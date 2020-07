Elárulta a befektető, mennyit keresett Airbnb-zéssel az elmúlt évek során

Jelentős átalakulások jöhetnek a budapesti Airbnb piacán, miután a kormány az önkormányzatok kezébe adta a döntési jogot, hogy rendeletben állapíthassák meg a magánszálláshelyeken és az egyéb szálláshelyeken az egy naptári éven belül szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok számát. Amennyiben az önkormányzatok élnek a lehetőséggel, úgy a jövőben sokkal szigorúbb keretek közé szorulhat az Airbnb. De mit jelent ez a befektetőkre és az egy lakáson elérhető bevételre nézve?

A rövidtávú, turisztikai célú lakáskiadás 2013 körül kezdett éledezni Magyarországon, az azt követő években pedig a befektetők sorra vásárolták a belvárosi lakásokat, hogy a turizmus bővüléséből profitáljanak. Nem túlzás azt állítani, hogy a 2008-as válság után ez adta az első lökést a hazai lakáspiac számára, ami megfordította az akkor már ötödik éve lefelé tartó lakásárak trendjét.

Erősödő turizmus

Utólag könnyű megállapítani, hogy aki 2013-2014 körül beszállt az Airbnb-be kis túlzással aranybányába nyúlt. A budapesti lakásárak a 2003-as szinteken mozogtak, miközben a külföldi turisták száma – a fapados légitársaságoknak is köszönhetően – évről évre emelkedett és ez a trend egészen az idei évig folytatódott.

Ezt támasztja alá a repülőtér utasforgalma is, ami a 2013-as 8,5 millióról 2019-re 16 millió fölé emelkedett és az egy kiadható szobára jutó bruttó szállásdíj-bevétel (REVPAR) változása is, ami 2013 és 2019 között mintegy 85 százalékkal nőtt Budapesten, elérve a 72 eurót, ami nem sokkal marad el Prágától vagy Bécstől. A turisták számának a növekedése a szobafoglaltsági arányt is emelte annak ellenére, hogy ezalatt a rövidtávú, turisztikai célra kiadott lakások száma is növekedett. Airbnb nélkül tehát képtelenség lett volna az elmúlt 6-8 év alatt Budapestre érkező turisták szálláshelyigényét kielégíteni.

Mennyit nyertek a befektetők?

A turisták tehát jól jártak azzal, hogy a nyári időszakban a szállodák mellett akár 15 ezer lakás közül is válogathattak Budapesten (ennek 80 százaléka belvárosi kerületekben van, ami az ottani lakásállomány 12-15 százalékát teszi ki), de vajon a befektetők mennyit nyertek ezzel?

Készítettünk egy becslést arra, hogy milyen hozammal számolhatott az, aki 2013 és 2019 között az egyes években egy belvárosi lakást vásárolva belevágott a rövidtávú, turisztikai célú lakáskiadásba. Tény, hogy minden lakás más és más, illetve az sem mindegy, hogy melyik kerületben vásároltuk a lakást. A pontosabb becsléshez a Portfolio egyik olvasójának tapasztalataiból indultunk ki, aki 2017 óta foglalkozik turisztikai célú bérbeadással és megosztotta velünk havi bontásban a bruttó és nettó árbevételeit.

Azt feltételeztük, hogy 2013-ban, amikor kevesebb turista volt Budapesten, az egy szobára jutó árbevétel is alacsonyabb volt, éppen ezért az olvasónk által küldött számokat a 2017 előtti évekre a REVPAR értékek arányai alapján becsültük. Mindezt az adott év kerületenkénti lakásáraival vetettük össze az MNB és az OTP Értéktérkép számai alapján.

Mikor érte meg beszállni? Megéri még most is?

A számításunkhoz egy 28 négyzetméteres, VI. kerületi lakást vettünk alapul, amit a tulajdonos két személyre tudott kiadni.

Olvasónk, a tulajdonában álló lakást az elmúlt három évben – egy erre szakosodott üzemeltető céget megbízva - átlagosan 75-80 százalékos kiadottság mellett üzemeltette. Bár ő 2017-ben indította a vállalkozást, az elérhető lakásárindexek segítségével becslést készítettünk arra, hogy milyen megtérülési mutatókkal számolhatott volna, ha 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ban, 2018-ban, vagy 2019-ben kezdte volna az Airbnb-t.

Általánosságban elmondható, hogy a lakáskiadással elérhető bruttó bevételből lejön az üzemeltető cég jutaléka. Olvasónk elmondása alapján az ő esetében ez a kiadásból származó bevétel 20 százaléka. A jobb eredmények érdekében viszont a cég a Bookingon is hirdeti a lakást, így, ha onnan érkezik a foglalás, akkor további 15+1 százaléknyi jutalék vonódik le. A bruttó és a nettó bevétel között tehát ez a két legnagyobb tétel, de olyan költségekkel is számolni kell, mint az idegenforgalmi adó, az építményadó, a rezsiköltség és a kisebb egyszeri javítások költsége. A takarítási díjat az Airbnb-n a foglalási díjon felül, külön tűntetik fel. Emellett viszont bizonyos kerületekben már most is vannak az Airbnb-t sújtó adók, ilyen például a VI. kerületben a parkolási hozzájárulás.

Az Airbnb felületén megjelenő szállásdíjból tehát a tulajdonosnak valamivel több mint a fele maradt csak a zsebében, ettől függetlenül még így is megéri a rövidtávú lakáskiadás.

Különösen igaz ez, ha valaki még a kezdetettkor beszállt az üzletbe. Egy 2013 elején indított szolgáltatással

a vizsgálatunkban szereplő VI. kerületi 28 négyzetméteres lakással az azóta eltelt 7 év alatt nettó 18,3 millió forintot lehetett keresni, miközben a lakás értéke további 16,2 millió forinttal emelkedett.

Az akkori 8,5 millió forintnyi befektetett összeggel (ami a lakás felújítás nélküli ára volt) mostanra csak a kiadásnak köszönhetően 225 százalék hozamot lehetett elérni, nem számítva sem a lakás áremelkedését, sem az ennél feltehetően sokkal alacsonyabb összegre rúgó kezdeti felújítási költséget.

Ha valaki később kezdett el ezzel foglalkozni akkor is jól járt, de minél előrébb haladunk az időben annál gyengébbek voltak a megtérülési mutatók. Ennek oka, hogy az ingatlanárak nagyobb ütemben emelkedtek, mint az egy szobára jutó bevétel, ráadásul mostanra a vírushelyzet és az esetleges szigorítások miatt az üzletág jövője is bizonytalan. Olvasónk, aki tehát 2017-ben kezdett Airbnb-zni elmondhatja, hogy eddig a befektetett pénzének nagyjából a fele jött vissza a kiadásnak köszönhetően, azonban, ha úgy döntene, hogy eladja a lakást, akkor 8 millió forintot azon is keresne. Az eddigiekben legkevésbé az járt jól, aki 2019 elején kezdte a kiadást, ekkor ugyanis a lakásának az ára érdemben nem emelkedett, noha a kiadásból 13 százalékos hozamra ő is szert tehetett. Ez bár kevésnek tűnhet a 6-8 évvel ezelőtti számokhoz képest, de még mindig magasabb, mint a hosszútávú kiadással elérhető 5 százalék körüli hozam. A probléma akkor jelentkezik, ha valaki 2020 eleji indulással szállt be az üzletbe.

Koronavírus és új alternatívák

Ebben az esetben ugyanis legfeljebb 2 teljes havi bevételt tudott idén realizálni és azóta a fix kiadások miatt lényegében minden hónapban veszteség keletkezik. A mostani veszteség persze elenyésző ahhoz képest, hogy a korábbi években mennyit lehetett keresni egy lakáson, de aki most szállt csak be, annak egyáltalán nem elhanyagolható, különösen annak fényében, hogy a lakások áremelkedése is megállt, sőt a tavalyi év közepe óta néhány százalékot csökkent is. Számukra a mostani helyzetben a legkisebb rosszat választva egyértelműen érdemes – akár nyomott áron is – a hosszútávú kiadáson elgondolkodni. Van azonban egy új megoldás, ami az utóbbi időben kezd Budapesten is megjelenni, ez pedig a középtávú lakáskiadás.

Az utóbbi egy-két évben ugrásszerűen nőtt a középtávra, 1-6 hónapra lakást bérlők száma, akik rövidebb munka vagy tanulás miatt érkeznek Budapestre.

Ennek hatására az ilyen irányú igényeket kielégítő nemzetközi oldalak jelentek meg a piacon. Az eddigiekben az Airbnb-n hirdetett lakások tulajdonosait a megbízott üzemeltetők sok esetben ilyen alternatív megoldásokkal keresik meg, hogy amíg a járvány tart és a nemzetközi turizmus minimális szinten mozog, addig is a lehető legtöbbet hozzák ki a lakásból. A jövőt természetesen senki nem látja előre, de ha év végével már beindulna a turizmus, akkor az Airbnb biztosan jobb hozamokat jelentene. Ha viszont elhúzódik a vakcina kifejlesztése és a járvány továbbra is velünk marad, akkor érdemes lehet a többségnek a középtávú kiadás alternatíváján is elgondolkodni.

Szigorodó szabályozások

Emellé jött ráadásul most a döntés, hogy sok nyugat-európai nagyvároshoz hasonlóan magát a turisztikai célú kiadást is jobban korlátozhatják. Bár a kormány nem hozott konkrét szabályozást a kiadási időtartamra vonatkozóan, azáltal, hogy az önkormányzatok kezébe adta a döntési jogot nem kizárt, hogy ezt a korlátozást ők teszik majd meg. Ebben az esetben pedig a hibrid megoldások kerülhetnek előtérbe, vagyis a nyári csúcsidőszakban – amikor Airbnb nélkül amúgy sem lehetne kielégíteni a külföldi turisták szálláshelyigényét – marad a rövid távú kiadás, az esetleges korlátozási időn kívül pedig a középtávú bérbeadás. Az biztos, hogy a mostani helyzetben a koronavírus-járvány miatt van valamennyi idő a legjobb megoldás megtalálására, az viszont elgondolkodtató, hogy a Portfolio által megkérdezett vállalkozó elmondása szerint a nyári időszakon kívül is közel 70 százalékos volt a lakásának a foglaltsága, így ha ez az időszak kiesik a rendszerből, a hazai szállodák, a most épülő hotelkapacitással együtt sem fogják tudni kielégíteni az őszi, téli vagy tavaszi időszak forgalmasabb napjainak szálláshelyigényeit.

