Enyhén szólva is kiugró, amit a magyar építőipar művel

Öt év folyamatos növekedés után is, még mindig jóval a 2008-as pénzügyi válság előtti csúcs alatt van az Euroconstruct 19 országának építési teljesítménye. Bár lassuló mértékben, az előrejelzések alapján azonban még a következő években is lehet számítani a volume növekedésére. Magyarország az elmúlt években olyan erős építőipari bővülést tudhat maga mögött, amivel igencsak kiemelkedik a többi ország növekedési értékei közül. Az előrejelzések alapján ez a nagy különbség, még a következő években is megmaradhat - derül ki a Varsóban megrendezett 88. Euroconstruct Konferencia beszámolójából.