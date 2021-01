Meguntuk az ingázást: átalakulhatnak a nagyvárosaink irodaközpontjai

A korábbi munka-magánélet közti határ fokozatosan elmosódik. Míg néhány évtizeddel ezelőtt reggel felkeltünk, bementünk a munkahelyre, délután hazaértünk a családhoz, ami mellett a hobbira is jutott idő, ma sok esetben bárhonnan dolgozhatunk, bárhol válaszolhatunk az e-mailekre, és a munkaidő sem fix. Ha kedvünk tartja két prezentáció között lehetőség van egyet sportolni, így a work-life balance teljesen átalakult. Mindenre van időnk, ugyanakkor semmire sincs időnk – világított rá Michael Smithing, Chief Development Officer, New Work Offices.

Hogyan alkalmazkodnak ehhez az irodák?

Az időalapú munkát felváltja a tevékenységalapú munka, miközben az irodáknak egyre inkább vegyes igényeket kell kiszolgálniuk.

Bár az iroda egy statikus hely, a változó igényekre nekik is reagálniuk kell. A tevékenységalapú munkavégzés tevékenységalapú irodát kíván, ami a dizájntól kezdve a helyiségek jellegén át az épület technológiai színvonaláig mindenre kiterjed. A kulcsszó a felxibilitás, ami az irodaterekben is a választás lehetőségét kínálja a bérlőknek és a munkavállalóknak.

10-ből 9 Z generációs munkavállaló azt mondja, hogy a munkahelyválasztásában szerepet játszik az, hogy az adott cégnek milyen a technológiai felkészültége

– fogalmazott előadásában Vincent Vallois, Co-Founder, Online Real Assets, vagyis az irodaházaknak - már csak a HR szempontok miatt is - érdemes a flexibilis megoldások mellett a technológiai fejlesztésekre is figyelniük.

Egy az Egyesült Királyságban végzett felmérés szerint ugyanakkor a munkavállalók 91 százaléka hetente legalább egy-két napot otthonról szeretne dolgozni, ami ugyancsak a tevékenységalapú munka irányába mutat. Az irány nem új, már 20 éve is voltak cégek, akik ezt lehetővé tették, de a folyamatot a járvány gyorsította fel igazán. Több globális technológiai vállalat is teljesen a munkavállalóra bízza tavaly óta, hogy honnan szeretne dolgozni, vagyis engedélyezte a teljes home office-t. Látni kell azonban, hogy heti 2 nap home office 40 százalékkal kevesebb munkaállomást jelent és hasonlóan kevesebb területigényt az irodapiacon – mondta el Maciej Markowski, Co-Founder, spaceOS.

A szakértő hozzátette, hogy míg Hongkongban 3, az Egyesült Királyságban 5, az Egyesült Államokban 7 év volt az átlagos irodabérleti szerződés hossza 2019-ben, addig a tavalyi évben február és június között az átlagos szerzdődéshossz az Egyesült Királyságban 27 százalékkal rövidült, ami a finanszírozásra és a működésre is hatással lehet.

Mi lesz az épületekkel és a városokkal?

Bár most kézenfekvőnek tűnik azt mondani, hogy a csökkenő kereslet miatt az irodaterületek mennyisége is csökkenni fog, a legtöbb irodai tevékenységet várhatóan nem fogja kiváltani sem a home office, sem a felhőalapú megoldások. A kérdés az, hogy az irodák iránti kereslet hogyan alakul át, és mit kell tennie az irodai szolgáltatóknak a versenyképesség fenntartása érdekében. Az biztos, hogy az emberek biztonsága az épületekben alapvető fontosságú, a korábban gyakran említett érintésmentesség, vagy megfelelő légcsere mellett a hatékony kapacitásmenedzsment is felértékelődik, amit ugyancsak a fejlődő technológia, az épületekre szabott mobilalkalmazások tesznek lehetővé. A jövőben a biztonságos, „jól kapcsolódó” épületek lesznek a nyertesek, de akár más – retail, hotel – funkciójú épületekben is megjelenhet az irodai funkció.

Ami a városokat illeti, a központi üzleti negyedek szerepének csökkenését vetíti előre a The New York Times egyik elemzése. A XIX. század végén a legtöbb amerikai városlakó gyalog ment munkába, de még 1930-ban is magasabb volt Manhattan lakónépessége mint ma, vagyis a területhasználat sokkal vegyesebb volt. Az emberek 2020-ban megtapasztalták, hogy milyen előnyökkel jár, amikor egyáltalán nem, vagy nem napi szinten kell egy központi irodába ingázniuk. Mivel ezzel jelentős idő és költség takarítható meg, a nagyobb távolságokról történő ingázás aránya visszaszorulhat, így a jövőben várhatóan ismét többen fognak gyalogos vagy kerékpáros távolságon belül dolgozni a lakóhelyüktől, ami a centralizált irodaközpontok helyett vegyesebb funkciójú városrészeket eredményezhet.

Címlapkép forrása: Getty Images