefedjük azt a piacot, ahol dolgozunk. Lakáscélú finanszírozással kezdtünk, ami kimerült abban, hogy lakáscélú hiteleket nyújtottunk az ügyfeleknek, és ehhez kapcsolódó termékeket értékesítettünk, például folyószámlát vagy lakásbiztosítást. Majd idén nyáron elindultunk a napelem rendszerek közvetítésével és finanszírozásával, két nagyobb partner közreműködésével, a következő állomás pedig immár az ingatlanközvetítés. Lakhatási ökoszisztéma stratégiánk több elemből áll, amelyből az első kettőt valósítottuk meg az idei évben, ezt fogják követni a következő években a lakásálmok megvalósítása köré épülő további építő kockák.

Nehezemre esne kihagyni a kérdést, még akkor is, ha pontosan tudom a választ, úgyhogy felteszem. Milyen pontok szerepelnek még a listán?

Ezt majd a következő interjúban megbeszéljük.

Térjünk rá egy kicsit az üzleti modell technikai részére. Valamelyest a mesterséges intelligencia humánosított verziója, amikor a Fundamenta, látva, hogy mikor jár le egy számla és mikor kerülhet az felhasználásra egy vásárlás, ingatlan adásvétel kapcsán, még a döntés előtt felkeresi az ügyfelet, hogy a potenciális termékekkel, ajánlatokkal elhalmozza. Így fog működni?

Valahogy így. Ebben is különbözünk a többi ingatlanközvetítőtől. Látjuk, hogy az ügyfélnek mikor jár le a szerződése, és Személyi bankáraink még azelőtt ott vannak, hogy az ügyfél kitalálná, milyen lakáscélra is kívánja fordítani a rendelkezésre álló összeget. Bizalmi alapon fog működni a kapcsolat, a személyi bankár látja, hogy az ügyfélnek mikor jár le a szerződése, milyen lakáscélra kívánja fordítani a megtakarítást vagy éppen hitelt és ennek megfelelően ajánlja az ingatlanos kollégáját.

Milyen konkrét ingatlanok lesznek a rendszerben?

Mi kizárólag exkluzív szerződést kötünk. Az ügyfél értékesítendő ingatlana három hónapig csak a mi értékesítési felületeinken lesz megtalálható. Jelenleg az induló fázisban vagyunk, amikor fel kell töltenünk ezt a kínálatot, ebben segít az országos hálózatunk, akik a 900 ezer ügyfelünkkel állnak kapcsolatban. A kizárólagosság arról szól, hogy garantáljuk az ügyfélnek, hogy egy bizonyos időn belül értékesíteni fogjuk az ingatlanát, így nincs rákényszerítve, hogy még másik nyolc portálon is hirdessen.

Mi lesz, ha nem sikerül az értékesítés?

Amennyiben nem sikerül a saját ügyfélkörünkből vevőt találni az ingatlanra, úgy megjelenítjük a hirdetést a nyilvános portálokon is, ezzel is támogatva ügyfelünket.

Az ingatlanközvetítés jutalék alapú üzlet. Önök milyen jutalékkal dolgoznak majd?

4 százalék+áfa a jutalékunk. Hiszünk abban, hogy az ingatlanközvetítés egy szakma, amely hozzáadott értékkel bír az ügyfél számára, ennek pedig ára van. A Fundamenta más esetben sem az olcsóságával kívánt kitűnni a piacon és ez most sem lesz másként.

Fizikai helyszíne lesz az új üzletágnak?

Nem, ez is más lesz, mint a legtöbb közvetítőnél, az értékesítéshez nem szükséges iroda. A pénzügyi közvetítést is más üzleti modellben végezzük mint például a pénzintézetek. A bankok a bankfiókban, a Fundamenta pedig az ügyfél otthonában végzi a tanácsadást. Nem akarunk ingatlanfotókat kirakni a kirakatokba, azok elérhetőek lesznek a honlapunkon, hiszen ma már az ügyfelek nagy része inkább elektronikus felületeken keres ingatlant, minthogy mászkáljon a városban és nézegesse az irodák képeit.

Melyik lokációban indul el az üzletág?

Budapesten indulunk, és jövőre kiterjesztjük országosan a tevékenységet.

Már említettük, hogy csúcs közeli állapotban van a hazai lakáspiac, de mi az ön véleménye a hazai lakáspiaci jövőről?

A trend nagyjából hétévente változik a lakáspiacon, ez azonban nem befolyásolja alapvetően az üzleti modellünket. Az összes finanszírozásunk körülbelül 70 százaléka az adás-vételen keresztül realizálódik. Mindez eddig a Fundamentán kívül zajlott. Amikor a 360 fokos ügyfélképről és tanácsadásról beszélünk, akkor mindazt, ami ebben a 88 pontban szerepel, szeretnénk, ha egy kézből kapná meg az ügyfél. Nekünk mindegy, hogy merre mozdul a lakáspiac, az elmúlt két évben épült új lakásokat megvásárolják, vagy ha éppen recesszió van, akkor eladják. Egy prosperáló gazdaság és működő bankrendszer mellett a közvetítéssel nagyon nem lehet melléfogni. A kérdés itt csak a volumen. Azt is látjuk, hogy az ingatlanközvetítők szerepe a nehezebb ingatlanpiaci helyzetben felértékelődik, hiszen túlkereslet esetén gyakorlatilag minden ingatlant „elkapkodnak”. Más szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, mert több lábon állunk, nem ez lesz a „core” tevékenységünk.

A többi közvetítő és hálózat számára tehát egyértelműen versenytársak.

Ezt így is fogalmazhatjuk, tisztességes piaci verseny mellett piacvezető szerepre törekszünk.

A lakosság eladósodottsága messze elmarad a nyugat-európaitól. Ebben lát növekedési potenciált?

Nemcsak a nyugat-európaitól, hanem még a kelet-európától is el vagyunk maradva. Ennek megfelelően látok lehetőséget a további növekedésre, de ez inkább csak hipotézis, mindenkinek mások a gondolatai ezzel kapcsolatban. Nálunk egy átlagos méretű lakás körülbelül két luxusautó ára, ha arrébb megyünk 250 kilométert, ugyanaz a lakás legalább 10 luxusautó ára. Viszont az autó ugyanannyiba kerül itt is és ott is. Tehát ár-érték arányban az ingatlanpiac alul van értékelve nálunk, így nem véletlen, hogy sok ingatlan spekulatív befektetőkön keresztül cserél gazdát. Törvényszerűen szinte mindennek ki kell egyenlítődnie valamilyen időtávon, a kérdés, hogy ez 5, 10 vagy 30 év alatt történik meg. Az MNB elemzései szerint is alulreprezentált a magyar hitelezési piac.

Lakást jellemzően életvitelszerű vásárló és magánbefektető vesz. Ezen belül a befektetők hozamalapon vizsgálják a termékeket és elérhető eszközöket. Amikor a MÁP+ közel 5 százalékos hozamot kínál, mondhatjuk kockázatmentesen, akkor versenyképes lehet a budapesti lakáspiac a befektetők számára?

A kereslet és a kínálat fogja meghatározni az árakat. Pár évvel ezelőtt, amikor már a 80 ezer forint is soknak tűnt, ki gondolta volna, hogy Budapesten 170 ezer forint lesz az átlagos bérleti díja egy lakásnak? Ugyanez történt, amikor 240 volt az euró és mindenki azon szörnyülködött, hogy megközelítette a 300 forintot. Most 335 forint, és örülünk, ha visszaerősödik 325-re. Minden relatív.

A piaci kitekintő után térjünk vissza az új üzletágra. Mi lesz a következő lépés? Bárki felajánlhatja az ingatlanát, vagy csak akkor kerülhet be egy lakás a rendszerbe, ha az üzletkötő keresi meg?

Igen, bárki felajánlhatja ingatlanát, bárki eladhatja az ingatlanát. Bárki vehet, és bárki eladhat. Személyi bankáraink évente körülbelül 600 ezer ügyféllel tárgyalnak, akik mind potenciális vevők vagy éppen potenciális eladók. Természetesen az is eladhatja a mi segítségünkkel az ingatlanát, aki jelenleg nem a az ügyfelünk, a kapcsolatot egyszerűen fel tudja velünk venni a honlapunkon. A kínálat pedig hamarosan egy egyszerű regisztrációt követően megtekinthető lesz.

Hogyan lehet feltölteni ingatlant? Ingyenes lesz?

Az eladó jelezni tudja a feltöltési szándékát. Ezt követően az ingatlanközvetítő kimegy, felméri és lefotózza az ingatlant, megköti a szerződést, majd összeállítja a hirdetést, és fel is tölti azt a honlapra. A szerződés megkötésével az eladó sikeres értékesítés esetére vállalja a jutalék megfizetését.

Kap kedvezményt az ügyfelük, ha vásárol vagy elad?

A tervek szerint a finanszírozási oldalon biztosítunk kedvezményt az ügyfeleknek.

Az ingatlanokat is listázó oldaluk már éles, de egyelőre az az üzenet fogad, hogy „Hamarosan indulunk”. Mikortól lesz látható a kínálat?

2-3 hét múlva már látható lesz a kínálatunk, azonban eladóként már most is lehet jelentkezni ingatlanközvetítő kollégáinknál vagy a honlapunkon.