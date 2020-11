Novák Katalin bejelentette: íme az otthonfelújítási támogatás részletei

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Novák Katalin miniszter a Facebookon jelentette be a január 1-jétől használt lakásokra elérhető otthonfelújítási támogatás részleteit. Mint kiderült, a munkadíjra és az anyagköltségekre legfeljebb másfél-másfél millió forint lesz elszámolható azok 50%-a erejéig a legkülönfélébb felújítási és bővítési munkák esetében, akár bizonyos asztalosmunkákra is. Egy család egy alkalommal veheti igénybe a támogatást, egyedülálló és elvált (de mindenképpen 25 év alatti gyermeket nevelő) szülők is megkaphatják. A felújítási vagy bővítési munkák 2021. január 1-je után kezdhetők el, az egyes számlák kiállítása és a támogatás igénylése között eltelt idő maximumáról vagy a támogatás igénybevételének határidejéről azonban nem beszélt egyelőre a miniszter.