Misztikus elmélet a budapesti lakásárakról: ilyen számokat még biztosan nem láttál

Budapesten a legfrissebb 2019-es adatok alapján 628 ezer forintra jön ki a lakások átlagos négyzetméterára, ez azonban széles skálán szóródik az egyes kerületeket külön nézve. De nemcsak a kerületek között vannak egészen más árak, a lakáspiac egyik általánossága, hogy a nagyobb alapterületű otthonoknak fajlagosan alacsonyabb az ára mint a kisebbeknek. A budapesti piacon részben igazolódik csak az elmélet, a legolcsóbb méretkategóriába ugyanis az 50 és 75 négyzetméter közötti lakások kerültek 575 ezres átlaggal, míg ennél a kisebb és nagyobb lakások is magasabb négyzetméteráron keltek el 2019-ben.

A minap számoltunk be a budapesti kerületekben tapasztalt NAV-os adatokon alapuló és a 2019-es év egészére vonatkozó átlagos négyzetméterárakról. A legfontosabb megállapítások között volt:

628 ezer forint/m 2 a budapesti átlagár

A főváros V. kerülete még mindig messze vezeti a budapesti árrangsort 979 ezer forintos négyzetméterárral, a második legdrágább I. kerület átlagára nem éri el a 800 ezer forint/m 2 -t.

-t. A 700 ezres szint fölé még a II., VI., XII., XI. és VII. kerületek jutottak.

A másik végletet, 450 ezres átlag alatt a XXIII., XX. és XXI. kerületek adják.

A kerületi átlagárak jó közelítést adnak a lakástulajdonosoknak, vagy vevőknek, hogy nagyságrendileg milyen árakkal kalkulálhatnak, ha be akarják lőni a lakás értékét. Az elhelyezkedésen kívül azonban még számos más tényező is árnyalja ezt a képet, mint például a lakás alapterülete, az állapota, vagy építéstechnikája (tégla, panel, csúszózsalu), a környék megítélése és közlekedési infrastruktúrája, a lakóingatlan típusa (családi ház, társasház, lakópark, stb.). Mindezek közül az alapterületet vettük most jobban szemügyre.

Mennyivel drágább fajlagosan egy kislakás, mint egy több szobás?

A lakás mérete azért is érdekes kérdés, mert a kerületi átlagárakat általában egy négyzetméterre számítva határozzák meg, mégis több tízezres, vagy akár százezer forintos eltérés lehet kerületen belül is egy garzonlakás és például egy négyszobás lakás négyzetméterárában, a garzon javára. A lakáspiac és úgyszintén a bérleti piac egyik megszokott tulajdonsága, hogy minél kisebb alapterületű a lakás, fajlagosan annál drágább, vagyis többet kell fizetni egy négyzetméterért.