Ennyi volt a nagy visszaesés? - Így látják a lakáspiac jövőjét a szakértők

Sok olvasónk szkeptikusan fogadta az MNB legutóbbi Lakáspiaci Jelentésének előrejelzését, amely szerint az idei második negyedévben is 4-5 százalékot emelkedhetnek a lakásárak a tavalyi év azonos időszakához képest. A számok kapcsán több ingatlanpiaci elemzőt is megkérdeztünk, akik részletesen beszéltek arról, hogy ők hogy látják a piacot a jelenlegi és az előttünk álló időszakban.

Sokan felkapták a fejüket az MNB legfrissebb előrejelzésére, melyben éves szinten nézve továbbra is a lakásárak pozitív irányú változására számítanak, miközben a Portfolio által megkérdezett szakértők mind március, mind április végén egyöntetűen negatív előjelű változást vetítettek előre nemcsak a második, hanem sokak szerint a harmadik és a negyedik negyedévre is. Mi lehet az igazság? Valóban ilyen csekély mértékben érintette volna meg a járvány a lakásárakat? Az MNB téved vagy az elemzők, esetleg mindenkinek igaza van? Az MNB cikkére reagálva az elemzőket is megkérdeztük, akik között - látva a járványhelyzet javulását - többeknek már optimistább a véleménye mint 2 hónappal ezelőtt, de vannak, akik továbbra is kitartanak amellett, hogy a következő hónapokban az árak valamekkora mértékben csökkenni fognak.

Kivárás és óvatosság a piacon - Soóki-Tóth Gábor (Otthon Centrum)

Most egy egészen más típusú válsággal van dolgunk, mint 2008-ban. Ez részben annak köszönhető, hogy nagyon hirtelen állt le a gazdaság - egyes szektorok szinte 100 százalékban - és a leállást a vírusjárvány megakadályozására tett intézkedések váltották ki, nem pedig egy túlfűtött piaci buborék 'felrobbanása'. Nagyon nagy jelentőségűnek tartom a hitelmoratóriumot, hogy az átmeneti nehézségek ne váltsanak ki pánikreakciót. Egyelőre azt is látjuk, hogy nincs kényszerértékesítési hullám a piacon, a befektetők türelmesek. De a gazdaság belassulása és különösen a fogyasztás/életmód változások - amíg nincs megfelelő vakcina vagy érdemi gyógyszer, ami a betegség lefolyását mederben tudja tartani - mindenképpen velünk maradnak. Aki elvesztette a megélhetését az nem fog lakást venni - igaz a leginkább érintett szektorokban viszonylag szerény bérezéssel dolgozók nagyobb részének eddig sem volt esélye erre - az albérleti piacon megjelenő extra kínálat és a kereslet mérséklődése is inkább pozitív és a válság hatását tompítja. Nagyobb hatása lesz a lakáspiaci keresletre, hogy a gazdaság egészében milyen mélységű lesz a válság, hogyan gyűrűznek tovább a kereslet-csökkenés és a beszállítói láncok elakadásából fakadó negatív hatások. Mivel a népesség meghatározó részének megmaradt a munkahelye és a kiadásai csökkentek ez pozitívan hathat rövid távon, de kérdés, hogy mennyiben lesz meghatározó a félelem és a bizalomhiány.

Jelen tőkepiaci környezetben az ingatlan, mint reáleszköz iránt nőhet a kereslet, ami a piac stabilizálását vetíti előre.