Mennyibe kerülnek az új lakások az egyes megyeszékhelyeken? - Mutatjuk a teljes listát

Negyedévente rendszeresen bemutatjuk a budapesti újlakás-kínálatot, ami kerületi bontásban ismerteti az aktuális fejlesztéseket és az árakat. Ezúttal azonban nem Budapestre voltunk kíváncsiak, hanem a nagyobb vidéki városokban néztünk körül, ahol az Otthon Centrum számításai segítségével hasonlítottuk össze az árakat.

Bár a legtöbb új lakás kétségtelen, hogy Budapesten épül, vidéken is találunk olyan megyeszékhelyeket, ahol szép számmal lehet válogatni az új lakások kínálatában. A legnagyobb választékkal Győrben találkozhatunk, ahol a 34 projektben épülő közel 2000 lakásból még több mint 750 megvásárolható. A nyugat-magyarországi megyeszékhelyet Szeged követi, ott 41 projektben 1200 lakás épül, melyből szintén közel 750 elérhető. A harmadik helyre pedig Debrecen került, ott is több mint 1000 lakás épül, aminek közel fele még megvásárolható.

Lakás Konferencia 2020 Szeptember 10-én újra találkozik a szakma a New York Palace-ban a Lakás Konferencia 2020-on. Ne hagyd ki te se az eseményt!

Viszonylag nagy még a kínálat Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Székesfehérváron és Szombathelyen is, ezekben a városokban is több mint 500 lakás áll építés alatt. A kérdés persze az, hogy hol, mennyiért lehet ezeket a lakásokat megvásárolni. Míg Budapesten idén elérte a 900 ezer forintot az új lakások átlagos négyzetméterára, addig vidéken 600 ezer forint körül van ugyanez.

A legdrágább Debrecen, Székesfehérvár és Veszprém, 780, 740 és 720 ezer forintos átlagos négyzetméterárakkal. Ez egyébként azt mutatja, hogy ezekben a városokban nagyobb a különbség a használt és az új lakások ára között, mint Budapesten. Míg a fővárosban jellemzően 50 százalékkal drágább egy új lakás a használtnál, addig a fent említett városokban ez a 80-90 százalékot is eléri.

Vannak ugyanakkor olcsóbb megyei jogú városok is. Sopronban, Kecskeméten, Pécsen vagy Érden 600 ezer forint körül van egy négyzetméternyi új lakás, míg Győrben és Szegeden 560-580 ezer forintért is szép számmal lehet találni új lakásokat, ami a nagyobb kínálat okozta árversennyel is magyarázható.

A felmérésből néhány megyeszékhely és megyei jogú város hiányzik, ott ugyanis annyira kevés új lakás épül, hogy nem lehetett érdemben átlagot számolni. Tovább haladva az olcsóbbak felé van egy 500 ezer forintos trió: Tatabánya, Eger és Zalaegerszeg, míg néhány kelet-magyarországi városban akár 400 ezer forintos négyzetméterár mellett is lehet új lakást vásárolni.

Ami az egyenlőtlenségeket illeti, az érdemi számú lakásfejlesztéssel rendelkező legolcsóbb és legdrágább megyei jogú városok között nagyjából kétszeres az árkülönbség, míg Budapest kerületeinél ez inkább háromszoros. A felmérés szerint egyébként a megyei jogú városokban összesen 325 projektben 9200 lakás épül, amiből közel 4500 lakás még nem talált gazdára.

Címlapkép forrása: Getty Images