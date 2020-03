Ennyibe kerülnek az új lakások a főváros kerületeiben - Nyakunkon a teljes összeomlás?

A következő hetekben egy átfogó cikksorozat keretében mutatjuk be 10 ingatlanpiaci elemző és több mint 40 ingatlanértékesítő véleményét arról, hogy mit gondolnak a koronavírus miatt kialakult helyzet lakáspiaci hatásairól. A sorozat első részeként az új építésű lakásokat nézzük meg a Budapesti Lakáspiaci Riport elmúlt 4 évben közzétett adatai alapján. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy melyik budapesti kerületben drágultak legnagyobb mértékben az új építésű lakások és mi szól a további áremelkedés és mi a csökkenés mellett.

Nemcsak a használt, hanem az új építésű lakások esetében is hatalmas áremelkedést tapasztalhattunk az elmúlt néhány évben. Míg Budapesten 2016 elején egy 50 négyzetméteres új lakás átlagosan 27,7 millió forintba került, addig 2020 elején már 48,3 millióért cserélt gazdát, ami 71 százalékos áremelkedésnek felel meg.

Ahogy az ábrán is látjuk kerületenként nagyok a különbségek, fontos azonban megjegyezni, hogy mivel itt egy-egy kerületben néhány száz, de a fejlesztők által kedvelt XI. vagy XIII. kerületben is maximum egy-két ezer lakást hirdetnek egyszerre, ezért egy-egy projekt megjelenése vagy eltűnése nagyban befolyásolja egy adott kerület újlakás-piacának árszintjét. Jó példa erre a belváros és néhány peremkerület közötti kontraszt. Míg az V. kerületben néhány luxusprojektnek köszönhetően már 2016-ban is másfél millió forint felett volt az új lakások átlagos négyzetméterára, addig a XVI. vagy a XIX. kerületben a 350 ezer forintot sem érte el. Éppen ezért míg az V. kerületben négy év alatt mindössze 20-25 százalékkal mentek feljebb az árak, addig az említett két peremkerületben az alacsony bázisértéknek köszönhetően 120 és 130 százalékkal. Az I., a XXI. és a XXIII. kerületben 4 éve még nem volt értékelhető mennyiségű új lakás, ezért az összehasonlítás sem volt lehetséges.

Az idei a fordulat éve - mi szól a csökkenés és mi a növekedés mellett?

A CSOK, a kedvezményes lakásáfa és a befektetők megjelenése kellett 4-5 éve ahhoz, hogy beinduljon a piac és nagyobb számban elkezdődjenek az értékesítési céllal indított lakásfejlesztések. A növekedés egészen 2019-ig folyamatos volt. Míg 2015-ben mindössze 7,6 ezer lakás épült, addig 2016-ban 10 ezer, 2017-ben 14,4 ezer, 2018-ban 17,7 ezer, 2019-ben 21,1 ezer lakást adtak át. Ezen belül ráadásul az értékesítési célú építkezések aránya is növekedett, idén azonban több ok miatt is negatív fordulatra kell számítani.

A fordulat egyik oka a 27 százalékos lakásáfa visszavezetése, amelynek következtében a fejlesztők költségeire mintegy 21 százaléknyi extra teher rakódott a kedvezményes időszakhoz képest. A decemberben, januárban és februárban Budapesten értékesített közel 1400 új lakás 60 százalékát még mindig 5 százalékos lakásáfa mellett kínálták, 40 százalékát azonban már 27 százalékos áfakulccsal értékesítették. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az őszi és a téli árak között majdnem 5 százalékos emelkedés ment végbe. Egy negyedévre vetítve ez meglehetősen magasnak mondható, de egyre inkább megoszlanak a vélemények arról, hogy meddig emelkedhetnek még az árak.

Az áremelkedés lendülete kezd alábbhagyni, a 23 kerületből 7-ben - a magasabb lakásáfa ellenére - ősz óta enyhén csökkentek az árak.

Emellett értékesítők szerint a tavalyi évben az új lakások értékesítési ideje erősen emelkedni kezdett, ami az adott árszinteken jelentkező kereslet csökkenésének és a kínálat azzal párhuzamosan végbemenő növekedésének a következménye. A harmadik ok pedig a váratlanul jött koronavírus, ami miatt hetek alatt teljesen befagyott a piac, a belvárosi új lakásokat Airbnb célból kereső befektetők közül sokan nemcsak nem vásárolnak újabb lakásokat, hanem elkezdték árulni korábban vásárolt lakásaikat.

A három legnagyobb fejlesztő azonban optimistán tekint a jövőre. A Biggeorge szerint a mostani környezetben a lakosság számára az ingatlanszektoron belül a lakások lehetnek a kézzelfogható menekülő, reálhozamot termelni képes eszközök, így a járvány elmúltával középtávon további áremelkedésre számítanak.

A Metrodom felhívta a figyelmet arra, hogy idén, a tavalyival szemben eleve kevesebb, 18 ezer lakás átadása várható, míg jövőre eddig 16 ezerrel lehetett számolni, azonban a koronavírus miatt várhatóan csak 10 ezer lakás fog megépülni. Ez a 2015. évhez hasonlóan újra hiányt okozhat, ami a mostani kereslet fennmaradása esetén újabb áremelkedéshez vezethet.

A Cordia szerint pedig a küszöbön álló válság hatására több ingatlantípus jövedelemtermelő képessége át fog értékelődni, de a lakások szerepe várakozásaik szerint erősödni fog.

A járványt várhatóan az építőipar is erősen meg fogja érezni, amiről Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója beszélt néhány napja a Portfolio-nak. A szakember szerint az alábbi tényezők már most hatással vannak az építkezésekre:

A munkák lassulása

Import anyagok bonyolultabb beszerzése

A meglódult árfolyam (euró/forint)

A kialakuló bizonytalanság - elsősorban a külföldi munkavállalók itt maradása vagy hazautazása körül

Scheer Sándor Market Építő Zrt., vezérigazgató Scheer Sándor 1996-ban alapította meg a Market Építő Zrt.-t, azóta a cég első számú embere. Több mint 600 építkezés fűződik cége nevéhez, Magyarország legjelentősebb beruházásainak kivitelezője. Több Tovább … Tovább Scheer Sándor 1996-ban alapította meg a Market Építő Zrt.-t, azóta a cég első számú embere. Több mint 600 építkezés fűződik cége nevéhez, Magyarország legjelentősebb beruházásainak kivitelezője. Több

A Portfolio által megkérdezett ingatlanértékesítők sem túl optimisták. Sokan közülük a teljes lakáspiacra vonatkozóan az előttünk álló évre 10 százalékos árcsökkenést is elképzelhetőnek tartanak, ami az új lakások értékesítésére is hatással lehet. Ez nem feltétlenül azonnali árcsökkentésben, sokkal inkább különböző kedvezmények – ajándék konyha, ajándék garázs vagy tároló – bevezetésén keresztül valósulhat meg. Az biztos, hogy az előttünk álló hónapokban teljesen leállhat a piac, ami nemcsak a kereslet eltűnését, de az építkezések csúszását is előrevetíti. A kérdés így az, hogy meddig tart a járvány, mikor indulhat újra a piac és vissza tud-e állni minden a régi kerékvágásba.

Címlapkép forrása: Shutterstock