Európa egyik legnagyobb ingatlanfejlesztése valósulhat meg a román fővárosban

A romániai Kereskedelmi és Iparkamara (CCIR),valamint Iulian Dascalu, Románia egyik legnagyobb ingatlanbefektetője hatalmas fejlesztésbe kezd egy Bukarest északi részén található 33 hektáros terülten. A Romexpo kiállítási központ átalakításával a város új üzleti negyedet kap, ahol a 30 ezer munkavállaló befogadására alkalmas irodák mellett 12 ezer parkoló is épül, emellett múzeumok és multifunkcionális rendezvénycsarnokok is helyet kapnak, és új közlekedési kapcsolatok is kiépülnek.

„Erőfeszítéseink célja a Romexpo tevékenységének megszilárdítása és kibővítése. Biztosak vagyunk abban, hogy a kapcsolódó funkciók hozzájárulnak ahhoz, hogy Európa térképén társadalmi, kulturális és gazdasági szempontból is újjáéledjen Bukarest. Egy ilyen fontos projekt megköveteli a köz- és magánszféra együttműködését, valamint a hatóságok és a közösség támogatását.”- mondta el Mihai Daraban, a Románia Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A projekt látványterve, Forrás: Europaproperty.com

A 2,87 milliárd eurós beruházást több szakaszban hajtják végre. A CCIR által kiadott beszámoló szerint a projekt koncepciója egy központi kulturális elem köré épül, ami otthont ad majd Románia első Művészeti Múzeumának. A Romexpo kiállítási pavilonjait átalakítják és kibővítik, ami egy nagy konferencia- és kongresszusi központtá alakul. Emellett új parkot is létesítenek, ez a projekt területének 30 százalékát fogja elfoglalni.

A kulturális és irodaépületek mellett a kiskereskedelmi funkció is megjelenik, a helyi termelők és kereskedők számára egy új piac épül. Végül olyan egyedi elemekkel is találkozhatunk majd, mint egy vízipark, ami az ország legnagyobb ócenáriuma lesz, valamint a látogatókat kiszolgáló 5 csillagos szálloda.

Címlapkép forrása: Getty Images