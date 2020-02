Bespájzolnak a bérlők: az sem baj, ha más költözik a területre, a lényeg, hogy legyen

Határozott lépésekkel halad és zárkózik fel a magyar irodapiac a nyugati országokéhoz, az érettség nemcsak az alacsonyabb hozamszinteken látszódik, hanem a bérlők részéről egyre tudatosabb és előretekintőbb irodakeresésen, illetve az egyre kisebb mértékű, bérleti szerződésekbe foglalt ösztönzőkön keresztül is. Az elmúlt időszakban tapasztalt trendekről, valamint a jövőbeli várakozásokról Henter Timeát, a Knight Frank Hungary szakértőjét kérdeztük.

Körülbelül másfél éve lépett be a Knight Frank a hazai piacra, bár nemzetközi szinten tanácsadóként minden területen jelen vannak, legyen szó lakáspiacról, vagy kereskedelmi ingatlanokról, itthon a fő fókuszterületük az irodabérlet. Hogyan változtak a bérlői igények és mi jellemezte 2019-ben a budapesti irodapiacot?

A tavalyi év legnagyobb kihívása az volt, hogy az igényelt irodaterülethez képest kevés volt a kínálat, nem épült annyi irodaház, mint amennyit fel tudott volna szívni a piac. Az utolsó negyedévben például volt három kiemelt tranzakciónk, három teljesen más hátterű, iparágú bérlővel, más méretekkel, mégis ugyanazzal a kihívással kellett megküzdeniük. Ez a kihívás az elégtelen kínálat volt, ami miatt az utolsó negyedévben a kereslet 44 százalékát a bérlői megújítások tették ki, a három kiemelt tranzakciónk közül kettő is ilyen volt: a francia Vivendi Group, mely többek között szoftverfejlesztéssel foglalkozik, a budapesti belvárosban (CBD) béreltek 1000 négyzetmétert és végül ott is maradtak; valamint a kémiai termékkel foglalkozó Albemarle, akik szintén meghosszabbították az eddigi Váci úti irodaházban a szerződésüket, mintegy 3200 négyzetméteren. A dán Novo Nordisk, gyógyszeripari cégnek, - akit ugyancsak képviseltünk - sikerült időben és megfelelő kereskedelmi feltételek alapján költözési szerződést kötni a dél-budai Budapart projektben, viszont ők is, mint a másik két említett cég hasonló flexibilitási igénnyel küzdöttek.

A másik trend, amit már régiós szinten is látunk, és szintén a kevés kínálatból adódik, az az alulbérlés. Az elmúlt években kevésbé működött az a vállalati döntés, vagy stratégia, amit most már egyre inkább látunk, hogy a cégek a szükséges területnél akár 10-15 százalékkal nagyobb helyre szerződnek, abból a célból, hogy fel legyenek készülve egy lehetséges bővülésre. Most, főleg a főváros belső részein, olyan mértékű a területhiány, hogy ezeket az átmenetileg nem használt területeket is ki tudják adni.

Henter Timea

Még mindig fontos a cégeknek, hogy a főváros központi részein legyenek? Meg lehet győzni valakit, hogy egy másik területet válasszon Budapesten belül?

Ebben az iparágak különböznek, de a munkavállalói csoportok miatt megvannak a kialakult alpiacok, ahová egy cég szívesebben költözik. Folytatódik az a trend, miszerint a bérlők egyre nagyobb figyelmet fordítanak a munkavállalók megtartására és hajlandóak kompromisszumot kötni a bérleti költség szempontjából egy vonzó központi lokációért, amely segítheti a munkavállalók vonzását és megtartását. Az SCC-k (osztott szolgáltató központok, Shared Service Center), BPO-k (üzleti folyamatok kiszervezése, Business Process Outsourcing) és ITO-k (IT szolgáltatások kiszervezése, IT outsourcing) még mindig a Váci úton mozognak, a különböző szolgáltatásokat nyújtó cégek, valamint a tanácsadók a belvárost részesítik előnyben, de az IT szektorban például a szoftverfejlesztők is efelé hajlanak, mert nagyon nehéz megfelelő munkaerőt találniuk, így szükséges a vonzó lokáció. Mindezek mellett általánosságban elmondható, hogy Dél-Buda több mint egy éve folyamatosan egyre vonzóbb területté válik.

Hogyan alakultak a bérleti díjak az elmúlt évben?

A struktúra az, ami drágult. 3-5 évvel ezelőtt volt érdemi különbség az átlagos piaci bérleti díj és a valós, kedvezményekkel számított bérleti díj között, bár az is vitatható, hogy ebbe ki mit számol bele. Most már nagyon kis eltérés van ezek között, ennek az az oka, hogy csökkentek az ösztönzők, főleg azokon a piacokon, ahol nagy a kereslet, de kevés szabad állomány van. A magyar piac is kezd azokhoz az országokhoz hasonlítani, ahol kevesebb ösztönző van, nehéz megtartani a munkavállalókat, és korábban kell elkezdeni az új irodaterületek keresését. Abban a 75 országban, amit a Knight Frank monitorizál készítettünk egy riportot, eszerint a cégek körülbelül 30 százaléka már öt évvel a szerződés vége előtt nekikezd az irodakeresésnek. Ez Budapesten is változott, egy 1000-1500 négyzetmétert kereső bérlő talán 10-12 hónappal a szerződés lejárta előtt kezdett el gondolkodni, most azonban, mind a lokáció mind a tranzakciós feltételek szempontjából, már 15-24 hónappal korábban elkezd nézelődni.

Henter Timea Knight Frank Hungary, Associate Director, Office Division

Melyek azok az ösztönzők, amelyek eltűntek a bérleti szerződésekből?

Leginkább a fitout, vagyis a belső felújítási költségek kompenzálásából és a bérleti díj nélküli időszakból vettek vissza a tulajdonosok, utóbbi az, ami talán a leginkább csökkent. De mindkét oldalról szükség van kompromisszumokra, a bérlőknek nagyon fontos a flexibilitás, a tulajdonosok pedig a finanszírozás miatt minél hosszabb távú bérleti szerződést írnának alá.

A bérleti szerződések átlagos hosszában látnak változást?

Igen, de meg kell különböztetni a már létező, és az új építésű irodaházakat. Az újaknál, ahol banki finanszírozás van, mindig hosszabb szerződésre törekednek, ez lehet 7 vagy akár 10 év is. A már létező házaknak pont ebből fakad a versenyelőnye, hogy akár 5 éves bérleti szerződést is tudnak ajánlani. Ez a bérlők számára azért nehéz, mert nagy rugalmasságot igényelnének, ami nem abból fakad, hogy nem szeretnék magukat 5-7 évre lekötni, hanem abból, hogy ha például egy évvel a költözés után, ha felvásárolnak egy másik céget, akkor 1000 helyett már 1500 négyzetméterre lesz szükségük.

És abban, hogy mi a fontos a munkavállalóknak?

Most azt látjuk, hogy egyfelől fontos számukra, hogy a technológiai újításokat az irodaházban is megkapják. Népszerűek azok az applikációk, amivel például tárgyalót lehet bérelni, és előreláthatóan olyan eszközök is népszerűvé válhatnak, amelyek a személyes wellbeingre fókuszálva jelzést küldenek majd, hogy igyunk vizet, vagy éppen húzzuk ki magunkat. A tech részén túl, a másik irány az a dolgozók megbecsültsége, és konkrétabb megkérdőjelezése, megfogalmazása annak, hogy miért vannak a cégnél, mit tesznek hozzá a működéséhez, mivel foglalkozik egyáltalán a cég ahol dolgoznak, és ez összeegyeztethető-e a saját személyes céljaikkal, értékrendjükkel.

A különböző zöldminősítések fontosak a bérlők számára?

Nem annyira a minősítések a lényegesek, hanem inkább az, hogy milyen gyakorlati megoldásai vannak egy irodaháznak. Egyrészt fontos, hogy fenntartható legyen maga az épület, másrészt a bérlők a környezetbarát megoldásoktól azt is várják, hogy alacsonyabbak legyenek a működési költségek. Ezeken túl, a harmadik aspektus, hogy valóban létezik a környezettudatosság, és nem csak arról van szó, hogy zöldet akarnak marketingelni, hanem valóban zöldet akarnak teremteni a bérbeadók.

Milyen várakozásaik vannak 2020-ra nézve a budapesti irodapiacon?

A kereslet és a kínálat terén továbbra is arra számítunk, hogy nagy különbség lesz az egyes alpiacok között, összességében pedig azt látjuk, hogy a következő 3 évre jelzett építés alatt álló 500 ezer négyzetméternyi irodaterület nem lesz elegendő a jelenlegi igények tekintetében. Elég csak megnézni a múlt negyedévet, amikor 200 ezer négyzetméter volt az irodapiaci kereslet. A bérleti díjakban drasztikus csökkenésre semmiképp sem számítunk, bár már vannak, akik tartanak a 2023-2025-ös időszaktól. A piaci bérleti díj és a valós kifizetett bérleti díj közötti rés be fog záródni, illetve érdekes kérdés az is, hogy például az a trend, ami a coworking irodákkal elindult, mennyire fogja befolyásolni a bérlői piacot.

Mennyire látják a coworking irodák további térnyerését Budapesten?

Érdekes volt Budapesten látni, hogy itthon és a régióban nem jelenlévő, de nemzetközi szinten nagy játékos ellátók, hogyan próbáltak betörni a piacra, milyen kezdeti elvárásokkal érkeztek és hogyan szembesültek specifikusabb helyi és regionális kihívásokkal. Úgy vélem, hogy a továbbiakban a regionális játékosoknak, vagy az olyan nemzetközi szereplőknek lesz nagyobb sikerük, amelyek már korábban is itt voltak. Csökkenésre biztosan nem számítunk a kereslet oldaláról sem, ez már inkább egy új elvárás, pont a flexibilitás igénye miatt. Egy statikus 5-7 éves bérleti szerződés nem tud a bővülési szükségleteknek megfelelni, ezek a terek az irodákban, vagy a környéken, pont erre jelentenek megoldást. Természetesen csak addig a szintig, amíg nem válnak a bérbeadó, vagy a fejlesztő konkurenciájává, de ezt általában szabályozni szokták az ellátók a bérleti megegyezésekben.