Berobbanthatja az összeomló lakáspiacot a kormány csodafegyvere?

A döntés előzményei

Az elmúlt hónapokban a hazai lakáspolitika kérdése egyre gyakrabban került napirendre, melynek kapcsán januárban Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke kemény kritikával illette a 2014-ben indult új lakáspolitikát.

"Az új lakáspolitika már indulásakor több sebből vérzett: nem volt felelős állami gazdája, nem volt megvitatott és kiérlelt stratégiája, féloldalas eszközöket alkalmazott, mert kizárólag a keresletet erősítette, a kínálatot nem, ezért eleve inflációt gerjesztett. Nem hangolták össze a területpolitikával, a közlekedési fejlesztésekkel, az építőipar és az építőanyag-ipar beruházásaival, valamint a szakképzéssel. Nem volt zöld, nem adott esélyt a bérlésnek, csak a tulajdonnak, és egyetlen sikeres nemzetközi példát sem vett figyelembe (pl. Ausztria, USA, Dánia)." - fogalmazott a jegybankelnök.

Ezt követően Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár is a lakáspolitika fontosságára hívta fel a figyelmet, melynek során már a barnamezős területek rehabilitációs lehetőségeire is kitért.

"Egy:

okos városfejlesztési célokkal kombinálva területspecifikusan fontoljuk meg az alacsony lakásáfa újbóli bevezetését. Ez jó közlekedési infrával bíró barnamezős területek rehabilitációját hozhatná lakásépítés és egyéb fejlesztések ösztönzésével.

Kettő: gondoljuk meg a köztulajdonban, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló nagy, egybefüggő rozsdaövezeti ingatlanok egy alapba történő összevonását lakásépítési, városfejlesztési célokra. Három: döntsünk tabukat és lengyel barátainktól is tanulva mérlegeljük egy nem szociális alapú bérlakásprogram elindítását." - fogalmazott a Portfolio-nak a januárban készült interjú során.

Emellett a piac szereplői már akkor felhívták a figyelmet az 5 százalékos lakásáfa valamilyen formában történő visszavezetésének fontosságára, amiről Futó Gábor, a Cordia alapító tulajdonosa a bérlakásfejlesztések kapcsán a Portfolio-nak az alábbiak szerint nyilatkozott.

"Új bérházak nem fognak épülni, ha 27 százalékos áfa terheli a bérbeadást. Tehát az 5 százalékos áfa elengedhetetlen a szektor beindításához. Ugyanakkor, még ha be is indul a bérházfejlesztés (amihez nem elég az alacsony áfa), annak volumene és időigényes felfutása nem fogja tudni pótolni azt a hiányt, amit a 27 százalékos áfa miatt összeomló újlakásépítési termelés hagy majd maga után.

Szükség van az újlakáspiac életben tartására, és az ebben kulcsszerepet játszó alacsony áfakulcsra.

A mostani döntést a lakásfejlesztők egybehangzóan üdvözölték, a részletek pontosításának fontosságára azonban többen is felhívták a figyelmet. Az alábbiakban azt nézzük meg, hogy mit gondolnak a döntésről Budapest fejlesztési szakértői, és pontosan melyek az érintett kerületek, vagyis, az egyes kerületekben hol indulhatnak el ennek eredményeként újabb lakásfejlesztések.

Szakértői vélemények

"A jelenleg Budapesten épülő húszezernyi új lakáson folyó kivitelezés a fejlesztők munkaszervezési innovációival támogatva halad. Így a bejelentés inkább nem a járványhelyzet kezelésének, hanem a gazdaság újraindításának szól. Az idénre - járványtól függetlenül, az áfaemelkedés miatt - visszaeső új építésekbe életet lehelhet az intézkedés. A járványhelyzet miatt a fejlesztőknek tulajdonképpen lesz idejük felkészülniük a szelektív intézkedésre. Már csak azt kell nekik megmondani, hogy pontosan mi számít rozsdaövezetnek. Az érintett területekhez pedig meg kell teremteni a közlekedési és humán infrastruktúrát is, hogy kompakt városrészként működhessenek majd." - tette hozzá Sápi Zoltán, az ELTINGA elemzője, a Budapesti Lakáspiaci Riport projektvezetője.

"A városfejlesztési eszköztárban régóta, többfelé ismert az adópolitika - adókedvezmények vagy éppen fejlesztési adók – alkalmazása, ez az ingatlanfejlesztések közvetett irányítását segíti. Egy olyan adókedvezmény, amely az úgynevezett barnamezős ingatlanok helyzetbe hozását, a felhagyott egykori iparterületek, vasúti területek revitalizációjának lehetőségét szolgálja, feltétlenül üdvözlendő és Budapest stratégiai fejlesztési céljait szolgálja. Ezek, a sokszor a városközponthoz is közel eső, de elhanyagolt területek a városmegújítás legfontosabb tartalékterületei, ideje helyzetbe hozni őket." - hangsúlyozta Erő Zoltán, Budapest főépítésze.

"Nem tudom, hogy ezt éppen egy ÁFA-kedvezmény szolgálja-e legmegfelelőbben, nem tudom, hogy mindez például a bérbeadói lakáspiacon hogyan fog érvényesülni, de feltételezhetően előnyt vagy legalábbis egyfajta támogatást fog jelenteni azoknak a fejlesztéseknek, amelyek a barnamezőn indulnak. Bízzunk abban, hogy az intézkedések a fejlesztőket, az ingatlantulajdonosokat versenysemleges módon fogják érinteni. Alapvető kérdés, hogy ki jelöli ki a célterületeket, ki definiálja a "barnamező" fogalmát, hogy a központi kormányzati intézkedések milyen módon érintik az önkormányzati városfejlesztési politikát. Jó pillanat ez a szubszidiaritás elveinek alkalmazására." - emelte ki a főépítész.

"Budapesten több terület is azonnali beavatkozást érdemelne:

két nagy állami terület, a Déli Városkapu a Soroksári út térségében és a Rákosrendező Zuglóban az a hely, amelyik a legrégebb óta kínálja magát,

de vannak kisebb, fővárosi és természetesen magántulajdonban lévő területek is, amelyek átalakulása kívánatos lenne. Látható, hogy az értékesebb, budai vagy Duna-parti területeken ez az átalakulási folyamat jelentősebb segítség nélkül is beindul, - volt, ahol fővárosi védettségű ingatlan esett áldozatul a fejlesztői dühnek -, az átmeneti zóna zárványaiban, feltáratlan belsőbb területein ez az átalakulás viszont nem indult be. Ez arra mutat rá, hogy egy adókedvezményt is lehetne területileg differenciáltan használni. További támogatási lehetőség lehetne, akár országos léptékben, ha a barnamezős területek talajszennyezéseinek felszámolására, infrastruktura előkészítésére is sikerülne kidolgozni állami támogatási programot. Egy ilyen forrásfelhasználás az urbanisztikai előnyök mellett alapvető környezetvédelmi előnyökkel járna, amit én a jövőbe fektetett invesztíciónak tekintenék." - tette hozzá.

Lehet gond a szelektíven alkalmazandó áfával jogilag?

"Az új lakások értékesítésére, illetve bérbeadására alkalmazandó ÁFA mértékének egyes meghatározott földrajzi területekre, például „rozsdaövezetekre” vonatkozó csökkentése a jogalkotó számára feltehetően nem jelent majd különösebb kodifikációs problémát. A jogalkalmazók szempontjából azonban a befektetések megtervezése során fontos lesz, hogy a kedvezményes adómértékkel érintett területek a lehető legpontosabb kerüljenek meghatározásra. Habár az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben a „barnamezős terület”-re találunk megfelelő definíciót, a köznyelvben gyakran szinonimaként kezelt „rozsdaövezet”-nek egyelőre nincs jogszabályi meghatározása. Amennyiben tehát a Kormány a kedvezményes adómértéket valóban a barnamezőtől eltérő (feltehetően annak bizonyos részeire korlátozódó) területekre kívánja alkalmazni, ezt a fogalmat a jogalkotási folyamat során mindenképp meg kell majd határozni." - ezt már Ódor Dániel, Taylor Wessing partnere tette hozzá az eddig ismert tényekhez.

Mint mond az egyik legnagyobb finanszírozó?

"Üdvözöljük az 5%-os ÁFA bevezetését a rozsdaövezetekben, úgy látjuk kormányzati oldalról meghallgatásra került az ingatlanszakma véleménye a kérdés tekintetében. A pontos részletek a jelenlegi szabályozásban ugyan még nem ismertek, de az 5%-os ÁFA következtében a bruttó árak csökkenésére számítunk, ami megnövelheti a keresletet az új lakásokra, amely élénkítő hatással bírhat a fejlesztői oldalon is." - fejtette ki pozitív várakozásait Nagy Gergely is az OTP Csoport nevében.

"Az új építésű lakóingatlan piac komoly élénküléséhez a rozsdaövezet minél szélesebb körű definícióját tartjuk indokoltnak. Az eddig elhanyagolt területeken akár új városrészek, városközpontok is kialakulhatnak, eddig nem használt részeket is bevonva a települések vérkeringésébe. Úgy látjuk, hogy a piacon jelenlévő fejlesztői kör tőkeerős, komoly tapasztalattal, pozitív piaci reputációval rendelkezik, így egy széleskörű rozsdaövezeti terület meghatározást követően aktívan tud hozzájárulni a piac fellendüléséhez. A szabályozás részletezését követően örömmel vizsgáljuk meg a finanszírozási lehetőségeket, kéréseket. A bejelentés alapján az 5%-os ÁFA a lakások bérbeadására is érvényes lesz, amely egy új hasznosítási alternatívaként szintén támogathatja az új fejlesztések indulását."- tette hozzá.

Hol, milyen területeket érint a döntés?

Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából 2015 májusában a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. készített egy részletes felmérést a főváros barnamezős területeiről, amiben a barnamezős területek fogalmát és a budapesti érintett területeket is részletesen meghatározták, amit azóta többször is frissítettek. Az egységes európai barnamező-fogalom meghatározása a CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network) szervezet nevéhez fűződik, melynek értelmében a barnamezősnek tekintett területekről elmondható, hogy:

erőteljes – legtöbbször negatív - hatással van rájuk saját, valamint a közvetlen környezetük korábbi hasznosítása,

felhagyottak, vagy alulhasznosítottak,

vélt vagy valós környezeti szennyezettséggel terheltek,

részben vagy egészében fejlett városi térségben találhatók,

újra használatba vételük beavatkozást igényel

A felmérés szerint Budapesten a használaton kívüli, illetve alulhasznosított területek jelentős hányada klasszikus értelemben vett barnamezős területnek tekinthető, amelyek egykor ipari, közlekedési, katonai funkcióval bírtak. A városokban az ipari tevékenység az átmeneti zóna területére volt leginkább jellemző, a rendszerváltást követően azonban a megváltozott viszonyok miatt a termelési tevékenység rendre megszűnt, az épületek pedig pusztulásnak indultak. A barnamezős területek összességében 3 csoportra oszthatók:

klasszikus barnamezős területek

használaton kívüli, alulhasznosított telkek (foghíjtelek)

használaton kívüli, alulhasznosított épületek (üres épület)

Barnamezős területek elhelyezkedése Budapesten, Forrás: Budapest.hu

Bár a mostani döntés kapcsán szinte mindenki Budapestre gondol, nem szabad elfelejteni, hogy az ország több városában - Miskolc, Szeged, Győr - is vannak barnamezős területek, így a jövőben ott induló lakásfejlesztésekre is hatással lehet a döntés.

A legtöbb és legnagyobb ilyen terület azonban kétségkívül Budapesten van, ahol 2018 végén közel 30 négyzetkilométernyi barnamezős területet tartottak nyilván, ami a főváros területének több mint 5 százaléka.

Az egyes kerületeket vizsgálva azt látjuk, hogy 467 hektárral a XXI. kerület, vagyis Csepel a leginkább érintett, de 300 hektár feletti barnamezős terület található a IX. és a X. kerületekben is. Budán a XI. kerületben van a legtöbb, összesen 245 hektárnyi barnamező.

A döntést tehát elsőre üdvözlik a piac szereplői, az azonban, hogy ennek hatására hány újabb lakásfejlesztés indul majd el a további részletektől is függ, miközben nem feledkezhetünk el arról sem, hogy a koronavírus-járvány okozta bizonytalanság miatt eleve sokkal kevesebb lakás építésére van kilátás a következő években. Az viszont kétségtelen, hogy az évek vagy akár évtizedek óta üresen álló, leromlott ipari épületek megújításának és funkcióváltásának irányába a mostani egy fontos mérföldkő lehet.

