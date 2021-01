Milyen lesz egy év múlva a budapesti irodapiac? - Kik lesznek a legnagyobb nyertesek és vesztesek?

Érdekes folyamatoknak lehetünk tanúi a világ irodapiacán. Továbbra is emberek milliói dolgoznak a saját otthonukból, akik közül sokan a járvány után sem feltétlenül akarnak visszatérni heti 40 órában az irodába. Ezzel párhuzamosan viszont a korábban megkezdett irodaházfejlesztések továbbra is folytatódnak, miközben a bérlők többsége kivár. Hogy mi lesz tíz, öt vagy akár három év múlva senki nem tudja megmondani, mind a hozamok, mind a bérleti díjak várható alakulásában nagy most a bizonytalanság. Hogy valamivel mégis tisztábban lássunk, a korábbi Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkhöz hasonlóan a kereskedelmi ingatlanok esetében is összefogtuk a hazai szakmát, aminek keretében fejlesztőket, befektetőket, finanszírozókat és tanácsadókat kérdeztünk arról, hogy mit gondolnak a mostani bérleti díjakról és hozamokról, valamint mire számítanak a budapesti piacon a következő 12 hónapban.

A BRF és az MNB is rendszeresen készít elemzéseket, amelyekben az aktuális kereslet, kínálat alakulása mellett az üresen álló területek arányát, a jellemző bérleti díjakat és a hozamszinteket is bemutatják. Ennek mintájára - elsősorban a bérleti díjakra és a hozamokra fókuszálva - mi is elkészítettük a Portfolio kereskedelmiingatlan-piaci hangulatindexét, ami a jelen állapot mellett a jövőbeli várakozásokat is bemutatja.

A több mint tíz szakértő által kitöltött kérdőívben az irodapiacra vonatkozóan arra voltunk kíváncsiak, hogy a CBD-ben, a Váci úti irodafolyosón, és a főváros más területein található A és B kategóriás irodaházakban milyen hozamokkal és bérleti díjakkal találkozhatunk ma és mire számíthatunk egy év múlva.

Íme az eredmények

Nem meglepő, hogy a legmagasabb bérleti díjakat most is a belvárosban – CBD – tapasztalják a szakértők, ahol valamivel több mint 21 eurót kell fizetni havonta az irodaházak négyzetméteréért. Ezen belül is találunk azonban olyan épületet, ahol ez a 27 eurót is eléri. Az általunk felállított négy kategória második helyezettje a Váci úti folyosó, ott a modern A kategóriás épületek a szakértői tapasztalatok alapján 16 euróba míg a főváros egyéb területein elhelyezkedő A kategóriás irodáknak valamivel alacsonyabb, 14 euró körüli bérleti díjai vannak, a B kategóriás házaknak pedig kevesebb, mint 12 euró.

Ami az egy évvel későbbi állapotot illeti, óvatosak a változásokra vonatkozó becslések. Abban szinte mindenki egyetért, hogy növekedés helyett legfeljebb stagnálás vagy enyhe csökkenés valószínű a bérleti díjak tekintetében. Míg azonban a belvárosi jó minőségő házak iránt a jövőben is erős lehet a kereslet – itt mindössze 1,5 százalékos visszaesésre számíthatunk – addig a Váci úti folyosón már 3-4 százalék, a főváros kevésbé frekventált területein viszont akár 5-7 százalékos bérletidíj-csökkenés is bekövetkezhet. Ez egyébként egybevág a legnagyobb ügynökségek azon várakozásával, miszerint a bérbeadói piac felől a bérlői piac felé tolódva elsősorban a jó minőségű, jó elhelyezkedésű irodaházak iránt maradhat továbbra is élénk a kereslet.

Várható hozamok

A prémium kategóriás belvárosi épületek esetében 5,75-6,00 százalékos hozamokat látunk jelenleg, a Váci úti folyosón ez 6,00-6,25 százalék. A külvárosi, de jó minőségű épületeknél már 6,75-7,00 százalék, míg a B kategória átlagban a 7,75 százalékot is eléri. Ami a hozamokat illeti, itt egy évre előretekintve a mostanihoz nagyon hasonló számokat jeleznek előre a megkérdezett szakértők, szinte mindegyik kategóriában kevesebb mint 0,1 százalékpontos változást valószínűsítenek.

Az látható tehát, hogy bár egyértelmű pesszimizmus nincs a piacon, az irodák várhatóan a jövőben is velünk maradnak, azonban kérdéses, hogy a következő években is az iroda lesz-e a legnépszerűbb eszköz a befektetők, fejlesztők körében. Ami az ezzel kapcsolatos várakozásokat illeti,

a szakértők többsége szerint az irodaterületek iránti kereslet kismértékben csökkenni fog, fejlesztői oldalról pedig az ipari ingatlanok iránt erősödhet az érdeklődés.

A Portfolio Ingatlan első kereskedelmiingatlan-piaci hangulatindexe megerősíti, hogy a mostani piaci környezetre a kivárás jellemző, és hosszútávú döntéseket a korábbinál jelentősen rugalmasabb feltételek mellett fognak csak hozni a bérlők, ami mind a bérleti szerződésekre, mind a fejlesztési döntésekre, mind az ahhoz kapcsolódó finanszírozási feltételekre hatással lesz.

Címlapkép forrása: Getty Images