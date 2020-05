Egykori rozsdaövezetek, amik ma Budapest legérdekesebb helyei (képek)

Néhány hete jelentették be , hogy a barnamezős lakásberuházások esetében ismét 5 százalékos lesz a lakásáfa. A hírt a legnagyobb fejlesztők mellett a várostervezők is örömmel fogadták, mivel így megnyílik a lehetőség a hosszú évek óta üresen álló, pusztuló városi területek megújítására. Korábban is voltak azonban már példák Budapesten barnamezős beruházásokra, az alábbiakban ezeket gyűjtöttük össze, kiemelve azokat, ahol az átalakulás során lakások is helyet kaptak.

Az ipari forradalom során a városok életének egyre fontosabb részei lettek a gyárak, az évtizedek múlásával azonban a technológiai változások miatt a korábbi termelőtevékenységek átalakultak vagy megszűntek, így elindult az egykori gyárépületek pusztulása. Ez különösen az olyan korán iparosodó országokban volt látványos, mint például Nagy-Britannia, de kisebb mértékben Európa legtöbb nagyvárosában, így Budapesten is szemmel látható folyamatként zajlott.

Mivel ezek a gyárak sok esetben még akkor épültek, amikor a városok népességszáma és kiterjedése kisebb volt a mostaninál, az idők során a település terjeszkedésével körbeépültek és mára értékes, de kihasználatlan területként állnak gyakran a legjobb környékeken. Az elhelyezkedés miatt értékesnek számító területek ipari szennyeződéstől való megtisztítása azonban magas költségekkel jár, ezért is fontos valamilyen célzott támogatással - például a kedvezményes lakásáfával – ösztönözni a fejlesztőket, hogy az ilyen projektek is érdekesek legyenek számukra.

Barnamezős fejlesztések során tehát az egykori gyárépületek vagy azok teljes elbontásával, vagy felújításával új funkciót kapnak, miközben a rehabilitáció részeként általában a környező utcák is megújulnak. Még ha nem is lakások épülnek az egykori iparterület helyén, a környék lakásai akkor is szebb, rendezettebb környezetbe kerülnek, ami idővel a meglévő lakások árába is beépül. Erre Budapesten is láthatunk példákat.

A legnagyobb barnamezős fejlesztések

MOM Park és környéke

Az egykori Magyar Optikai Művek (MOM) területének átalakítása az egyik legismertebb barnamezős fejlesztés volt Budapesten. A 2001-ben befejezett projekt leglátványosabb része az Alkotás utca mentén felépült bevásárlóközpont, noha a teljes fejlesztés jelentős részét adják a Csörsz utca mellett kialakított irodák, de a bevásárlóközpont és az irodák között 166 új építésű lakás is helyet kapott. A beruházás során az egykori MOM-hoz tartozó MOM Kulturális Központot is felújították és a rehabilitáció keretében a környező utcák is új burkolatot kaptak.

Millenáris és környéke

Az ezredforduló utáni év meglehetősen eseménydús volt a barnamezős fejlesztések terén, ekkor nyitotta meg ugyanis kapuit egy másik jól ismert terület is, a felújított és átalakított Millenáris Park. A területen egykor a Ganz Villamossági Művek üzemelt, az átalakítás után azonban az épületek kulturális funkciót kaptak, a környező területeket pedig közparkká alakították át.

Bár a felújításra csak az ezredforduló körül került sor, a XX. században egyre értékesebbé váló városrész miatt már a két világháború között felmerült a gyár kiköltöztetése. Az átalakítás során az egykori ipari épületet és a hozzájuk tartozó gyárkéményt robbantással lebontották, néhány épületet azonban megtartottak, például a B jelű csarnokot, ami ma kiállítási- és rendezvényközpontként funkcionál. Bár a gyárépületek helyére itt nem terveztek lakásokat, azáltal, hogy a városrész egy tiszta és rendezett közterületet kapott, a szomszédos utcák lakásai is egy élhetőbb, értékesebb környezetbe kerültek.

Graphisoft Park

A budai oldal harmadik jelentős barnamezős beruházása a Graphisoft Park, ahol az előző kettőnél is korábban, 1998-ban kezdődött az ingatlanfejlesztés. Az Óbudai Gázgyár területén azóta számos irodát kialakítottak, amit többségében IT cégek bérelnek (a névadó Graphisoft mellett a Microsoft és az SAP is a legnagyobb bérlők közé sorolható), de itt található a Bojár Gábor által alapított Aquincum Institute of Technology nevű magánegyetem is. A területen az irodák mellett kisebb számban lakások is épültek.

Loft irányzat

A rozsdaövezetek átalakításának gyakori jellemzője, hogy egy-egy korábbi épületrészt meghagynak, és azokban loftlakásokat alakítanak ki. A loft irányvonal az 1970-es években a nagyobb brit iparvárosokból indult el, ahol a korábbi ipari épületek átalakításával lakásokat hoztak létre. Az olyan városokban, mint New York vagy London komplett városnegyedek épültek már fel a régi ipari területek helyén, több ezer loftlakásnak helyet adva bennük. A lakások jellemzője az egybefüggő nagy tér, amihez akár 6 méteres belmagasság is társul. Bár a stílus Angliából indult, mára a világ számos nagyvárosában jelen van, kisebb számban Budapesten is találunk ilyen megoldásokat.

River Loft

Budapesten loft lakásokat leginkább a Dunához kapcsolódó ipari épületekben hoztak létre. Egyik ilyen az 1914-ben épült gázművek raktára és műhelye Újlipótvárosban. A Révész utca és a Népfürdő utca sarkán álló épületet 2007-ben alakították át, benne loftirodák és loftlakások kialakításával.

Mill Loft

Az 1880-ban épített Gizella Malom 1963-ig gőzmalomként működött a IX. kerületben. Később raktérként használták, majd az ezredfordulón elkezdték átalakítani, hogy irodákat és lakásokat hozzanak létre benne. A Tinódi utcai épületben a teljes felújítás után több mint száz loftlakás és mintegy 2 ezer négyzetméternyi iroda kapott helyet.

Jazz Loft

Egy XIX. század végi hagyományos hengermalom átépítésével jött létre Óbudán a Jazz Loft apartmanház. A Bécsi út és a Vörösvári út kereszteződésétől nem messze fekvő épületre már a 2008-as válság előtt megszülettek a tervek, azonban a fejlesztés elakadt, így mindössze néhány éve készültek el a lakások, melyek között a legfelső szinten alakítottak ki loft stílusú lakásokat.

Sun Palace

Óbudán a Lajos utca és a Nagyszombat utca sarkán épült fel az egykori Goldberger gyár helyén a Sun Palace lakópark. A korabeli funkcióra itt a homlokzati elemek utalnak, amik mögött több loftlakás is helyet kapott.

Megújulás kereskedelmi ingatlanként

Gizella Loft

A projekt neve megtévesztő lehet, ez ugyanis nem a korábban említett Gizella malom átalakításához, hanem Zuglóban, a Gizella úti Siemens telephely – egykori telefongyár – fejlesztéséhez köthető. Itt jött létre a 8 ezer négyzetméteres Gizella Loft irodaház, lakásokat azonban itt nem alakítottak ki.

Dorottya Udvar

A budai oldalon a három nagy barnamezős fejlesztés mellett több kisebbet is találunk. Ilyen például az M1-M7 autópályák bevezetőjének közelében található Dorottya Udvar, ami eredetileg egy 1910-ben épült katonai egyenruha gyár volt. Az ingatlan 2002-ben befejeződött átalakításával egy közel 30 ezer négyzetméter alapterületű irodaház jött létre. Noha az eredeti épület itt sem lakófunkcióként újult meg, a szomszédos utcában azonban felépült egy teljesen új társasház, a fejlesztés kapcsán tehát itt is elmondható, hogy ha közvetetten is, de hozzájárult a fővárosi lakásállomány fejlődéséhez.

Officium Irodaház (Akadémia Park)

Egy másik, részben megvalósított barnamezős beruházás a pasaréti Akadémia területén történt. A XIX. század végén és a XX. század elején műszaki gyakorlótérként, majd katonai reáliskolaként működő intézmény épületeit és az azokhoz tartozó területet 2009-ben a kerületi önkormányzattól egy magáncég vásárolta meg. A komplex fejlesztési tervek azonban nem valósultak meg, mindössze az egykori főépület átalakításával egy irodaház jött létre, már egy másik magáncég fejlesztésében.

GTC White House

Gyakori, hogy a gyárépületekből nem lakásokat, hanem irodákat alakítanak ki. Erre a Váci úton is találunk példát, ott a néhány éve elkészült GTC White House irodaház épült fel az egykori felvonógyár helyén.

Flórián Udvar

A Flórián Udvar irodaház (ahol a Portfolio szerkesztősége működik) is egy kisebb barnamezős fejlesztés keretében valósult meg, melynek során a Magyar Királyi Dohánygyár egykori épületének átalakításával és bővítésével jöttek létre irodák.

Máriássy Ház

A Wing székhelyeként szolgáló felújított Máriássy Ház egykor a birkavásárcsarnok épületeként működöt, ami szerves része volt az akkor még nagyobb területen működő Közvágóhídnak.

Westend City Center

Barnamezős beruházás volt emellett a Westend City Center bevásárlóközpont építése is, ami a Nyugati pályaudvar mellett egy vasúti-ipari rekonstrukciós területen, egykori raktárak és javítóüzemek helyén épült meg, teret adva a kiskereskedelmi, iroda és hotel funkcióknak.

Mammut bevásárlóközpont

Tágabban értelmezve a Mamut bevásárlóközpont is barnamezős beruházásnak tekinthető, különösen a második üteme, melynek helyén a XIX. század végétől 1962-ig a kivégzéseiről hírhedt Katonai Fogház állt. Ezt követően a szomszédos Ganz-gyár vette bérbe az épületet, ahol vasipari és elektromosipari szakmunkásokat oktattak.

Mi vár Budapestre?

A fenti példák alapján tehát jól látszik, hogy Budapesten is számos barnamezős fejlesztés történt már. Ami a lakásokat illeti, a 2000-es évek elején volt egyfajta loft trend Budapesten, ami az elmúlt 10 évben alábbhagyott. A barnamezős beruházásokra bevezetendő 5 százalékos lakásáfa viszont minden bizonnyal lökést ad majd az ilyen típusú újabb fejlesztéseknek, melynek eredményeként remélhetőleg minél több használaton kívüli iparterület újulhat meg, számos stílusos épülettel gazdagítva a fővárost.

Amennyiben további, már megvalósult barnamezős beruházásokkal egészítenéd ki a listát, kérlek írd meg az ingatlan@portfolio.hu e-mail címre.

