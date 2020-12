Mikor tanuljuk már meg, hogy nem a háború közepén kell elkezdeni "fegyvert" gyártani, hanem békeidőben?

Egy olyan konzervatív iparágban, mint amilyen az építőipar is, általában csak lassan integrálódnak az újítások, innovációk. Egy olyan váratlan helyzet azonban, mint a pandémia, óriási hajtóerőként működött, és több éves folyamatokat gyorsított fel. Persze egyszerűbb lenne, ha nem a legnagyobb pánikban, nyomás hatására, hanem még nyugodt körülmények között térne át a piac a magasabb fokú digitalizáltságra, de úgy tűnik hajlamosak vagyunk nehezített pályát választani a fejlődéshez. Az elmúlt pár hónapban elért eredményekről és a további szükséges lépésekről kérdeztük Reicher Pétert, a Graphisoft régió igazgatóját.Ez az interjú is az idén már online megjelenő „TOP 50 ingatlanos” különkiadásunk , vagyis a hazai ingatlanpiac legbefolyásosabb szereplőit összegző kiadványunk része.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Nagy lökést tudott adni a világjárvány a Graphisoft számára?

Egyértelműen hajtóerő volt. Az építőipar egy konzervatív iparág, de már korábban is nyilvánvaló volt, hogy a digitalizációban komoly fejlődési lehetőségek rejlenek, amelyek kihasználását a koronavírus észrevehetően felgyorsította. A digitális lehetőségek egyik eleme, a felhőalapú csapatmunka most nélkülözhetetlenné vált, hiszen szükség volt arra, hogy otthon, a karosszékben ülve is ugyanezek a mérnökcsapatok össze tudjanak állni, és hatékonyan dolgozzanak tovább a generáltervezés folyamán. Mivel vállalatunk globális piaci szereplő, ezért évek óta látjuk, hogy Nyugat-Európában, Skandináviában már „békeidőben” bevezették és megtanulták használni a felhőalapú megoldásokat, így amikor megérkezett az éles helyzet, ők már fel voltak készülve. De az olyan piacokon is gyorsan ment az átállás, mint például Japán, vagy Ázsia egyes országai, illetve Brazília.

Reicher Péter GRAPHISOFT SE, régió igazgató Reicher Péter okleveles építőmérnök, jogi szakokleveles mérnök. Szakmai pályafutása során korábban – többek között - az SAP, a Xerox, valamint a HP államigazgatási területért felelős vezetőjeként dolg Tovább … Tovább Reicher Péter okleveles építőmérnök, jogi szakokleveles mérnök. Szakmai pályafutása során korábban – többek között - az SAP, a Xerox, valamint a HP államigazgatási területért felelős vezetőjeként dolg

Kinyílt az olló hatékonyságban azoknál, akik időben felkészültek, mi pedig most hirtelen leszakadtunk?

Így van. Minden országban néhány hónapba telik, amíg a felhasználók átállnak és megszoknak egy-egy új technológiai megoldást. A magyar piacon a felhőalapú szolgáltatásra idén hirtelen növekedett meg az igény, a hazai építészeknek és generáltervezőknek most volt szükségük arra a 2-3 hónapra, amíg megtanulják az új rendszereknek a használatát. Így természetesen verseny- és hatékonysági előnybe kerültek azok, akik már korábban elkezdték ezeket használni, így most gyorsan és zökkenőmentesen vették a fizikális átállást.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 01. 07. Felhő alapú csapatmunkáé a jövő a magyar építőiparban

Milyen tapasztalataik vannak a különböző felkészültségi szinteken lévő cégeknél?

A digitális megoldások használatának fontos része a szükséges felhasználói tudás és készség megszerzése. Már rövidtávon is láttuk, hogy nagyon sok energiát emésztett fel vállalatunk számára az ehhez szükséges oktatási szolgáltatás felduzzasztása a hirtelen jött igények alapján. A magyar piacon eddig erre szinte luxustermékként tekintettek, az első hullám utáni 4-5 hónapban viszont hihetetlen mennyiségű online oktatáson vettek részt a felhasználóink. A hosszú távú tanulságot talán úgy kellene levonni, hogy kik azok, akik folyamatosan keresik az innovációt amiatt, hogy piaci tervezőként, kivitelezőként nap, mint nap meg kell küzdeniük a feladatokért. A magyar cégvezetők igényében is benne van a versenyelőny megtartása vagy megszerzése. A pandémia abban segített most, hogy a cégek három hét alatt megtanulták, hogyan kell felhőalapú csapatmunkában dolgozni.

A hosszú távú cél és megoldás a mentalitásváltozás lenne, hogy a szükséges fejlesztéseket ne csak egy külső kényszerítő körülmény (például a világjárvány vagy egy államilag előírt BIM standard használati kötelezettsége) miatt, hanem saját kezdeményezésükre tanulják meg.

A külföldi és magyar megrendelések között markáns a különbség. Itthon, akik külföldre is dolgoznak, sokkal jobb a szoftverkihasználtságuk, a kommunikációs képességük, sokkal gyorsabban reagálnak a kérdésekre, illetve az innovációs szintjük is magasabb, mint azoknak, akik a megszokásokhoz ragaszkodnak.

Reicher Péter

Ennek az eltérő versenykörnyezet az oka, vagy a tenderkiírásnál eleve különbségek vannak?

Ahol van piaci kényszer, ott általában az állami szabályozásokban, vagy a tender előírásokban jelennek meg az innovációra sarkalló feltételek. Egy kifejezetten versenyorientált környezetben viszont alulról jövő kezdeményezés, hogy a legfejlettebb technológiával és tudással határidőre és költségkereten belül oldják meg a feladatokat. Akár van BIM előírás, akár nincs, a szereplőknek elemi érdekük, hogy a hatékony felhőalapú platformokat használják.

A 2020-as "TOP 50 legbefolyásosabb személy a hazai ingatlanpiacon" lista itt olvasható.

Nálunk melyik verzió érhet el sikert? Ha a cégek maguktól rájönnek a fejlesztés hasznára, vagy ha a szabályozás áll úgy össze, hogy nem lesz kibúvó?

Magyarországon most egy köztes állapot van, bizonyos cégek, amelyek önállóan az innováció útjára léptek, most kezdik megérezni, hogy mennyi időt, pénzt, energiát tudnak megtakarítani azáltal, hogy korszerű technológiát használnak a generáltervezésre, a szakágak összekapcsolására, a vizualizációra, illetve az ügyfélkapcsolatokra. A másik oldalon pedig erősödnek a kényszerítő körülmények, mint a világjárvány, a BIM-szabvány, vagy akár egy előírás a közbeszerzésekben.

Vannak jelenleg olyan jogszabály-módosítások, amik ezeket a folyamatokat segítik?

A Graphisoft többször kezdeményezte a BIM-szabványok államigazgatási szabályozását, erre jól működő külföldi példáink is vannak, de nincs közvetlen információm arról, hogy itthon várható-e bármilyen szabályozás a közeljövőben. Korábban volt rá példa, hogy a közbeszerzésekben BIM tudással rendelkező erőforrásra volt szükség, ennek az eredményeképpen azonnal megugrott az oktatásainkra jelentkezők száma, és végül több mint száz BIM szakember került ki tőlünk a piacra. Fejlettebb piacokon nemcsak a fejlesztők, hanem a mérnökök is tudatosak, erre jó példa egy idei eset, amikor az Autodesk felhasználói nagyon gyorsan közösséggé álltak össze és azon kezdtek el gondolkozni, hogy milyen elvárásaik vannak az általuk használt szoftverrel szemben. Nemzetközi építészek, tervezőirodák pár hónapja nyílt levélben fejtették ki véleményüket, amire nemcsak a kritizált, hanem gyakorlatilag minden szoftverfejlesztő igyekezett megadni a maga válaszát. A visszajelzések alapján a Graphisoftnál jól vizsgáztunk a pandémia miatt kialakult új igények kiszolgálásában, a legtöbb felmerülő igényre, úgymint a nyílt platform, a gyors és stabil működésű szoftveralkalmazás, már évek óta nyújtunk megoldást.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 01. Világ építészei egyesüljetek - Botrány robbant az Autodesk körül

Sikerült elérni az idei terveket? Ha összeomlik, vagy jelentősen visszaesik az építőipari volumen, az milyen hatással lehet a Graphisoftra?

Pontos számokat még nem tudok mondani, de a vírushelyzet miatti gazdasági visszaesés biztos, hogy érinti az építőipart is. A Graphisoft a digitális vállalatok átlagához képest sokkal jobban vette az akadályt, tulajdonképpen a felhő alapú szolgáltatásainkra most lett tömeges igény. A hazai cégeknek fontos lenne a nemzetközi hatékonysági szint megközelítése, amelyet a digitális építőipari megoldások, a technológiai újdonságok gyors adoptációján keresztül tudnak elérni és átültetni a gyakorlatba. Vállalatunk innovációival a piaci fejlődés egyik motorja, fontos számunkra, hogy a BIM szemlélet és gyakorlat minél gyorsabban terjedjen, mert akkor tudják a felhasználóink, az építőipari szereplők a technológiai hatékonyságot kihasználni. Ez viszont alapvetően az oktatás, a fiatalok megszólítása, az egyetemi képzések és a digitális mérnökképzés függvényében történik meg.

A technológia készen van, már csak a felhasználói oldalon múlik, hogy milyen gyorsan és milyen ráfordítással veszi ezt át, annak érdekében, hogy pénzt és időt takarítson meg a fejlesztőnek, befektetőnek, kivitelezőnek.

Még bőven a folyamat elején járunk.

Ahogy korábban említettem a digitális átállás egyik alapja a BIM képzés fejlődése. Örömmel látom, hogy országos szinten egyre jobb a helyzet, most már minden magyar felsőoktatási építészképző intézményben szinte nevesített BIM képzésre járhatnak a hallgatók, ez persze azt jelenti, hogy még három évet kell várnunk, hogy ezek a fiatalok kikerüljenek az egyetemről. A szakmai oldal folyamatosan jelezte nekünk, hogy több ilyen képesítésű szakemberre van szükségük, és emiatt is éreztük azt, hogy nekünk is feladatunk ennek az igénynek a közvetítése az egyetemek felé, akik ezt meghallották. Mi azzal szeretnénk segíteni a kivitelező és tervező cégeket, hogy évek óta képzünk, nemzetközi hivatalos minősítéssel a saját akadémiánkon BIM specialistákat, és egy kereshető adatbázisban honlapunkon most decembertől közzé tesszük a magyar szakemberek elérhetőségeit.

Mennyien lehetnek ma ezen a listán?

A Graphisoft oktatásában eddig több mint 150 igazolt BIM menedzser végzett.

Ebből hányan dolgozhatnak itthon?

Tapasztalatunk, hogy a legjobbak általában elmentek nyugatra, mert még kevés itthon a BIM projekt, ami ezekre a képzett szakemberekre vár, ráadásul negyedannyi fizetésért. A frissen végzett BIM szakembereknek pedig problémát okoz, hogy projekt hiányában nem tudtak kellő gyakorlatot szerezni itthon, miközben a környező országok ebben már sokkal előrébb járnak.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 12. 04. Van egy új szakma, amire hatalmas az igény és a fizetésben határ a csillagos ég

Akár az uniós előírások is mehetnének abba az irányba, hogy létrejöjjön a szabályozói kényszer?

Az EU-ban jelenleg is dolgoznak — és ebben a Graphisoft szakértői aktívan részt vesznek — egy BIM-szabvány létrehozásán, ennek az első elemei, — az ISO előírások — tavaly novemberben jelentek meg. Ezeket még le kell bontani nemzeti BIM előírásokra, amely még előttünk álló feladat. Egy olyan standardizálást kellene felépíteni, ami az összes építési tervre vonatkozva egységes, könnyen kezelhető, automatizálható, modellalapú ellenőrzést tesz lehetővé, és ami felgyorsítaná az építőipari engedélyezési folyamatokat. Erre is tudok jó példát mondani, nemrég Chilében ezt megcsinálták, leginkább a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és nemzetgazdasági célok miatt. Információnk alapján, jelenleg Szlovénia és Kolumbia az, ahol ilyen nemzeti standardokat hoznak létre.

Az építőipar digitalizáltságához számos termék, cég és ötlet hozzá tud tenni a saját maga oldaláról. Hogyan fognak ezek egy komplex egységgé összekapcsolódni?

Pontosan erről, azaz a digitális komplexitásról szól a jövő.

Az évekkel ezelőtti fejlesztési irányunk egy építőipari digitális platform kialakítása volt, ami azt jelenti, hogy a különböző szoftvermegoldások egymástól teljesen függetlenül össze tudnak kapcsolódni egy platformon. Ennek megalkotása azonban egyáltalán nem egyszerű sem fejlesztőknek, sem a felhasználóknak. Nem a digitális, illetve az informatikai készségek hiányoznak, hanem a folyamatokban van a nehézség, amiket teljes egészében fel kell térképezni a fejlesztéshez.

Például egy kórház tervezésénél a legfontosabb a kórházszakmai igények digitális összegyűjtése. Az nem hatékony, ha 8000 oldalas orvosszakmai leírások alapján kell az építésznek egy 3D-s tervet, majd egy egész épületet kreálnia. Hihetetlen nagy lehetőség a magyar piacnak, hogy az egyetlen, világszerte ma működő online digitális platform itthon is elérhető, a dRofus, és lehetőséget ad arra, hogy az orvosok, a szakmai ápolók, a mentősök és egyéb egészségügyi szakágak ezen a platformon keresztül meg tudják fogalmazni az elvárásaikat. Ne a gombhoz varrjuk a kabátot! Ne egy építész mondja meg, hogy milyen legyen egy kórház belső működése, ne az ő vállát nyomja a felelősség a szakmai folyamatok betartásáért, és egy megakórház negyven éves költséghatékony üzemeltetéséért, hanem kapja meg egy digitális platformon ezeket a szakmai előírásokat, igényeket, amiket utána 3D-s formába önthet. Ahhoz, hogy egy ilyen speciális építési folyamat zökkenőmentes lehessen, szakmákat kell összehangolni, közös nyelveket kell kialakítani, nagyon sok szoftvertípust kell összekapcsolni. Ennek hatalmas az adatmennyiség-igénye, és GDPR oldalról is vannak nehézségek. Az építőipar azért maradhatott ennyi ideig digitális értelemben változatlan, mert az építmények egyediek, kivitelezésük drágák, létrehozásuk sok szereplőt igényel.

A Graphisoft tud egyre hatékonyabb lenni?

Hihetetlen változásokat élünk folyamatosan meg. A Graphisoft az elmúlt 30 év alatt dinamikusan nőtt — amikor ide kerültem a 200. alkalmazott voltam, most pedig már 700-an vagyunk. Globális vállalatunk, több mint 100 országban jelen lévő nemzetközi piaci szereplőként budapesti központtal működik, egyre több külföldi munkatárs dolgozik nálunk, és szinte az angol lett a hivatalos belső nyelvünk. A világjárvány miatt mi is teljesen home office-ba költöztünk. De a munkafolyamatainkban mi is a nemzetközileg bevált „agilis fejlesztési modellt” alkalmazzuk, amely lényege a rugalmas, a változásokra gyorsan reagálni képes párhuzamos kis csapatokban történő fejlesztés. Az eltérő sajátosságokkal és különböző ügyféligényekkel rendelkező építőipari szereplők számára is ez sokkal teljesebb, gyorsabb és személyre szólóan innovatívabb megoldásokat eredményez.

Milyen mértékben maradhat meg a jövőben az otthonról végzett munka a cégnél?

Az biztos, hogy hosszabb távon mi is hibrid megoldással készülünk. Nyilván vannak olyan munkaterületek, ahol zökkenőmentes az otthoni munkavégzés, és elég a kevesebb irodai jelenlét, de természetesen ez nem minden területre jó és hatékony megoldás. Sok szempontnak kell a hibrid megoldásban is megfelelni, de az biztos, hogy vállalatunknál is erőteljesebben lesz jelen a jövőben, mint korábban.

Korábbi Top 50 kiadványaink, itt érhetők el!

A cikk megjelenését a Graphisoft támogatta.

Képek forrása: Graphisoft