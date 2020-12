Novák Katalin: 5 millió forinttal hozzájárul az állam a sajáterős építkezésekhez is

Január 1-jétől a kifizetett építkezési és telekszámlák áfa tartalmát visszatérítik 5 millió forintig, ezzel 5 millió forinttal hozzájárul az állam a sajáterős építkezésekhez is - írta meg közösségi oldalán Novák Katalin . A könnyítés eddig csak a falusi CSOK-ból vett ingatlanokra volt érvényes. A miniszter emellett több más újdonságról is beszélt az otthonteremtési támogatásokkal kapcsolatban.

Újdonság az építkezőknek, hogy január 1-jétől a kifizetett építkezési és telekszámlák áfa tartalmát visszatérítik 5 millió forintig, ezzel 5 millió forinttal hozzájárul az állam a sajáterős építkezésekhez is. Az intézkedést Novák Katalin facebook bejegyzésében jelentette be, de érdekesség, hogy a videóban ez a könnyítés nem szerepelt a felsorolásban, ugyanakkor több más újdonságról is beszélt az otthonteremtési támogatásokkal kapcsolatban.

A mostani döntés újdonság, eddig ugyanis csak a kistelepülésen építkezők, falusi CSOK mellé igényelhették vissza 5 millió forintig az áfát saját építkezés esetén. Novák Katalin a Portfolio-nak adott interjújában még ennek a korlátozásnak a fenntartása mellett érvelt.

