Ennyivel eshetnek vissza a budapesti lakásárak a járvány miatt - Konkrét számokról beszéltek a szakértők

Több cikkünkben foglalkoztunk már azzal, hogy a koronavírus a lakáspiacot sem hagyja érintetlenül. Az első és legszembetűnőbb változás az Airbnb-vel kiadott lakásoknál jelentkezett, de hosszabb távon az értékesítési árakra is hatással lehet a járvány. Ennek érdekében 10 elemzőt és 40 értékesítőt kérdeztünk meg arról, hogy véleményük szerint hogyan változhatnak a lakásárak az előttünk álló évben. Cikksorozatunkban elsőként a budapesti lakásárakat és bérleti díjakat mutatjuk be arra fókuszálva, hogy milyen irányú és milyen mértékű árváltozást okozhat a koronavírus.

A szokásos félévi Portfolio Hangulatfelmérés kiegészítéseként ezúttal az elemzők mellett az értékesítőket is megkérdeztük arról, hogy mire számítanak az előttünk álló évben a hazai lakáspiacon. A következő 12 hónap feltehetően nagyon más lesz, mint amit az elmúlt években tapasztaltunk. Az eddig folyamatosan emelkedő árak már a tavalyi év második felében stagnálni kezdtek, amire a koronavírus-járvány további nyomást gyakorol. Ezek alapján nem meglepő, hogy a szakértők többsége valamekkora árcsökkenésre számít, abban azonban már megoszlanak a vélemények, hogy ez a csökkenés mekkora lesz és mennyi ideig tarthat. Vannak, akik szerint a következő néhány hónapban ugyan visszaesnek az árak, de nyár végével minden visszaáll az eredeti kerékvágásba, míg mások szerint egy hosszabb recesszióra kell felkészülnünk. Az biztos, hogy az idei második negyedévben minimális tranzakció várható csak a piacon, és szinte az is borítékolható, hogy az árak valamelyest visszaesnek.

Mekkora lesz az árcsökkenés?

A megkérdezettek közül az elemzők valamivel optimistábbak, mint az értékesítők, de érdemi különbség nincs köztük abban, hogy a legtöbben mindkét csoportból árcsökkenésre számítanak. Az elemzők negyede gondolja úgy, hogy az idei második negyedévben legalább 5, a második és a harmadik negyedévet együtt nézve pedig legalább 8 százalékos árcsökkenés megy végbe Budapesten. Az értékesítőknek pedig mintegy 60 százaléka tart elképzelhetőnek egy ekkora árcsökkenést.

Abban azonban hasonlóak a vélemények, hogy a járvány végével az árak is legalább részben helyreállnak. A mai árszintekhez képest az elemzők közül mindössze egyvalaki, az értékesítőknek pedig a harmada gondolja azt, hogy 12 hónap múlva több mint 10 százalékkal alacsonyabban lesznek az árak.

A többség arra számít, hogy az előttünk álló félévben átlagosan 5-8 százalékkal csökkenhetnek a fővárosi lakásárak, amit az utolsó negyedévben néhány százalékos emelkedés követhet.

Ha nyár végére véget is ér a járvány és újra elindul az áremelkedés akkor sem valószínű, hogy év végére kompenzálni tudná a fent említett árcsökkenést. Az elemzők közül senki, és az értékesítők közül is csak minden ötödik megkérdezett gondolja úgy, hogy egy év múlva magasabban lesznek az árak, mint most. Hogy a 10 elemző és a 40 értékesítő átlagosan mire számít, az az alábbi grafikonon látható, ahol az MNB lakásárindexét tovább folytatva rajzoltuk fel a következő egy évre vonatkozó szakértői várakozásokat.

Az átlagosan várható árcsökkenés azonban területileg és lakástípusonként is eltérő mértékű lehet. Első körben várhatóan a belvárosi, befektetési céllal vásárolt lakásokat fogja érinteni, ugyanis már most számos olyan hirdetést találunk, amiben az eddig Airbnb-vel kiadott lakásokat hirtelen kedvezményes áron dobták piacra. A sürgős eladás pedig alkalmanként meglehetősen szokatlan hirdetéseket szül.

Egy belvárosi garzonlakás tulajdonosa például 26 millió forintért kínálja a lakását, ami mellé egy 8 éves Lexus-t is ad ajándékba.

Mi lesz a bérleti díjakkal?

Az Airbnb kapcsán korábbi cikkeinkben már beszéltünk a bérleti díjakról, amelyeknél sok esetben már most látszik a visszaesés. A kínálatban egyes elemzők 5-10 százalékot mértek eddig, sokak szerint azonban még nem vagyunk a lejtő alján. Az elemzők több mint fele és az értékesítők 2/3-a szerint júniusra a bérleti díjak több mint 10 százalékkal alacsonyabbak lesznek Budapesten, mint ma. Ez nem is lenne meglepő annak fényében, hogy a turisták eltűnésével mennyien kezdtek átállni a rövid távúról a hosszú távú bérbeadásra. A növekvő kínálatot ráadásul a kereslet egyáltalán nem követi, sőt a bizonytalanság miatt – az érettségizők el tudják-e kezdeni az egyetemet szeptemberben, a diploma előtt állók mikor kaphatják meg a papírt és állhatnak munkába – nem is biztos, hogy annyi új bérlő megjelenik a kiadó lakások piacán.

Hosszabb távon nézve azonban itt is csökken a pesszimizmus, a bérleti díjak csökkenése a járvány végével várhatóan meg fog állni, így 12 hónap múlva a többség szerint 2-10 százalékkal lehetnek alacsonyabbak, mint ma.



Mikor állhat helyre a piac?

Ez a kérdés az, amire ebben a pillanatban valószínű, hogy senki nem tudja a választ, ennek ellenére kíváncsiak voltunk, hogy a megkérdezett ötven ember mit gondol erről.

Az elemzők véleménye megoszlik abban, hogy mikor térhet vissza a piac a normális kerékvágásba. Mind az elemzők, mind a közvetítők többsége mához képest 6-12 hónapos időtávra várja a normalizálódást. A közvetítők viszont pesszimistábban látják a jövőt, közülük 20 százalék 1 évnél is hosszabb, 25 százalék pedig 2 évnél is hosszabb visszaesési periódust vár, vagyis ők egy elhúzódó recessziót prognosztizálnak. Az elemzők közül mindössze 10-10 százalék az egy és a két évnél hosszabb visszaesésre számítók aránya, de talán az alábbi két megszólalás tükrözi legpontosabban azt, amit ezzel kapcsolatban ma tudni lehet.

A lakáspiac várható helyreállása a törlesztési moratórium tényleges hosszától függ, a moratórium elnyújtja és kiegyensúlyozza a lakáspiaci hatásokat.

A hazai lakáspiac az egészségügyi veszélyhelyzet megszűnését követően további 6-9 hónap múlva állhat helyre, de ennek az időpontját természetesen még nem tudjuk.

Összességében tehát naiv dolog lenne azt gondolni, hogy a koronavírus hatása nem fog begyűrűzni a lakásárakba és a bérleti díjakba, de egyelőre még temetni sem kell a piacot. Ha a pesszimistább forgatókönyvek valósulnak meg és a 10 százalékot is eléri a visszaesés, az is elenyésző ahhoz képest, hogy 2013 eleje óta Budapesten 190 százalékkal mentek feljebb a lakásárak. A kérdés továbbra is az, hogy mikor ér véget a járvány és indulhat újra a gazdaság.

A felmérésben elemzői oldalról az alábbi szakértők vettek részt: Balla Ákos - Balla Ingatlan, Balogh László - Ingatlan.com, Benedikt Károly - Duna House, Incze Zsombor - Takarék, Kricsfalussy Tamás - Metrodom, Sápi Zoltán - Budapesti Lakáspiaci Riport, Soóki-Tóth Gábor - Otthon Centrum, Tancsics Tünde - Eltinga, Valkó Dávid - OTP Jelzálogbank és a Portfolio Ingatlan csapata

