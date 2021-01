Felpezsdítik a hazai ingatlanpiacot a zöld befektetések

Az egész befektetési piac slégertermékei a zöld és fenntartható pénzügyi lehetőségek, ezek egyik típusa a zöld kötvény, már a magyar ingatlanpiacon is nyomot hagyott. Két ingatlanfejlesztő, a CPI és CTP voltak azok az úttörők, akik itthon elsőként éltek a zöldkötvény-kibocsátás lehetőségével. Lássuk a tapasztalatokat!

Néhány éve már elképesztő és egyre erősödő befektetői érdeklődés övezi a zöld pénzügyi termékeket, tavaly pedig már Magyarország is több lépéssel közelebb került egy érett és fenntartható gondolkodású tőkepiachoz. Ennek egyik eleme volt például az MNB Zöld Programjának elindítása, ami a fenntartható projektek finanszírozásának bővítését célozta meg, de nem feledkezhetünk meg a magyar zöld állampapír kibocsátásáról sem, mint az első mérföldkövek egyike. Különösen biztató, hogy az állami szereplők mellett a piac is nyitott a zöld projekteket ösztönző finanszírozási lehetőségekre, ennek két ingatlanpiaci példája is volt 2020-ban: a CPI és a CTP ingatlanfejlesztők zöld kötvény kibocsátása.

A CPI cégcsoport magyarországi leányvállalata, a CPI Hungary Investments Kft. 2020 augusztusában jelentette be, hogy az MNB által indított Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretében 30 milliárd forint össznévértékű, 2,25%-os kuponnal rendelkező, 10 éves futamidejű zöld vállalati kötvényt hozott forgalomba. A kötvény a Moody’s hitelminősítőtől Baa2 minősítést kapott.

A CTP tavaly októberben 650 millió euró (235 milliárd forint akkori árfolyamon) értékű 5 éves lejáratú zöld kötvényt bocsátott ki, melynek fix éves kamata 2,125%, és a Moody’s-tól Baa3 minősítést kapott. Ezt követően az ingatlanfejlesztő november végén 400 millió euró értékben bocsátotta ki a második zöld kötvényét, egy 0,625%-os fix éves kuponnal rendelkező, 3 év futamidejű kötvényt.

Logisztikai ingatlan és irodafejlesztés is lehet a CPI-nál a zöld termékekből

A tavalyi lépéseket azonban sok előkészület előzte meg, David Greenbaum, a CPI Property Group pénzügyi igazgatója elárulta, hogy gördülékenyen ment végig a kibocsátás és az előkészületek, de folyamatos együttműködést is igényelt az MNB-vel az összes kritérium betartása érdekében. Az MNB oldaláról nagyon szakszerű csapattal találkoztak, és a külső tanácsadó partnereken is sok múlt, a Dentons és a Raiffeisen aktív részese volt a első magyarországi zöldkötvény-kibocsátásnak.

Az igazgatótól azt is megkérdeztük, hogy terveznek-e idén újabb kibocsátást.

Még csak január van! Különféle finanszírozási lehetőségeket mérlegelünk 2021-ben, azonban finanszírozási igényünk jelenleg meglehetősen korlátozott.

- válaszolt Greenbaum. A kötvénykibocsátásból származó forrást a CPI általános vállalati céloknak megfelelően használja fel, és ha minden adott lesz hozzá, akkor készen állnak arra, hogy a logisztikai és irodai szektorban lévő fejlesztéseiket finanszírozzák belőle. Mivel az adósságlejáratok a következő években korlátozottak a cégnél, így a refinanszírozás helyett inkább az új akvizíciókra, illetve fejlesztésekre költenék az így rendelkezésre álló forrást.

David Greenbaum

Az MNB kötvényprogramjában egyébként több, a magyar piacon ingatlanokhoz kötődő tevékenységet végző vállalat is részt vett, így a Wingholding, a Market Építő, a Cordia International, Proform Ingatlanbefektetési Zrt., B+N Referencia, Appeninn Holding, West Hungaria Bau, Budapesti Ingatlan Nyrt., Szinorg Universal Zrt. Épkar Zrt., D.V.M. Construction, GTC, Duna House Holding, Sundell Estate, valamint 2021 januárjában az Otthon Centrum Holding is. A CPI azonban az egyetlen, amely zöld kötvények formájában bocsátott ki ilyen terméket.

A jövőben már csak zöld kötvényben gondolkodik a CTP

A CTP vezetőségét is megkérdeztük a zöldkötvény-kibocsátás első benyomásairól. Jan Evert Post, a CTP ügyvezetője elmondta, hogy közel 200 intézményi befektető érdeklődését keltették fel, sokan közülük a CTP-t korábban még nem is ismerték. A nagy érdeklődésből adódóan közel háromszoros túljegyzés volt az első kötvénykibocsátásnál, ennek köszönhetően a második körben is rendkívül kedvező feltételekkel, 3 éves lejáratú zöld kötvényeket bocsátottak ki.

Adódhat a kérdés, hogy lesz-e idén harmadik kör a CTP részéről. Az ügyvezető válaszában úgy fogalmazott

Középtávú célkitűzésünk, hogy áttérjünk egy nagy részben fedezetlen finanszírozási struktúrára, ennek egyik megvalósítási eszköze további zöldkötvény-kibocsátás a majdani jövőben.

Jan Evert Post arról is beszámolt, hogy a piaci lehetőségektől függ majd, hogy a kötvénykibocsátásból származó források milyen arányban szolgálják majd az új ingatlanfejlesztéseket és így a növekedési terveket. Hozzátette, hogy mivel a fenntarthatóság és a hosszútávú minőségmegőrzés szerves része a CTP működésének, kizárólag zöld kötvényeket kívánnak kibocsátani a jövőben, ami azt jelenti, hogy a kötvénykibocsátásból származó összes forrást a fenntarthatósághoz kapcsolódó fejlesztésekre, illetve az ebben a szemléletben folytatott fejlesztési tevékenységre fogják allokálni.

Jan-Evert Post

Sok az érdeklődő vállalat

Az MNB-t is megkérdeztük a témában, megkeresésünkre elmondták, hogy a zöld vállalati kötvények az MNB Növekedési Kötvényprogramja keretében vásárolt vállalati kötvények állományának több mint 10 százalékát adják, de ezeken kívül is vannak olyan vállalatok, amelyek ugyan nem rendelkeznek zöld tanúsítvánnyal, azonban az általuk bevont források részben vagy egészben fenntarthatósági célokat szolgálnak. Mint nyilatkozatukban írták:

A zöld kötvényeket kibocsátó vállalatok tevékenységi körében jelenleg az ingatlanfejlesztés a legjellemzőbb szektor, ami leginkább azzal magyarázható, hogy az építészeti elvárások önmagukban is a zöld működés felé terelik a társaságokat, valamint a befektetői és bérlői elvárások is a fenntartható működés irányába hatnak.

A sikerességet az is támogatja, hogy a zöld kötvények a hagyományosnál szélesebb befektetői kört képesek elérni, így például az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) szempontokat figyelembe vevő alapokat. A megnövekedett kereslet pedig olcsóbb forrásbevonási lehetőséget eredményezhet a kibocsátók számára, ez az úgynevezett greenium (zöld prémium), ami az azonos paraméterekkel rendelkező, hagyományos vállalati kötvényekhez képest a zöld kötvények alacsonyabb elvárt hozamának jelenségét írja le.

Az MNB szerint a piaci visszajelzések alapján egyre több vállalat vizsgálja, hogy miként tudná stratégiáját zöldebbé tenni. Ezt mutatja az együttműködés a fenntarthatósági tanácsadókkal is, akik külső felülvizsgálatot biztosítanak a vállalatok zöld kötvény keretrendszeréhez kapcsolódóan, tehát szakértőként azt igazolják, hogy a vállalat által kitűzött fenntarthatósági célok megfelelnek-e a nemzetközileg elfogadott zöld kötvény-elveknek. A kibocsátó feladata a zöld kötvény keretrendszer kidolgozása, amelyet ezt követően vizsgál a tanácsadó. A külső felülvizsgálat jellemzően néhány hónapot vesz igénybe a vállalatok számára.

Az utat tehát már néhányan kitaposták, így kíváncsian várjuk, hogy mely ingatlanpiaci szereplők lesznek a következő zöld kötvény kibocsátók. Következő cikkünkben a további fejlesztőket kérdezünk meg arról, hogy terveznek-e a jövőben hasonló lépéseket.