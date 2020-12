Szó sincs lejtmenetről az ingatlanpiacon: de a jövő hamarabb elkezdődött

A koronavírus miatt hozott intézkedések ellenére, összességében nem zárt rossz évet a CBRE. Az egyik legnagyobb hazai ingatlantanácsadó számos területen még bővülni is tudott, bevezettek például egy mesterséges intelligencia alapú Automatizált Értékbecslési Modellt, tovább erősítették a Big Data alapú geolokációs elemzési rendszerüket és a fenntarthatóság mentén is bővítették a szolgáltatásokat. Ha egy ingatlantanácsadó még egy krízis helyzetben is jól tud teljesíteni, az egy jelzése lehet annak, hogy a befektetők nem menekültek el hanyatt-homlok az ingatlanpiacról. Kibédi Varga Lóránttal, a CBRE managing directorával beszélgettünk többek között arról, hogy milyen befektetési hangulatra számít a járvány lecsengése után.Ez az interjú is az idén már online megjelenő „TOP 50 ingatlanos” különkiadásunk , vagyis a hazai ingatlanpiac legbefolyásosabb szereplőit összegző kiadványunk része.

Hogyan élték meg vezető hazai ingatlantanácsadóként a 2020-as évet?

Az ingatlanpiac nagy pofont kapott a koronavírus-járvánnyal és a tavaszi hirtelen leállással, ezért már akkor tudtuk, hogy idén a tavalyi év eredménye nem megismételhető. Ugyanakkor most az látszik, jobb lehet az év, mint azt a márciusi első sokk után mind gondoltuk. Az ipari ingatlanpiac szárnyal, a belföldi turizmus ereje megmutatta, hogy a hotelpiac nemcsak Budapestről szól, és az építkezések az átmeneti megtorpanás után mentek tovább. Összességében szó sincs lejtmenetről.

Egy tanácsadó cég teljesítménye jó lakmuszpapír az ingatlanpiac teljesítményére. Az eddigi adatok alapján mennyivel csökken a volumen, illetve az árbevétel 2020-ban a 2019-es évhez képest?

Számos tekintetben szerencsénk van, hiszen vannak olyan üzletágaink, amelyek a 2019-es évhez hasonló teljesítményt nyújtanak, sőt akadnak olyanok is, amelyek azt túlszárnyalják. Az is nyilvánvaló, hogy vannak, olyan szektorok, ahol a teljesítményünk elmarad a tavalyihoz képest. Összességében csupán néhány százalékkal maradunk el a 2019-es teljesítményünktől.

A CBRE globális hálózatából fakadóan rálátnak a nemzetközi ingaltanpiacra is. Van különbség világszinten, régiós vagy helyi kitekintésben?

Ahogy a járvány lefolyásában és a gazdasági korlátozásokban óriásiak voltak a különbségek, úgy az ingatlanpiaci hatásokban is egyértelműen van különbség a régiók között. Ázsiában viszonylag hamar újraindult az élet, így az ingatlanpiac is hamarabb fellendült. Sajnos Európát is megviseli a járvány második hulláma, ezért itt igazi újraindulás csak jövőre lesz. Ez alól kivétel az ipari és a lakóingatlan-piac, ahol már érezhető a növekedés, hiszen ezek a szektorok hosszú távon is profitálnak az idei változásokból.

A nemzetközi kitekintés után térjünk rá a hazai helyzetre. A járvány hatására elindult folyamatokban mi okozta a legnagyobb pozitív és negatív meglepetést az ingatlanpiacon?

Minden nehézség ellenére nekem nagyon örömteli az idei évben, hogy milyen gyorsan, összehangoltan és eredményesen reagált a világ egy ilyen mértékű és kiterjedésű globális kihívásra. Mind az üzleti szektor, mind az állami és szabályozói oldal rendkívüli rugalmasságról tett tanúbizonyságot. Az ingatlanok világában ez a bérbeadók, bérlők és finanszírozók kompromisszumkészségében mutatkozott meg, mindenki felismerte, hogy ez egy olyan helyzet, amin csak együttes erővel lehetünk úrrá. És ez bizakodással tölt el a világ egyéb, globális együttműködést igényló problémáit tekintve is.

Milyen lesz a visszarendeződés? Az egyes szektorokban ez mikorra várható és milyen ütemben? Hogyan alakulhatnak a fejlesztések, a kereslet, a befektetések?

Az ipari ingatlanpiacról már volt szó, itt a kereslet növekedése már a nyár elejétől kétszámjegyű volt. Nem kell hosszan érvelni, miért hiszünk ebben a szektorban a jövő évet illetően is. A többi területen a vakcina a vízválasztó. Amint az emberek visszatérhetnek a normális életvitelhez, rendkívül gyors visszarendeződést várunk, ahogy ezt láttuk a harmadik negyedév gazdasági teljesítményében.

Ugyanakkor a járvány néhány évvel felgyorsította a digitalizáció térnyerését a munka és a kereskedelem világában, aminek hatására a „jövő hamarabb elkezdődött”, és ez komoly változásokat hoz az ingatlanigényeket illetően, tulajdonképpen minden területen.

A tőkeerős befektetők már dörzsölik a tenyerüket és várják mikor lehet megszerezni egy-két elbizonytalanodó, vagy pénzügyi nehézségekbe keveredő cégek, ingatlant?

Minden piacon és a ciklus minden pontján van elbizonytalanodó vagy pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozás. A kérdés az, ez egyéni hibából fakad, vagy a rendszer romlott el. Ez a válság alapjaiban más, mint 2009 volt, most rendszerszintű nehézségről az ingatlanpiacon nem beszélhetünk. A szereplők többsége sokkal tőkeerősebb, a finanszírozás lényegesen olcsóbb, ezért az ingatlan megítélése alapvetően pozitív. Az ingatlanbefektetési piac legnagyobb barátja az alacsony kamat, aminek biztos, hogy évekig még nem kell búcsút mondanunk, ebben nagyjából konszenzus van, ezért a jelenlegi hozamszintek mellett is vonzó befektetni ingatlanba.

A hazai befektetők hosszú évek óta dominálják a piacot régiós összehasonlításban is, és teremtenek komoly árfelhajtó, vagy másként megfogalmazva "hozamlenyomó" versenyt. Ez a befektetői kör azért véges, de mi kellene ahhoz, hogy a nemzetközi tőke nagyobb arányban jelenjen meg?

A belföldi befektetők jelenléte minden piacnak jót tesz. Érdekes ellentmondásnak tűnik elsőre, hogy a hazai befektetők elmúlt években tapasztalt túlsúlya után idén a külföldi tőke aránya 50% felett lehet. A határok lezárása és az utazási korlátozások ellenére is komoly német, brit vagy ázsiai tőke áramlott a hazai piacra, és a további növekedésnek csak logisztikai akadályai voltak.

Amint az üzleti élet visszarendeződik, további komoly befektetések érkezhetnek Magyarországra.

Mik a tervek 2021-ben a CBRE Magyarországnál? Terveznek új üzletágat indítani, vagy valamelyik meglévőt bővíteni?

Számos érdekes és a piac számára releváns és innovatív szolgáltatást vezetünk be és erősítünk meg 2021-ben. Idén létrehoztuk saját ingatlan fókuszú reklámügynökségünket az Advertising by CBRE-t. E mellett mezőgazdasági ingatlanok értékbecslésére specializálódott Agricultural Valuation üzletágunk is bevezetésre került. Értékbecslés kapcsán egy valódi innovációval is jelentkezünk, hiszen egy mesterséges intelligencia alapú Automatizált Értékbecslési Modellt vezetünk be. Illetve a Big Data alapú geolokációs elemzéseket nyújtó LocSight-ot is tovább erősítjük. Végül, de nem utolsó sorban egy a CBRE számára fontos alapérték, a fenntarthatóság mentén is bővítjük szolgáltatásainkat, amellyel számos fronton tudjuk segíteni a fejlesztőket és ingatlantulajdonosokat.

