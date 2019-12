Így épült meg az ország legdrágább épülete (TOP 10 sztori - 8)

Több mint 10 év huzavona, több százezer tonnányi építőipari anyagfelhasználás, sok milliárd forint és több tízezer néző, akik már decemberben megtapasztalhatták, hogy milyen lett az ország egyik legdrágább és legnagyobb épülete, a nemzet stadionja, a 2019-ben elkészült Puskás Aréna. Megnéztük honnan indult, és végül mi lett a stadion projekt kifutása.

„2010-re elkészülhet a Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciója” – írtuk meg 13 éve a Portfolio-n, 2006-ban ugyanis már elkezdődött a tervezés, akkor még 60 milliárd forintos állami finanszírozásból tervezték felújítani a komplexumot, és majdnem még egyszer ennyiből további épületekkel is bővült volna 2010-re, amennyiben Magyarország megnyeri a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság rendezési jogát. Bár az itthoni EB meghiúsult, 2008-ban már az olimpia lehetséges rendezése kapcsán is felmerült a stadion környékének rendbetétele. Három lehetséges helyszín és koncepció került szóba az olimpia kapcsán, ezekből kettőnél is kiemelt szerepet kapott volna a stadion és környéke, egyedül az északi koncepciónak (M0-M3-as csomópontja és a Békásmegyer - Szentendre közti Duna menti sáv) nem volt része a Puskás környékének átalakítása.

2011-ben megtárgyalta és elfogadta a kabinet a Puskás Ferenc Stadion újjáépítésével kapcsolatos koncepciót, ennek értelmében egy 40 ezer férőhelyes - igény esetén 55 ezer férőhelyesre bővíthető -, UEFA 5-ös kategóriájú sportlétesítményt építettek volna összesen 35 milliárd forintból. A megvalósulási időszak 2011-2015 lett volna. Egy évvel később azonban már egy jóval nagyobb – körülbelül 65 ezer férőhelyes – komplexumról számoltunk be, aminél a bontási tervek is módosultak. Az akkori tervek szerint:

Az aréna 65 ezer férőhelyes, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) előírásainak megfelelő, multifunkcionális létesítmény lesz, ennek megfelelően a labdarúgó-mérkőzések mellett más sportágak versenyeinek, illetve kulturális eseményeknek is otthont adhat.

Az eredeti tervek végül úgy módosultak, hogy a kulturális eseményeken kívül, kizárólag focimeccseknek ad otthont a stadion, a multifunkciós jelleg ugyanis túlságosan megemelte volna a költségvetést, ezért egy egyszerűsítés keretében a többi sportágat kivették a tervekből.

Az ezt követő években, amíg el nem kezdődött a tényleges kivitelezés, szépen lassan kitolódtak az átadási dátumok, illetve a költségvetési keret. 2013-ban 70-90 milliárdra becsülték a szükséges forrásokat, 2017-es átadással, míg 2014 derekán már 90-100 milliárd forintról volt szó, illetve 2018-as befejezésről.

2015 nyarán, Fürjes Balázs akkori budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos elmondta:

Ősszel kezdődhet el a jelenlegi stadion bontása, 2016-ban elindul az új létesítmény építése és legkésőbb 2019-re befejeződnek a munkálatok.

Akkor már látványtervek is megjelentek az új Puskás Arénáról. Összehasonlításképpen nézzük meg, melyek voltak a tervek és végül mi lett belőle:

Közti Zrt. látványtervén az új Puskás Ferenc Stadion (2015)

Az elkészült Puskás Aréna 2019 (Forrás:MTI/KKBK)

A végső adatok

2017 tavaszán végül a beruházó Nemzeti Sportközpontok és a kivitelezést elnyerő konzorcium képviselői aláírták a Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójának tervezéséről és kivitelezéséről szóló szerződést.

Az áfa nélkül számított (nettó) ár 143 milliárd forint volt.

Valóban tartották a 2019-es határidőt, november 15-én Uruguayt látta vendégül a magyar férfi labdarúgó-válogatott, a találkozóval egyben megnyitotta kapuját Európa, és a világ egyik legmodernebb, 68 ezer néző befogadására alkalmas létesítménye, amely a 2020-as Európa-bajnokság alkalmával négy találkozónak ad majd otthont, három csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek.

Összesen 130 ezer köbméter beton, 19 ezer tonna betonacél, 12 ezer tonna gyártott acélszerkezetre volt szükség az 50 méter magas, 316 méter hosszúságú, 208 ezer négyzetméter alapterületű komplexum kivitelezéséhez. A létesítményen 1000 fő dolgozott naponta, ebből több mint 600-an csak a szerkezetépítéssel foglalkoztak. A vasbeton mennyisége 150 ezer köbméterre rúg, ebből 75 darab tízemeletes jönne ki, ami Békásmegyer és Óbuda lakótelepeivel ér fel. Az épületbe annyi acélt építettek bele, amiből két Erzsébet-híd is kitelne, a fúrt cölöpök teljes hossza 26 km, a stadion összes kábelének hossza pedig megfelel a Budapest-Barcelona távolságnak.

A környék átalakulása

Egyelőre talán még merész gondolatnak tűnik, de nem elképzelhetetlen, hogy szinte új városközpontként működjön a XIV. kerület, új fejlesztésekben és monumentális projektekben ugyanis itt biztos nincs hiány. Komoly forgalom összpontosul például a 2-es metró Puskás Ferenc Stadion megállója köré, nagyságrendileg napi 60-70 ezer átszálló utas csomópontja. A metrómegállón körülbelül 150 ezer ember halad át, amihez még hozzájön az 1-es villamos utasainak a száma, valamint Kelet-Magyarország és a fővárost összekötő Stadion buszpályaudvar forgalma. Sőt, úgy tűnik, hogy közvetlenül a 2-es metró Puskás Ferenc Stadion megállója feletti telekre tervezett iroda és üzletközpont létrehozásáról is pozitívan döntött a XIV. Kerületi Önkormányzat. A kiemelt beruházás (ismerve a beépíthetőségi adatokat) mintegy bruttó 38-39 ezer négyzetméteren nyújthat majd irodahelyiségeket, kiskereskedelmi és szolgáltató egységeket, továbbá pár száz parkolót.

Maga a stadion, illetve a hozzá kapcsolódó metrómegállón kívül nagy tervek vannak a kiállítás, rendezvény és konferencia vonalon is, hiszen várhatóan mind a Hungexpo területe, mind a Syma csarnok felújításra kerülhet a közeljövőben. A Hungexpo Budapesti Vásárközpont fejlesztésére mintegy 1,5 milliárd forintot hagytak jóvá, hogy 2020-ban megfelelő környezetben és minőségben fogadhassa az Eucharisztikus Világkongresszust és 2021-ben a Vadászati Világkiállítást. És akkor még szót sem ejtettünk az épülő és átalakuló irodaházakról, illetve arról a több mint ezer lakásról, amit Zuglóban építenek.

Városfejlesztési szempontból tehát mindenképpen a környék javára szolgál a stadionnal elkezdődött, vagy inkább már folytatott beruházási sorozat, és kulturális, illetve sport szempontból is olyan épületről beszélünk, ami egészen egyedinek számít Magyarországon, már csak a méreteit tekintve is. De ezen túl azt, hogy ki milyen típusú közintézmény, vagy komplexum felépítését támogatná, azt a saját szubjektív véleményekre bízzuk.

