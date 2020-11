Továbbra is jó üzlet az ingatlan: De vajon mi most a tuti taktika a nagybefektetők szerint?

Az ingatlanpiac teljesítményével a legnagyobb befektetők összességében elégedettek, vannak olyan eszközosztályok, amelyek jobban, mások kevésbé jól teljesítettek az elmúlt egy évben. A Property Investment Forum befektetésekről szóló kerekasztal-beszélgetésében a résztvevők elmondták, hogy ők melyik szegmensben látnak potenciált, vagy éppen mi az amit várnak a következő időszakban az iroda, a hotel, vagy a logisztikai ingatlanok piacán.

Milyen átrendeződés történt az ingatlanpiacon és miért érdemes ingatlanba fektetni? - tette fel a kérdést Botos Bálint CFA, Managing Partner, Forestay Alapkezelő, a beszélgetés moderátora.

Fekete Zoltán, vezérigazgató, felügyelő bizottság elnöke, Optima Befektetési Zrt., GTC, arról számolt be, hogy bár számítottak arra, hogy lesz válság, de arra nem voltak felkészülve, hogy ilyen formában éri a piacokat. Magyarországon a fundamentumok erősek voltak, amikor jött a krízishelyzet, illetve az ingatlanpiaci szereplők egyébként is jó helyzetben vannak, a stabilitás miatt, ha éppen egy rossz időszak éri a gazdaságot. Fogyasztás van jelenleg, ami azt mutatja, hogy van pénz az embereknél, illetve az is látszódik, hogy olyanok költünk, ami a közvetlen környezetünkben van, emiatt is jó helyzetben van az ingatlanpiac.

Az elmúlt fél év bebizonyította, hogy amint a közvetlen kockázat megszűnik, vagy a médiakevésbé érezteti, hogy baj van, rögtön próbálunk visszatérni a normális kerékvágásba.

Krisztián Hornok MRICS, tranzakciós igazgató, Indotek Group, szerint az ingatlan a várható inflációs nyomás miatt is egy stabil befektetésnek tekinthető. Az ingatlanok árazásában nem látszódik, hogy válságos időszakban vagyunk, tart tehát a kivárás időszaka még.

Mit tapasztalnak az alapoknál? Mit keresnek most a befektetők?

Pázmány Balázs FRICS, igazgatóság elnöke, Erste Alapkezelő Zrt., elmondta, hogy nehéz időszaka volt az alapoknak, például a MÁP+ megjelenése, az állampapírok kamatadó-mentessége, és ezután a járvány megjelenése azt eredményezte, hogy volt egy jelentős kiáramlás, de az elmúlt 4-5 hónapban ez teljesen megfordult, több mint 40 milliárd forint áramlott a forintos ingatlanalapukba, így a januári szintre tértek vissza.

A közönségszavazatok alapján a logisztikai ingatlanok azok, amelyek a legkedvezőbb jövő elé nézhetnek. Pázmány Balázs elmondta, hogy nagyon sok ingatlanfejlesztő mozdult rá most erre a szegmensre, ezen kívül pedig 450 hektárnyi fejlesztési terület áll rendelkezésre, amire legalább akkora alapterületű ipari létesítményt fel lehet húzni, mint a jelenlegi kínálat.

Biró Gergely, elnök-vezérigazgató, Diófa Alapkezelő, elmondta, hogy a városi logisztikába a Diófa is beszállt, látszik, hogy ez volt az a szegmens, ahol a korábbi feltöltöttség nem változott, a bérleti díjak emelkedhettek és most is sorban állnak a bérlők. Jellemzően nem vásárolnak egybérlős ingatlant, így a hotelpiacba sem fektettek.

Takács Péter, Partner, VLK Cresa, szerint mindenki az éppen aktuális hitrendszere szerint fektet be. Azt is látjuk, hogy sokan rádöbbennek most arra, hogy eddig miért nem foglalkozott logisztikai ingatlanokkal, így sok új szereplő lett. A hotel végképp "vallás" kérdése, aki abban hisz, hogy Budapest pörögni fog a turizmus szempontjából, annak jó vételei lesznek. Aki viszont abban hisz, hogy az üzleti utazások 50 százalékkal csökkennek és az irodába is 30-40 százalékkal kevesebben fognak bejárni, az nem fog hotelt vásárolni.

Mi azt látjuk, hogy befektetői és fejlesztői részről egy olyan alpiac felé van érdeklődés, ami egy új, úgynevezett "kettő közötti" irodaszegmens, ami nem a home office, de nem is egyetlen headoffice jellegű irodaház egy cégnél. Olyan irodaépületeket keresnek, ami közelebb van az emberek otthonához, de ugyanúgy teljesértékű munkavégzésre lehet használni.

- tette hozzá Takács Péter.

Hornok Krisztián a szállodapiac kapcsán elmondta, hogy a náluk lévő szállodabefektetésekbe a diverzifikáció miatt szálltak be, ezekben a kockázat felfelé és lefelé is nagyobb. Jelen helyzetben a hotelek felújítására tudnak koncentrálni. Minden szektorban vesznek ingatlanokat, akár szállodást is, ha az ára tükrözi a befektetés kockázatosságát.

Nem számítok arra, hogy hosszú távon ez rosszul teljesítő szektor lenne. Ahogy az emberek újra elkezdenek utazni, pár év alatt ismét jó eszköz lesz a szálloda.

- mondta el Hornok Krisztián.

Mi lesz az irodapiacon?

Pázmány Balázs szerint a következő időszakban erős verseny lesz a bérbeadók között, hogy megtartsák a bérlőiket. Biró Gergely továbbra is bízik az irodapiacban, a befektetők egy nagy része továbbra is keresi ezeket a termékeket. Ugyanakkor elég széles ez a szegmens, nem mindegy, hogy hol van, milyen bérlői és műszaki tartalma van.

