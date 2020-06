Hol vegyünk most befektetési céllal lakást? – Ilyen hozamokra számíthatsz Budapest kerületeiben

Az elmúlt évek során egyre nagyobb üzletággá nőtte ki magát a lakáskiadás Magyarországon. Különösen Budapest belvárosa vált a befektetők kedvelt célterületévé, ami a lakáspiac számokat is átalakította. Az utóbbi időben viszont az ingatlanpiaci szakértők elmondásai alapján is mintha megtört volna a lendület és ez nem csak a koronavírus-járványnak volt köszönhető. Éppen ezért arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire érheti meg ma lakásba fektetni a pénzünket Magyarországon, milyen érvek szólnak mellette és ellene a piaci folyamatok tekintetében.

Az alacsony kamatkörnyezet, az alacsony lakásárak és jövőbe vetett bizalom miatti felértékelődés lehetősége tömegével fordította a lakáspiac felé a befektetőket 2014-ben, megtörve ezzel az azt megelőző 5-6 éves negatív periódust. Erre erősített rá a turizmus erősödése és az olyan új alternatívák elterjedése, mint az Airbnb. Az azóta eltelt 6 évben azonban sok minden megváltozott, a hozamok alacsonyabbak lettek, a mögöttünk álló áremelkedés és az előttünk álló bizonytalan gazdasági időszak miatt már korántsem egyértelmű a további felértékelődés, így jogos a kérdés, hogy megéri-e ma befektetési céllal lakást vásárolni.

Nézzük a hozamokat!

A budapesti hozamok – ami alatt a hosszútávú kiadással elérhető hozamokat értjük - kiszámításához a kerületenkénti bérleti díjakat és átlagárakat vettük alapul. Mivel a budapesti átlagárak a tavalyi év közepe óta nem változtak érdemben, a NAV adatokon alapuló OTP Lakóingatlan Értéktérkép legújabb, 2019-es átlagárait hasonlítottuk össze a kerületek jelenlegi (50-70 négyzetméter közötti) kiadó lakásainak medián bérleti díjaival. Vannak természetesen olyan kerületek, ahol kevés a kiadó lakás, ezeket a számításunkban külön jelöltük.

Az árak és bérleti díjak alapján – azt feltételezve, hogy a tavaly értékesített és idén kiadásra kínált lakások állapota között nincs jelentős különbség - meghatározható a bruttó hozam. A valóságot azonban a nettó hozamok jelentik, amihez további tényezőket is figyelembe kell venni.

Sokan még ma sem élnek vele, de a bérbeadásból származó jövedelem adóköteles. 2018. január 1-jétől változott a hosszútávú lakáskiadásra vonatkozó adó mértéke, azóta EHO-t nem, csak SZJA-t kell fizetni az ilyen jellegű bevételeink után, amit kétféleképpen lehet kiszámolni.

Nem tételes költségelszámolás

Ezt a módszert alkalmazva a bérbeadásból származó bevételeink 10 százaléka (számlák bemutatása nélkül is) elszámolható a lakással kapcsolatos kiadásokra, így az adóalap a bevételeink 90 százalékára csökken, azután kell a 15 százalékot megfizetni. Adminisztráció szempontjából ez az egyszerűbb módszer.

Tételes költségelszámolás

Ezt a módszert választva a bérbeadó nemcsak 10 százalékkal csökkentheti a bevételeire vonatkozó adóalapot, hanem a lakás fenntartásával kapcsolatos tényleges költségeket is érvényesítheti, ami lehet számlával igazolt karbantartási és felújítási költség, rezsiköltség, vagy amortizáció. A pontos részleteknek azonban minden esetben érdemes utánanézni.

A mostani számításunkban a „nem tételes költségelszámolás” módszerét választottuk, emellett azzal számoltunk, hogy hosszú távon átlagosan évente 1 hónapot áll üresen a lakás. Természetesen a lakáshoz kapcsolódó nagyobb értékű felújításokat is figyelembe kell venni, de ennek bizonytalansága miatt ezt most nem vettük bele a számításba. Így kaptuk meg a kerületenként becsült bruttó és nettó hozamokat.

Az ábrán jól látszik, hogy azokban a kerületekben magasabbak a hozamok, ahol valamivel alacsonyabbak a lakásárak, vagyis a bérleti díjakban lévő kerületenkénti különbségek kisebbek, mint ami a lakásárakban mérhető. Így jöhetett ki, hogy a pesti oldal külső és olcsóbb kerületeiben lehet a legmagasabb hozamokat elérni, azonban kétségtelen, hogy ezekben a kerületekben a kiadó lakások iránti kereslet is alacsonyabb. Azokat a kerületeket, ahol a hirdetések alapján kevesebb mint 50 kiadó lakást kínálnak csillaggal jelöltük, míg a XXIII. kerületet, ahol a felmérésünk pillanatában mindössze két kiadó lakást hirdettek teljesen kihagytuk a számításból.

Ha tehát biztosra akarunk menni, de relatíve magas hozamot is szeretnénk, akkor a VIII. vagy a X. kerület jó választás lehet, miközben a legdrágábbnak számító V. és XII. kerület már kevésbé tűnik annak.

További szempontok

Rövid távú kiadás

A belvárosban természetesen a rövidtávú lakáskiadás is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen magasak legyenek az árak, így ott érdemes az Airbnb magasabb hozamait is megemlíteni, noha a járvány miatt, a turizmus visszaesésével egyelőre bizonytalan ideig ez az előny megszűnt.

Lehetséges árváltozás

A kiadással elérhető hozamok mellett az árváltozásból adódó hozamokkal is kalkulálni kell, ami az elmúlt években jelentős részt tett ki a befektetések értékében. Míg 2008 és 2013 között évente az átlagos budapesti lakásoknak 4-5 százalékot csökkent az ára, addig 2014 és 2019 között 20 százalék körül emelkedett. Nem az a kérdés tehát, hogy az elmúlt években jó befektetés volt-e a főváros bármelyik részén lakást venni – erre természetesen igen a válasz – hanem az, hogy aki a mai árakon vásárol, ő milyen árváltozásokra számíthat.

Erről korábban több előrejelzést is készítettünk, amelyben a megkérdezett szakértők valamekkora korrekcióra számítanak a piacon, de ennek mértéke valószínű, hogy a 2008-as válság utáninál kisebb és rövidebb lesz és közel sem biztos, hogy minden lakástípusra kiterjed.

Bár az értékesített lakások száma március végén és áprilisban a tavalyi évi felére esett vissza, májusban már emelkedtek a számok, így, ha nem lesznek újabb korlátozások, akkor pár hónap alatt megközelíthetjük a korábbi évek szintjeit. Egyelőre úgy tűnik, a korábbi emelkedéshez viszonyítva az árakban sem lesz jelentős visszaesés a járvány miatt.

Infláció és belföldi turizmus

Emellett azonban figyelni kell olyan szempontokra is, mint az infláció. Ahogy Zsiday Viktor nemrég a járvány miatt kialakult gazdasági helyzet kapcsán fogalmazott: „hosszútávra egy olyan világban, ahol a pénzből láthatóan bármennyit hajlandóak és képesek teremteni az államok, csakis reáleszközt szabad tartani: részvény, arany, ingatlan. Esetleg ide sorolva az inflációindexált kötvényeket is”.

A piaci folyamatok mellett pedig olyan változásokkal is számolni kell, mint a belföldi turizmus erősödése a nemzetközi rovására, ami Budapesttel szemben a hazai turisztikai célpontokban a vidéki Airbnb-nek kedvezhet, a szezonalitásra és a várható vendégéjszakák számára viszont itt még inkább figyelni kell.

Mint mindig, most is meglehetősen összetett folyamatok befolyásolják tehát azt, hogy megéri-e ingatlanba fektetni a pénzünket, de kétségtelen, hogy bizonytalan időkben az anyagi lehetőségeinket mérlegelve és az optimális helyszínt kiválasztva észszerű döntés a lakásvásárlás, ami hosszú távon gondolkodva várhatóan ezekben az években is stabil befektetést jelent, a mögöttünk álló évek kimagasló hozamai azonban nem valószínű, hogy egyhamar visszatérnek.

