Az ingatlanpiac és a korona csatája: valakinek jól jött, valakit teljesen padlóra küldött

A járványhelyzet a korábbi válsághoz képest egészen más csatornákon borította fel az emberek mindennapjait és az országok gazdaságát, ám a végeredményt tekintve mégis hasonló piaci történéseket látunk: a gazdaság teljesítménye visszaesik, a munkanélküliség megnő, és a legtöbb iparág ehhez hozzáteszi a saját maga veszteségeit, az a néhány szerencsés győztes pedig nagyot kaszál nagyon rövid idő alatt. Összegyűjtöttük azokat az ingatlanpiachoz kisebb, vagy nagyobb mértékben kapcsolódó ágazatokat, amelyeknek gazdasági értelemben jól jött, és amelyeket teljesen padlóra küldött a jelenlegi helyzet.

Vesztesek: akiket padlóra küld a járványhelyzet

Nehéz lenne egységesen számszerűsíteni minden vesztes ágazatnál, részpiacnál, vagy szakmánál, hogy pontosan mekkora a baj, igyekeztünk azonban mindenhol egy mutatót kiemelni, ami jól leírja a szektor általános működését, illetve azt, hogy mennyiben változott meg ez a koronavírus alatt. Rengeteg szegmens van az ingatlanpiachoz kapcsolódóan is, amely valamilyen veszteséget élt át az elmúlt másfél hónapban, most közülük azokra koncentrálunk, akiket a leginkább padlóra küldött a karantén és a leállások.

Hotelek, panziók

A turizmussal leginkább összefüggő ágazatokban a legsúlyosabb a helyzet, amit talán a jövőben elinduló belföldi turizmus tud valamelyest enyhíteni. Csak márciusban a szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, valamint közösségi szálláshelyeken a külföldi vendégek száma 74%-kal, a vendégéjszakáké 68%-kal esett vissza az előző év azonos hónapjához képest. A belföldi turisták vendégéjszakáinak a száma (csak) 61%-kal csökkent márciusban, ekkor ugyanis még volt mozgolódás mind a külföldi, mind a belföldi utazók részéről (KSH adatok). Ez azt is jelenti, hogy az áprilisi adatok még fájdalmasabbak lesznek, nagyságrendileg teljes leállást fognak mutatni.

Airbnb-s lakások, kiadó magánszálláshelyek

2019-ben az országos foglaltság 60-65%-os volt a május és július közötti időszakban, most ez 35-40%-ra esett vissza (AirDNA adatok). A korlátozások tekintetében a 40% még viszonylag magasnak tűnik, ez egyrészt abból eredhet, hogy sokan még kivárnak az utolsókig és nem mondják le a már korábban nyárra lefoglalt szálláshelyüket. Másrészt az elmúlt hetekben beérkező heti 3 ezer új foglalás is hozzájárult a kedvező foglaltsági adatokhoz. A nem Airbnb rendszerén hirdetett magánszállásoknál a belföldi kereslet március 9. és 19. között mintegy 90%-ot zuhant, majd ezen a szinten stabilizálódott (szallas.hu adatai).

Airbnb-s lakások kihasználtsága 2019-ben és 2020-ban Magyarországon. Forrás: AirDNA

Retail egy szelete

Az élelmiszeráruházakat, gyógyszertárakat, és még néhány nyitva tartó kiskereskedelmi üzletet leszámítva a retail piac is aggasztó helyzetbe került. A ruházati cikkek iránti kereslet márciusban több mint 50 százalékkal esett vissza a tavalyi év ezen időszakához képest, de a könyveket és a használtcikkeket is 20-25 százalékkal kevesebben keresték.

Építőipar, ingatlanfejlesztések

Az építőipar lényegében a kisvállalkozók felújítási munkáitól kezdve egészen a legnagyobb projektek leállásáig ki van téve a járványhelyzetnek. Az ipar egészét nézve 488 milliárd forint értékben kezdődtek meg kivitelezések 2020 első negyedévében, ami még enyhe növekedést is jelentett 2019 azonos időszakához képest, ennek oka azonban a 3-as metró felújítása volt (EBI adatai). Március közepe és április 24-e közötti időszakban az újonnan elkezdett projektek a mélyépítéseknél 90%-ot zuhantak, a magasépítéseknél 40%-ot. Míg a futó projektek befejezését a leállásokon keresztül a becslések szerint 29%-kal vetette vissza a járványhelyzet, tavaly március-áprilishoz képest.

Hosszú távú lakáskiadók

Nagyon nehéz megbecsülni, hogy mekkora bevételkiesést könyvelhettek el a hosszú távú kiadók, de a jelenlegi kínálati bérleti díjak alapján 10-20 százalékos mérséklődésről beszélhetünk. Mégis egészen megoszlik a kép, voltak, akik a teljes bérleti díjat elengedték az április-májusi időszakra, míg egy külön kampány indult az 50 százalékos enyhítésre, de voltak olyan bérlők is, akik a közösségi oldalakon arról panaszkodtak, hogy egyáltalán nem kaptak kedvezményt.

Ingatlanközvetítők, tanácsadók

Mindkét szakma a tranzakciókból él, egyikük a magánembereket, míg másikuk a nagyobb cégeket, tulajdonosokat képviselik egy bérleti, vagy adásvételi szerződés során. A fizikai kontaktus korlátozásával az új megbízások átmenetileg befagytak, 2020 áprilisában az ingatlanközvetítők körülbelül fele annyi tranzakcióban segédkezhettek, országosan ugyanis 6 ezer lakóingatlan cserélt gazdát, ami 58%-os visszaesés 2019 áprilisához képest (DH adatok). A tanácsadóknál hosszabb időbe telik az akvizíciók lebonyolítása, így inkább a folyamatban lévő tranzakciók késlekedése okoz gondot és tolja el a bevételeket.

Ingatlanalapok, intézményi befektetők

A bizonytalan helyzet a befektetők egy jelentős részét arra ösztökélte, hogy kiszedjék a pénzügyi alapokban tartott pénzüket, egy részük vélhetően a kivárásra, míg mások az alternatív befektetési lehetőségekre játszottak. Aki például eltalálta a mélypontot a tőzsdén, az nagy hozamokra tehetett szert nagyon rövid idő alatt. Mindezek következménye, hogy hároméves mélypontra, 6000 milliárd forintra esett vissza a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon márciusban, ami 456 milliárdos visszaesésnek felel meg (BAMOSZ adatok). Ezen belül az ingatlanalapokból szedték ki a legtöbbet, 85 milliárd forint körüli vagyon távozott tőlük. A likviditási helyzet romlásával az alapok nincsenek vásárlási kényszer alatt, ami a kereskedelmi ingatlanoknál kevesebb tranzakciót eredményezhet.

Nyertesek: akiknek jól jött a bizonytalan helyzet

Nyerteseknél már rövidül a lista és nem is egyértelmű a helyzet az egyes ágazatokban. Aki a jelenlegi helyzetben extra forgalomnövekedést könyvelt el, azt már nevezhetjük egyfajta nyertesnek, miközben aligha tudunk bármimt is azokról, akik valóban nagyot kaszáltak, mert jókor léptek például a befektetési piacokon.

E-kereskedelem és logisztikai ingatlanok

A logisztikai ingatlanok egyértelmű nyertesei a jelenlegi helyzetnek, az e-kereskedelem és az élelmiszerboltok növekvő forgalma miatt ugyanis megnőtt a raktárak iránti igény. A kínai üzembezárások miatt megkétszereződött a szállítandó áruk mennyisége, a csomagküldő cégek 40%-os növekedést tapasztaltak, miközben számos ügyfél nem rendelkezett elegendő tárolóhellyel, amely sok ágazatban növelte az igényeket ezek iránt. A rövid távú bérleti szerződések volumene éves összevetésben 40 %-kal nőtt március és április közepe között (Prologis adatai alapján).

Retail egy szelete: élelmiszeráruházak, drogériák, gyógyszertárak, barkácsáruházak

A retail szegmens egy része nagyon szerencsés helyzetbe került, az élelmiszeráruházak átlagosan 10%-os növekedést értek el, míg a gyógyszertáraknál ez 50% volt (KSH). A megnövekedett otthon töltött idő a ház körüli lakossági munkákat is beindította a háztartásoknál, valamint a kisebb építőipari brigádok a határlezárások és anyaghiány miatti félelemből őrült spájzolásba kezdtek. Ez a barkácsáruházak forgalmát is megemelte, és egyes termékeknél 20-30%-os keresletnövekedést generált, ami természetesen az anyaggyártó cégeknek is kapóra jött.

Készpénzes lakásvásárlók

A lakásárak növekedésének megtorpanása, a bizonytalan helyzet, vagy a rövid távú kiadási piac befagyása a lakástulajdonosok egy részét gyors, akár bőven a piaci ár alatti eladásra ösztönözheti. Ennek a helyzetnek az abszolút nyertesei a készpénzes lakásvásárlók, akik gyorsan tudnak reagálni és lecsapni a legjobb ajánlatokra.

Opportunista, "value-add" befektető

Az opportunista befektetők magasabb kockázattal, de magasabb hozammal is számolnak. Ha valaki jól kapja el a piaci változásokat, és olcsón tud olyan ingatlaneszközöket vásárolni, amit később egy felújítás után, vagy valamilyen hozzáadott értékkel magasabb áron elad, akkor a gyorsan változó piaci környezetben aranybányára bukkanhat. A képet valamelyes árnyalja, hogy a járványhelyzet a fizikai jelenlétet is korlátozza, ami megnehezítheti a tranzakciók gyors leütését.

Az életben maradó ingatlanfejlesztők, kivitelezők

Az ingatlanfejlesztéseket már feltüntettük a lista vesztes oldalán, a fejlesztők és kivitelezők egy részének azonban a nyertes oldalon is helye van. Bár a leállások és az eltolt projektek komoly gondot okozhatnak egyeseknél, azok akik továbbra is el tudnak indítani, vagy befejezni fejlesztéseket jól járhatnak, hiszen az építőipari változások kisebb építési költségeket eredményezhetnek, valamint más kivitelezések leállása miatt munkaerő szabadul fel.

Nagyvárosi agglomeráció, balatoni nyaralók

A nagyvárosi agglomeráció települései a jövőben nyerhetnek nagyot a járványhelyzet miatt megváltozott életstílusból. Sokakban ez az időszak felértékelhette a családi házak, a kertek fontosságát, így nem elképzelhetetlen, hogy családok egy része felhagyva a nagyvárossal, egy közeli ám mégis zöldövezetbe költözik a közeljövőben. Ugyanígy a balatoni nyaralók is kaphatnak egy lökést, amíg nem érzi mindenki teljesen biztonságosnak a nemzetközi nyaralásokat.