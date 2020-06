A legbátrabb utazók kedvenc helyei: európai városok listája, ahová a legtöbb foglalás érkezett a karantén alatt

Több hónapra leszedált állapotba került a turizmus, az országok újranyitásával azonban egyre inkább tér vissza a bizalom és az utazási vágy az emberekbe. Globálisan már 127 százalékos volt a visszapattanás május közepén az airbnb-s foglalásokban az április eleji mélyponthoz képest, ami jól mutatja, hogy a bátrabb utazók már a karantén ideje alatt is elkezdték tervezgetni, sőt le is foglalták a bezártság utáni első utakat. A jelenleg legnépszerűbb európai városok listáján több olasz és francia város is szerepel. Az AirDNA adataiból az is kiderül, hogy a lefoglalt utak hány kilométerre vannak az utazók lakhelyétől: az eredmények jól igazolják az Airbnb vezér minapi bejelentését, miszerint a közelebbi lokációk lesznek a tuti befutók, ahelyett, hogy minden amerikai, ázsiai és európai turista Párizsban és Rómában tulakodna.