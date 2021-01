Ezek lesznek 2021 legnagyobb budapesti ingatlanfejlesztései - Íme a részletes lista (képek)

Az idei év is izgalmas építkezéseket tartogat a fővárosban és környékén. Év eleji összefoglalónkban azokat a lakó-, iroda-, logisztikai- és hotelfejlesztéseket gyűjtöttük össze, melyeket a tervek szerint 2021-ben adnak majd át. Ha tehát az idén valahol toronydarukat, látványosan magasodó épületeket látunk, akkor nagy eséllyel az alábbi fejlesztések valamelyikén végzik az utolsó simításokat a fejlesztők. Nézzük, melyek ezek és hol találhatók meg!

Lakóingatlanok

A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint összesen 25 darab, 100 lakásos vagy annál nagyobb projekt átadása van kilátásban 2021-ben Budapesten. A legnagyobb ezek közül a Cordia fejlesztésében, a IX. kerületben megvalósuló Akadémia Garden projekt, ahol több mint 300 lakás készülhet el idén. Emellett a Cordiának van további négy, egyenként 200 lakásosnál nagyobb fejlesztése is, amelyek szintén az idei évben készülhetnek el. Ezek közül három a XIII. kerületben, egy pedig szintén a IX. kerületben található.

A 200 lakásosnál nagyobb kategóriában szintén az idei évben várható a befejezése a Siskin által a XI. kerületben fejlesztett Budai Walzer I. ütemének, akárcsak a Biggeorge Property által a III. kerületben épített Waterfront City I. ütemének.

Úgy tűnik, hogy idén a IX. és a XIII. kerületben lesznek a legnagyobb átadások,

ugyanis a fentiek mellett az Alfa Group Haller utcai társasháza, és a LIVING (Wing) Park West nevű Szabolcs utcai projektje is év végére készülhet el. Összességében idén több mint 6700 értékesítési céllal épített lakást adhatnak át Budapesten, amiből több mint 1700 a XIII. kerület állományát fogja bővíteni. A fejlesztők által legkedveltebb budai kerületben, a XI.-ben is közel 1200 lakást adhatnak át idén, amihez a BudaPart fejlesztése is jelentős mértékben hozzájárul.

A 2021-ben elkészülő legnagyobb lakófejlesztések név fejlesztő lakásszám (db) Akadémia Garden Cordia 306 Budai Walzer I. Siskin 291 Marina Portside Cordia 287 Waterfront City I. Biggeorge Property 267 Universo Cordia 260 Ha11er I. Alfa Group 247 Park West I. LIVING (Wing) 229 YoungCity III. Cordia 215 Marina Life II. Cordia 206 Forrás: Budapesti Lakáspiaci Riport

Irodaházak

Nemcsak lakás, de komolyabb irodafejlesztések is vannak idei átadással a csőben. A már fent említett BudaPart projektben a lakások mellett irodaházak is épülnek, melyek közül a közel 20 ezer négyzetméteres Budapart City-nek várható idén az átadása. Ettől nem messze, szintén a XI. kerültben adhatják át idén az ugyancsak 20 ezer négyzetméteres Office Garden IV. ütemét is. A WING fejlesztésében a Telekom székház mellett épülő 42 ezer négyzetméteres Liberty irodaházat is 2021-ben adhatják át, miközben az Atenor Aréna Business Campusában is javában folyik az építkezés, akárcsak a szintén idénre tervezett 15,5 ezer négyzetméteres Atenor Roseville irodaházban. Ezek mellett a Futureal Budapest One következő ütemének is jól halad az építése.

A 2021-ben elkészülő legnagyobb irodafejlesztések név fejlesztő alapterület (m2) Aréna Business Campus Atenor 71 860* Budapest ONE Futureal 66 500* Liberty WING 42 000 Office Garden IV. GRT Group 20 004 BudaPart City Property Market 19 755 Roseville Atenor 15 503 Forrás: Portfolio adatbázis *több ütemben készül

Ipari ingatlanok

Az idei és a következő évek az ipari, logisztikai fejlesztések aranykorát hozhatják el. Az e-kereskedelem térnyerése és az ellátási láncok nagyobb biztonsága miatt egyre nagyobb a raktárak iránti igény, amit a nagyobb fejlesztők ki is használnak.

Idén tervezi átadni a CTP a Biatorbágyon épülő 30 ezer négyzetméteres CTPARK BUDAPEST WEST - BIA5 és a Dunaharasztiban épülő 37 ezer négyzetméteres CTPARK BUDAPEST SOUTH DNH2 raktárait.

Ezen kívül egy új szereplőnek, a HelloParksnak is ambiciózus tervei vannak. A Fótra tervezett fejlesztés első ütemében egy több mint 45 ezer négyzetméteres raktárépületet adnak át, ami a tervek szerint 2021 harmadik negyedére készülhet el. A telken a következő években összesen 330 ezer négyzetméternyi raktár- és ipari terület kialakítására van lehetőség. A cég egy másik fontos fejlesztése pedig Maglódon valósulhat meg. Az M0 körgyűrű mentén, az M4 és az M5 autópályák, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében található, 46 hektáros telken már tavaly megkezdődött az első ütemben épülő, közel 46 ezer négyzetméteres létesítmény megvalósításának előkészítése. Az első épület 2021 végére készülhet el.

Ezek mellett van egy Budapest határain belül épülő csarnok is, melyet szintén idei átadással terveznek: a White Star Real Estate a XXII. kerületben 2021 utolsó negyedévére ütemezi a Park22 Üzleti Park átadását, közel 61 ezer négyzetméterrel.

A 2021-ben elkészülő legnagyobb logisztikai fejlesztések név fejlesztő alapterület (m2) Park22 Üzleti Park White Star Real Estate 61 000 HelloParks Maglód HelloParks 46 000 HelloParks Fót HelloParks 45 000 CTPark Budapest South DNH2 CTP 37 000 CTPark Budapest West BIA5 CTP 30 000 Forrás: Portfolio adatbázis

Ha tehát csak a legnagyobbakat nézzük, akkor is elmondható, hogy 2021 a logisztikai fejlesztések éve lesz, hiszen legalább 220 ezer négyzetméterrel, vagyis közel 10 százalékkal bővülhet az idei évben az állomány.

Hotelek

Az elmúlt 10 évben a Budapestre látogató turisták száma jelentősen megemelkedett, ami a hotelfejlesztések számában is érezhető volt. Bár 2020 biztosan nem a turizmus éve volt, a korábban indított szállodafejlesztések egy része idén készülhet el, így a járvány utáni időszakban még nagyobb kínálat várhatja majd a hazai és a külföldi vendégeket.

A BDO összesítése szerint az ötcsillagos kategóriában idén készülhet el a 71 szobás Radisson Collection Basilica, a 67 szobás Rácz Hotel & Spa és 49 szobával az Aria Hotel bővítése. A négycsillagos szállodák között a 175 szobás Tópark Projekt Hotel Komponens, a BIF fejlesztésében megvalósuló 100 szobás Boutique Hotel, a 93 szobás Apsis Hotel, a 76 szobás A3 Hotel, valamint az 54 szobás Mamaison (Starlight Sutien Hotel Budapest komplex felújítása) nyithatja meg idén a kapuit. A háromcsillagosok között is szép számmal akadnak fejlesztések, ide sorolható a 312 szobás InterCity Hotel, a 214 szobás B&B Hotels, a 158 szobás H2 Hotel Budapest, a 123 szobás A52 Hotel (Hello Baby), a 100 szobás M4 Mamaison és az 50 szobás Bo18 hotel.

Ezek mellett van több, a fenti csillagokkal jelölt kategóriákba nem sorolható szállodafejlesztés is. Hibrid hotelként jelölik a 217 szobás B+B Hotelt, valamint egyelőre besorolás nélküli a 100 szobás Chocolate Hotel és a 84 szobás Arkia szálloda.

Ha tehát minden építkezés a tervek szerint zajlik, akkor összesen 2000-nél is több szobával bővülhet idén a budapesti hotelkapacitás.

A 2021-ben elkészülő legnagyobb hotelfejlesztések név kategória szobák száma InterCity Hotel 3 csillag 312 B+B hibrid 217 B&B Hotels 3 csillag 214 Tópark Projekt Hotel Komponens 4 csillag 175 H2 Hotel Budapest 3 csillag 158 A52 Hotel (Hello Baby) 3 csillag 123 Boutique Hotel (BIF) 4 csillag 100 M4 Mamaison 3 csillag 100 Chocolate Hotel n/a 100 Apsis Hotel 4 csillag 93 Arkia Szálloda n/a 84 A3 Hotel 4 csillag 76 Radisson Collection Basilica 5 csillag 71 Rácz Hotel (&SPA) 5 csillag 67 Mamaison (Starlight Sutien Hotel Budapest komplex felújítása) 4 csillag 54 Bo18 hotel 3 csillag 50 Aria Szálloda bővítés 5 csillag 49 Forrás: BDO

Egyéb jelentős fejlesztések

A fentiek közé nem sorolható kategóriákban is nagy építkezések zajlanak. Ki kell emelni a Liget Budapest Projektet, ahol a korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy átadások várhatók. A tervek szerint év végére megnyílik a Magyar Zene Háza, a parkrehabilitáció következő ütemében pedig megújul a park egykori történeti bejárata, a Rondó, illetve új szakasszal bővül a Városligeti Promenád, visszatér a Ballon kilátó, valamint az új Néprajzi Múzeum és Magyar Zene Háza környezetének kertészeti kialakítása is megtörténik. 2021 őszén egy kiállítással nyílik meg a Liget projekt keretében megvalósuló komáromi Csillagerőd.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 01. 07. Képeken mutatjuk Budapest gigaberuházásának már elkészült részeit

Szintén idén várható a Futureal fejlesztésében megvalósuló Etele Plaza nyitása is. A Kelenföldi pályaudvar és a 4-es metró végállomása mellett épülő bevásárlóközpont 55 ezer négyzetméter bérbeadható kiskereskedelmi területtel rendelkezik.

A fentieken túl természetesen számos más fejlesztést is ki lehetne emelni, ezek többsége azonban 2021 után készül csak el, mint például a Kopaszi-gát mellett magasodó Mol Campus épülete, vagy az Árpád hídi metrómegállónál épülő Agora irodafejlesztés II. üteme, amivel 2024-ben számolhatunk.

Címlapkép forrása: Getty Images