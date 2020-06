A kivezetett áfa és a vírus hatásai: fele annyi lakást adtak el a fejlesztők idén tavasszal

A kedvezményes áfa kivezetése, valamint a járványhelyzet egyik eredménye, hogy 2020 tavaszán értékesítették a fejlesztők a legkevesebb épülő új budapesti lakást az elmúlt 4 és fél év során, mióta a Lakáspiaci Riport gyűjtése elkezdődött. Összesen 630 új otthon vásárlására került sor, ezek nagy része még a kedvezményes, 5 százalékos áfával volt ellátva. Az újonnan indított projektek darabszáma és lakásszáma is elérte a mélypontot, több fejlesztő felfüggesztette az értékesítést, így összességében az elérhető, még szabad új lakások kínálata is a tavaly év eleji szintre csökkent. A legnépszerűbb, vagyis azon kerületek között, ahol a legtöbben vásároltak 2020 tavaszán továbbra is a XIII. a listavezető, a belvárosi kerületek közül viszont volt, ahol csupán 1 lakást, máshol ennek húszszorosát értékesítették.