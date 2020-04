Hagyjuk ezt a lokációs mantrát az ingatlanpiacon, inkább: "Follow the cash"

A rendkívüli helyzet sem ad okot arra, hogy lemaradjunk a legfontosabb ingatlanpiaci történésekről, éppen ezért a Portfolio megrendezte idén az első ingatlanpiacról szóló online konferenciáját. A véleményvezérek a piac aktuális helyzete mellett olyan témakörökről is beszélgettek, mint a kiskereskedelmi, lakossági és irodai bérlők helyzete, a nemzetközi terjeszkedés, valamint azt is elárulták, hogy jelenleg a legokosabb, amit egy ingatlanpiaci szereplő tehet, hogy utánaszámol az eddigi befektetéseinek és egyszerűen, "Follow the cash" - vagyis a pénz útját követi.

2019. november 22-én a Property Investment Forumon feltettünk több kérdést a konferencia résztvevői számára, például azt, hogy várható-e 5 éven belül válság. A többség igennel válaszolt, pedig erre a helyzetre vélhetően senki sem számított. Mi történik most? Ki mit él át? - tette fel a kérdést Ditróy Gergely, a beszélgetés moderátora.

Salamon Adorján, az ESTON International vezérigazgatója elmondta, hogy nagyon sok kollégájának az a feladata, hogy ingatlanokat mutasson be, ez most nullához konvergál. Az iroda teljesen eltűnt, az átalakuló kereslet miatt a raktárpiacon viszont vannak megkeresések, úgy tűnik, hogy hirtelen mindenkinek kicsi lett a raktára. Amikor mindenki otthon maradt, a környezetvédelmi szempontok még inkább előkerültek, sokan beszéltek arról, hogy ebben lesz-e valamilyen trendforduló az ingatlanpiacon.

A tranzakcióknál az a tapasztalat, hogy újak nem indulnak, de a meglévők haladnak.

- mondta el Salamon Adorján, majd hozzátette, hogy ami most újdonság a korábbi válságos időszakhoz képest, hogy az állam nagyon erős szerepet vállal, például a hitelfizetési moratóriummal. Ezek a beavatkozások meg tudják változtatni a játékszabályokat.

Új szakmára váltottam, és pszichológusként nyugtatom a munkatársakat.

- értékelte a helyzetet Jellinek Dániel, az Indotek vezérigazgatója, aki hozzátette, hogy komoly probléma a járvány, de nagyobb kárt okoz a járványhelyzetre adott reakció: "Nem egy zombi filmben vagyunk. Most meg kell tanulnunk sok új dolgot, főként a kommunikációban, arra viszont nincs szükség, hogy minden gazdaság bezárkózzon."

Futó Gábor, a Futureal-csoport társalapítója/tulajdonosa arra a kérdésre, hogy mit tapasztalt nemzetközi szinten azt válaszolta, hogy Spanyolországban borzalmas a helyzet, teljesen megállt az élet. Amerikában a bérházaknál tartottak tőle, hogy gond lesz a bérleti díjakkal és valóban, az első időszakban nem fizettek a bérlők a lakásért, amikor elvesztették a munkájukat. A korábbi időszakban 95 százalék folyt be, aztán csak 70 százalék, de amikor elindult a gazdasági helikopterpénz, már mindenki fizetett bérleti díjat.

Egy biztos van most az emberek életében, ez a lakás, amit alapvető értéknek tekintenek.Magyarországon viszont nem gondolnám, hogy ez lenne a helyzet. Most több tízezer új lakás jön a piacra, a külföldi és hazai egyetemisták eltűntek, az Airbnb-s lakások üresek, így elképzelhető, hogy 100 ezres nagyságrendben is lesznek üres lakások.

- mondta el Futó Gábor, majd hozzátette, hogy a gazdasági kimenetelt egyértelműen az emberek várakozásai határozzák meg. Ha azt gondolják, hogy gyorsan vége lesz, akkor gyorsan is helyreállunk. Ezért is fontos, hogy mit gondolnak a politikai döntéshozók, mert ők befolyásolják az emberek gondolkodását.

Noah Steinberg, a WING elnök-vezérigazgatója szerint gazdasági szempontból nem maga a betegség mérvadó Magyarországon, hanem az erre adott reakciók. Ha leáll a közlekedés Ausztria és Magyarország között, az a járványhelyzeten vagy segít, vagy nem, de az biztos, hogy gazdasági értelemben lesz hatása. Azt, hogy mi lesz a jövőben azt egyrészt az egészségügyi intézkedések, másrészt az emberek hozzáállása határozza meg.

Nagy gondban vannak a bérlők?

Jellinek Dániel elárulta, hogy folyamatosan kommunikálnak a bérlőkkel, de az nem megoldás, hogy a teljes bérleti díjat elengedik. Akik tényleg nehéz helyzetbe kerültek, azoknak segítenek, mert nekik sem jó, ha tönkremennek. De még így is sokan vannak, akik a jelenlegi helyzetben is megengedhetik maguknak, hogy a megszokott ütemben fizessék a bérleti díjakat.

Nem emlékszem egy bérlőre sem, aki felhívott volna, hogy többet szeretne fizetni, amikor jól ment az üzlet. De ettől még, akinek szüksége lesz rá, azzal tárgyalunk. Vannak, akik próbálkoznak azzal, hogy nem fizetnek, kaptam például gyógyszertártól ilyen megkeresést, pedig ők most az eddigieknél jóval nagyobb forgalmat realizálnak.

- tette hozzá Jellinek Dániel.

Futó Gábor a bérleti piaci tapasztalatok kapcsán elmondta, hogy retail oldalon az Etele Plaza esetében még nem voltak visszamondások, egy-két esetben várnak ki a nagyobb bérlők, illetve kérdéses, hogy a kisebb magyar leendő bérlők addigra milyen likviditási helyzetben lesznek. "Azt gondolom, hogy most megáll az idő, van egy szünet, ugyanakkor felgyorsulnak azok a trendek, amelyek eddig is voltak, például az online kereskedelem penetrációja. A nagy bérlők úgy érzik, hogy nincs szükség annyi fizikai üzletre, de a nagy domináns helyeken ott kell lenniük."

Noah Steinberg kiemelte, hogy az ingatlanpiacon nem pár hét alatt történnek nagy változások, hanem évek alatt. Már nem újdonság az a trend, hogy pár napot otthonról dolgoznak az emberek, de mivel társas lények vagyunk szükség van a fizikai jelenlétre is. Másrészt a munkavállalóktól ez nagy kérés, hogy most teljesen otthon rendezkedjenek be, foglalkozzanak a gyerekekkel és úgy oldjanak meg mindent.

Jellinek Dániel szerint a prémium ingatlanoknál és a fix hozamot hozó eszközöknél nem lesz kisebb a kereslet, továbbra is sok pénz áramlik majd ezekhez, így jelentős hozamkompresszióra sem kell számítani, sőt akár még felfelé is mehetnek az árak. A hozzáadott értékű befektetéseknél viszont elképzelhető a hozamcsökkenés. Irodapiacon a bérleti díjakban szerinte lesz konszolidáció, viszont a munkaerőköltségek is csökkennek csak úgy, mint az anyagárak, így a kivitelezési költségek is várhatóan lefelé korrigálódnak.

Térjünk rá a lakáspiacra!

"Magyarországon nem volt lakásbuborék, a bérek és a törlesztőrészletek arányban voltak egymással, de 27 százalékos lakásáfa mellett már nem lesz fejlesztés." - mondta el Futó Gábor, Rövid idő alatt egy hármas sokk érte a piacot: a MÁP+ miatt az újlakáspiaci befektetők egy része eltűnt, erre jött a 27 százalékos áfa, most pedig a koronavírus, ráadásul még a bérleti díjak is csökkenhetnek. Rövid távon éppen ezért lehet árcsökkenés, de hosszú távon folytatódhatnak az eddigi trendek. Az építőipar viszont most egy hatalmas sokkot fog kapni, az állam sem költ kreatív fejlesztésekre, így komoly építőipari árcsökkenésre számít a szakértő.

Rövid távon aki el mer indítani projekteket, most olcsóbban fog tudni építkezni és olcsóbban is tudja adni a lakásokat.

"Annak elképesztően nagy jelentősége van, hogy 5 százalék lesz-e az áfa. A MÁP+ most nagy csalódásnak tűnik az árfolyamváltozás és az infláció miatt, miközben befektetésnek ott van egy lakás, ami 20 évre biztos befektetés. Ezért vannak bérlakás portfóliónk, mert nem csak fejleszteni érdemes, hanem lakást vásárolni befektetésként is" - tette hozzá Futó Gábor.

Az elmúlt időszakban a magyar ingatlanpiacról több nagy szereplő is Lengyelország felé nyitott. A véletlen műve? Miért ennyire vonzó a lengyel piac?

Noah Steinberg a kérdésre elmondta, hogy a Futureal-lal nem beszéltek össze, a WING-nél megnézték, hogy a magyar piac lehetőségei és a pénzügyi hátterük alapján merre nyithatnak úgy, hogy közben ne csökkenjen a magyar piacon a részesedésük. A lengyel piacot azért gondolták megfelelőnek, mert hasonló a magyar piachoz, de mégis több városban van érdemben ingatlanpiac.

A GTC megvásárlása számunkra és szerintem sok mindenki számára nagy meglepetés volt. Ez talán visszavezethető arra, hogy a korábbi válságot Lengyelország kevésbé sínylette meg.

Az Indotek nézi a lengyel piacot? - tette fel a kérdést Ditróy Gergely. Jellinek Dániel a kérdésre válaszolva elárulta, hogy ők is tárgyalnak lengyel portfólióra.

Salamon Adorján a nemzetközi nyitással kapcsolatban elmondta, hogy a lengyel piac nagyon erős ingatlantanácsadói részről, és vannak olyan történetek, amiből kiderül, hogy nagyon nagy a verseny a munkavállalókért, emiatt ők nem indultak el ebbe az irányba : "Az egyik ügynökség odament és megvásárolta egy egész divízióját egy másik cégnek, így egyszerre 6-8 ember átült egy másik céghez. Ennek a nagy nyertesei a munkavállalók voltak. Mi viszont ebbe a versenyben nem akartunk beszállni." - mesélte el Salamon Adorján.

