Eltűnhetnek a befektetők a hazai lakáspiacról? - Mit változtat meg a járvány?

Az elemzőktől a lakásárak várható alakulása mellett megkérdeztük, hogy mire számítanak a befektetési célú vásárlások, a hitelfelvételi hajlandóság vagy a külföldi vásárlók aránya tekintetében az előttünk álló évben.

Befektetési célú vásárlások

Nem könnyű megmérni azt, hogy ki milyen céllal vásárol meg egy adott lakást, ezért túl sok információ nincs is erről a piacon. A Duna House azonban a hálózatán keresztül értékesített lakások esetében folyamatosan készít felmérést arról, hogy mekkora a befektetők aránya a lakásvásárlóik között.

Ez alapján a korábbi években Budapesten 40 százalék, vidéken 25 százalék körül mozgott a befektetési célú lakásvásárlások aránya.

Ebben a megkérdezett szakértők közel fele csökkenésre számít, míg negyedük szerint stagnálás, negyedük szerint pedig emelkedés jöhet a következő 12 hónapban. Az előrejelzés azért sem könnyű, mert attól, hogy a befektetők száma csökken, az összes tranzakción belüli arányuk még jelentősen emelkedhet is, ha saját célra történő vásárlások a kivárások miatt teljesen leállnak az előttünk álló hónapokban. Az azonban egyáltalán nem mindegy, hogy például Budapesten havi 3-4000 adásvételből tesz ki 40 százalékot a befektetők aránya, vagy havi 600-ból 80 százalékot. A márciusi adásvételek számában mindenesetre még csak a hónap utolsó hetében érződött a visszaesés, az áprilisi számokat pedig május elején tudjuk majd bemutatni.

Külföldi vásárlók aránya

A külföldi vásárlók számáról a KSH évente ad ki adatokat, a 2019. évre vonatkozóan azonban egyelőre csak az EU-n kívüli vásárlók száma áll rendelkezésre. Ebből az derül ki, hogy a számuk több mint 20 százalékkal emelkedett 2018-hoz képest, így feltételezhetjük, hogy az EU tagállamok állampolgárainak vásárlásaival kiegészítve is egy emelkedő tendenciát kapunk. Mindez az arányokban is emelkedést jelentett, ugyanis az összes adásvétel 2018-ról 2019-re több mint 5 százalékkal csökkent.

Az idei évre a megkérdezettek közel kétharmada itt is csökkenésre számít, míg bő egyharmaduk stagnálásra. Azt senki nem gondolja, hogy a külföldi vásárlók aránya idén magasabb lehet, mint tavaly. Ha az emberek nem utaznak / nem utazhatnak, akkor értelemszerűen kevesebb a külföldiek által indított tranzakció.

Hitelfelvételi hajlandóság

A hitelfelvételek száma, aránya és az átlagos hitelösszeg is folyamatosan emelkedett az elmúlt évek során, ami egybevág a tranzakciószámok növekedésével és a lakásárak általános emelkedésével. Az árak mellett azonban most ebben is fordulat következhet be. A megkérdezettek közel kétharmada csökkenésre számít, emelkedésre pedig csak kevesebb mint 10 százalék, ami nem meglepő annak fényében, hogy egy bizonytalanabb gazdasági környezetben az embereknek inkább a stabilitás, a munkahelyek megtartása, nem pedig a lakáshitelfelvétel jár a fejükben.

