Drágul és egyre komplexebb az ingatlanfejlesztés: "A nagyberuházók érdekeit képviseljük"

Az építőipari beruházások teljes körű lebonyolítására hozta létre közös cégét az ingatlan-tanácsadói és építészmérnöki múlttal rendelkező Korintus Balázs, és az építőiparban jártas és építőmérnök végzettségű Laczkovich Gergely. Szakértő mérnök-tanácsadóként bármilyen építési beruházást az egész életciklusa mentén végigkísérnek, kezdve a tervezéstől, a megvalósításon át egészen a használatba vételig. Véleményük szerint a jelenlegi nehezített piaci körülmények között azok a szereplők fognak előnybe kerülni, akik képesek a rugalmas alkalmazkodásra és folyamatos innovációra. Az ügyvezetők szerint egyre inkább kulcskérdéssé válik a költségek és a műszaki tartalom dinamikájának, összhangjának kezelése, valamint az alternatív műszaki megoldások ismerete. Erre a piaci igényre építve fejlesztik cégüket. A jövő mérnöki, projekt lebonyolítói megoldásairól beszélgettünk a 3E International mérnöki szolgáltató alapítóval.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Mit kell tudni a 3E International-ről? Miként épül fel a cég működése?

Korintus Balázs: A múltunkból fakadóan egy különleges felállást alakítottunk ki, én az építész és ingatlan-tanácsadói hátteremmel az előkészítéshez, előfejlesztéshez kapcsolódó feladatokat viszem, Laczkovich Gergely pedig a beruházások megvalósítási szakaszát felügyeli. Amikor megalapítottuk a céget, az volt a vezérelvünk, hogy ellentétben minden más olyan szereplővel, aki bizonyos részfeladatokat lát el egy komplex ingatlan-életciklus mentén, mi az elejétől a végéig menedzseljük és végigkísérjük a folyamatot, ezáltal lehet mélységében a legnagyobb rálátásunk a teljes ingatlanfejlesztésre. A beruházó szintén rálát a teljes folyamatra, de nem foglalkozik vele ennyire részletesen. Egy beruházás megvalósítása során sok szereplő működik együtt, mindegyik a saját szempontjai alapján. Ilyenek a teljesség igénye nélkül: a tervező, kivitelező, a végfelhasználó, az eljáró hatóságok, finanszírozók, önkormányzatok, egyéb társadalmi szereplők. Mi vagyunk a teljes folyamatban az a szereplő, aki kizárólag a beruházó érdekeit képviseli.

Korintus Balázs

A műszaki fejlesztőknek eddig is kellett, hogy legyen egy belső auditáló csapatuk. Miben más az önök csapata és felépítése?

K.B.: Amikor a beruházók saját belső csapatot kezdenek építeni, jellemzően azzal a csapattal csak a saját működésükhöz kapcsolódó beruházásokat kezelik. Mi viszont évente találkozunk 20-30 különböző típusú nagyberuházással, megközelítéssel. Kollégáink több évtizedes kivitelezési, tanácsadói, finanszírozói és jogi háttérrel rendelkeznek. Munkánk során megtapasztaljuk, hogy a külföldi multi, a hazai nagyvállalat, az egyes szektorok hogyan működnek, és az adott helyzetekben milyen megoldásra volt már példa. A rálátásunk és ismeretanyagunk sokkal szélesebb körű, mint egy-egy specifikus szektorban működő szereplőé, ezért amikor együttműködünk a beruházó saját szakértőivel, sok olyan ötletet tudunk belevinni a folyamatba, ami értéket teremt.

A beruházó a megbízójuk. Mi a legnagyobb meggyőzőerő egy új megbízó számára?

Laczkovich Gergely: A beruházónak az a fontos, hogy a projekt az adott költségvetésnek megfelelően, határidőre és az elvárt minőségi színvonalon valósuljon meg. Gyakorlatilag minden egyes épülettípushoz, kategóriához kapcsolódóan vannak komoly referenciáink. Visszatérő megbízóink közé tartozik például a Continental, vagy a Mercedes Benz üzem Kecskeméten. Számos irodaprojekten is dolgozunk, melyek közül sokat előző munkáink alapján nyertünk el. Volt megbízásunk az Agora-hoz kapcsolódóan, nemrég indult a Skanska H2Offices a Váci úton a Fővárosi Vízművek egykori területén, részt veszünk az Atenor bécsi úti exkluzív, RoseVille elnevezésű zöld irodaépületének és Aréna Business Campus „B” épületének megvalósításában. Ezeken a projekteken részben vagy egészben műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment és költségmenedzsment szolgáltatást nyújtunk.

Mindenkinek más a fontos, valaki attól érzi sikeresnek a beruházást, ha szép, van, aki akkor, ha olcsó, vagy, ha gyorsan elkészül. A tárgyalás során példaként el szoktuk mondani, hogy a 2008-as válság előtt egy kereskedelmi ingatlanokat építtető beruházóval kötöttünk megállapodást kereskedelmi ingatlanok megvalósítására, ahol lényegében mi vettük át a generálkivitelező szerepét. 20-25 szakkivitelezővel kötöttek szerződést a menedzselésünk és adminisztratív támogatásunk mellett. Az volt az elvárásuk, hogy költséghatékonyabban tudjanak áruházakat megvalósítani. Ez olyan jól sikerült, hogy ez lett az első olyan beruházásuk, amely költségkereten belül, határidő előtt és a megfelelő minőségben készült el. Onnantól kezdve csak ebben a struktúrában valósították meg a beruházásaikat.

Laczkovich Gergely

Az elmúlt 4-5 évben az építőipar felfutásával mennyire nőtt meg az igény a humánerőforrás-problémák miatt?

K.B.: Az elmúlt években az építőanyag és a munkaerő is drasztikusan megdrágult, ugyanakkor az ingatlanpiaci kereslet nem mindig állt készen arra, hogy ezt kielégítse. Éppen ezért folyamatos gond, hogy hogyan lehet ezeket a költségeket optimalizálni, miként lehet a piaci realitásoktól lefelé eltérni.

Mi a megoldás?

K.B.: Az építési logisztika és az átgondolt, alapos tervezés nagyon fontos dolog. Az egyik új szakterületünk, az építési logisztika koordináció keretében azzal foglalkozunk, hogy egy építési munkaterületet hogyan kell megszervezni, illetve hogyan lehet biztosítani azt, hogy a munkaterületen belül hatékonyan mozogjanak mind az emberek, mind a gépek. Sokszor előfordul, hogy a művezető az utolsó előtti napon kapja meg a vasalási terveket, kimegy a munkaterületre, és akkor látja, hogy például a vas oda nem fog beférni, ezzel máris elcsúsznak fél napok. Az előkészítésben hatalmas potenciál van.

Ez már elvárás lenne, nem?

L.G.: Természetesen igen, de sajnos a mindennapok sok esetben felülírják ezeket a nyilvánvaló elvárásokat.

Milyen átalakuláson megy át az építőipar? Mi változhat hamarosan?

L.G.: Annak egyértelműen látható jelei vannak, hogy az egész építőipar egy gyorsuló változáson megy keresztül. Azt gondoljuk, hogy azok a változások, amelyek jelen vannak az építőiparban, az előregyártás irányába haladnak, azért, hogy egy épületet ne 150 ezer darabból kelljen összerakni, hanem pl. csak 150 darabból. A gyártás, amit zárt térben, steril körülmények között, akár három műszakban, dedikált szakembergárdával lehet kivitelezni, az más eredményt szül, hiszen például a városi építkezéseken, ahol az idő és a hely is szűkös, már csak az összeszerelési munkák maradnak. Akár a közeli Ausztriában is láthatunk élő példát erre, téglából előregyártott, konszignáció szerint legyártott falszerkezeteket gyártanak üzemi körülmények között, vállalva, hogy kiviszik a munkaterületre és beemelik a helyére. Magyarországon ez még nem jellemző, pénzügyileg nem mindig éri meg, de ebbe az irányba halad a világ.

Azt gondoljuk, hogy egyre több olyan helyzet lesz, amikor nem a helyszínen fogják önteni a betont, és nem lesz sok brigád, aki felvonul. A kivitelezés inkább előregyártás lesz, a klasszikus kivitelezők át fognak alakulni a gyártás felé mozdulva. Másrészt a most irányító és ellenőrző munkát végző mérnöknek is más jellegű feladata lesz. Az a kérdés, hogy a kivitelező és a mérnök klasszikus szerepe között mi lesz az új felállás. Szerintünk egy ház úgy fog összeállni, hogy egy generálkivitelező helyett, 3-5 előregyártó beszállító dolgozik majd, akik már kész elemeket szállítanak, a helyszínen pedig egy mérnöki hátterű, magas szintű organizációs, logisztikai és összeszerelési képességekkel bíró, gépesített csapat várja őket. Mi ebbe az irányba megyünk a 3E-vel.

Magyarországon sokan lenézik a panelt, emiatt támadhat ellenérzésük az embereknek az ilyen jellegű építkezésekkel szemben.

K.B.: Az újgenerációs építőipar módszerei egész más eredményt szülnek majd. Az előregyártott vasbeton szerkezetek már most is teljesen bevett gyártási technológiák, főleg az ipari létesítmények területén. Az építőanyagok használatában is változásokat tapasztalunk, a klasszikus beton helyett, ami elképesztően nehéz, már a fenntartható termelésből kikerülő faszerkezetek terjednek el, ezeknek a hőháztartási tulajdonságai legalább olyan jók, sőt jobbak. Az újszerű anyagok használata lehetővé teszi azt, hogy egyre nagyobb modulokat tudjanak előregyártani és beemelni.

Laczkovich Gergely és Korintus Balázs

Az új szabályokra, például a szigorodó energiahatékonysági kötelezettségekre mennyire van felkészülve a szakma?

K.B.: Ez jóval komplexebb kérdés, az építőipar ebben a folyamatban csak egy kiszolgáló szereplő. A felhasználóknak, a megrendelőknek, a lakóknak, a működtetőknek kell ebben elsősorban tudatosnak lenni. Egy fővállalkozó, vagy egy generálkivitelező azt fogja megépíteni, amit beterveztetett a beruházó, és amiért hajlandó pénzt is fizetni. Ezért az energiatudatosság végső soron üzemeltetői és felhasználói kérdés. Rövidtávon sokan nem érzik az energiatudatos gondolkodás előnyeit, de globálisan ez egy olyan szempont, amit érdemes minden szereplőnek egyre nagyobb mértékben figyelembe vennie.

Viszont amíg egy beruházási költségvetés kizárólag a létrehozás költségeit nézi az üzemeltetés nélkül, akkor nagyon nehéz belátni, hogy egy energiatakarékosabb – de drágább beruházást igénylő – megoldás miért éri meg.

Az érdemes szót ki lehet cserélni arra, hogy muszáj?

K.B.: Igen, de amíg nem látják be, hogy ennek van értelme, addig az marad a kérdés, hogy hogyan lehet „meghekkelni” az előírásokat.

Hallani erre példát?

L.G.: Igen. Például egy ipari padló teljes rétegrendjére vonatkozóan – hőtechnikai szempontból is - vannak jogszabályi elvárások. Lehet azt mondani, hogy felesleges, vagy hogy szakmailag nem indokolt, de benne van egy kötelező érvényű jogszabályban. Ezeket az elvárásokat például csak hosszú küzdelem árán lehet betartatni a tervezővel és/vagy a kivitelezővel…

Laczkovich Gergely és Korintus Balázs

A BIM (épületinformációs modellezés) vagy az ehhez hasonló közös tervezést segítő programok segíthetik a minőséget?

L.G.: Igen, természetesen. A klasszikus – és legkézenfekvőbb - segítség például az ütközésvizsgálat. Ha BIM-ben készül egy ház, akkor kiküszöbölhetőek azok az ütközések, amik utólag elképesztő időt, energiát és pénzt emésztenek fel. De ehhez végül is elég egy jól kidolgozott 3D modell is. Azonban, ha megfelelő részletezettséggel és átgondolással készül egy teljes BIM modell, akkor abból rengeteg hasznos információ kinyerhető, akár az épület teljes életciklusára vonatkozóan is. Hiába épül meg egy elfogadott beruházási költségvetésből egy épület, ha később derül ki, hogy üzemeltetni sokszorosan többe kerül. És egy ilyen komplex modell további hasznos segítség is lehet, például a megvalósítás nyomon követése, ellenőrzése során is. Azt látjuk, hogy az előregyártással, a modellezéssel és az ellenőrzésnek minél automatizáltabb megoldásaival egy új egyensúly kezd kialakulni.

Példának okáért dolgozunk egy K+F+I projekten, ahol gépi látással, mesterséges intelligenciával és drónnal végzünk műszaki ellenőrzést. Amikor egy ember végigsétál egy házon, csak bizonyos mennyiségű adatot tud befogni, emiatt az ellenőrzés minősége is változó. Ha azonban ez műszerekkel van ellátva, amik esetleg vissza is vezetik a tervekre a változásokat, akkor egy adatokkal egzaktabban alátámasztott végeredményt kaphatunk. Rendkívül izgalmas időszakot élünk most, aki hozzánk hasonlóan innovációban figyel erre, és készül a kivitelezési megoldások és módszerek megváltozására, az sikeres lehet az újszerű piaci körülmények között.

Az önök által elképzelt jövőben a kivitelezések milyenek lesznek?

L.G.: Hatékonyabb lesz a termelés, egyre rövidebb idő alatt egyre komplexebb és egyre nagyobb volumenű beruházásokat lehet majd megvalósítani a mainál pontosabb előkészítés mellett. Az előregyártás bizonyos fokú térhódítására is számítunk. Másrészt az épületek egyre „okosabbak” lesznek. Példaként említhető az elektromobilitás világa is, ahol a Tesla például már bemutatta, hogy hogyan képes háromszor okosabb lenni egy autó egy egyszerű szoftverfrissítés után. A fenntarthatóság szempontjainak térnyerése is tovább folytatódik majd. Nagy kérdés még, hogy miként lesz egy épület üzemeltetése is fenntartható. Az épületek önfenntartóságához speciális technológiákra van szükség a vízzel, az energiával, a szennyvízzel kapcsolatos folyamatoknál. Jelenleg egy irodaház által felhasznált elektromos áram mennyisége nem állítható elő például csak napelemekkel. Van rá példa, hogy önfenntartó lehet egy épület kis léptékben, de egy irodaház esetében még nagyon drága ennek a megvalósítása. Létezik például a homlokzati üvegbe integrálható fotovoltaikus rendszer, amivel elektromos áramot lehet előállítani, de ennek a hatékonysága még viszonylag alacsony. Itt nagyon komoly előrelépésre számítunk.

Egy biztos: 2021-ben az építtetőknek egyre inkább törekedniük kell majd a költséghatékony műszaki megoldások megtalálására, ami nagyberuházások esetén a speciális mérnök-tanácsadói tudás bevonása nélkül nem érhető el.

A cikk megjelenését a 3E International támogatta.



Címlapkép forrása: Kovács Tamás, további képek forrása: Stiller Ákos