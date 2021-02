Elsők között tudhatod meg, hogy milyen lesz, és mikor nyit meg Budapest legújabb plázája (képek)

Közel 10 éve épült utoljára klasszikus értelemben vett bevásárlóközpont Magyarországon, a 2021-es év azonban más lesz: szeptember 3-án nyit meg az összesen 136 ezer négyzetméteres, 55 ezer négyzetméter bérbeadható területtel rendelkező, négyszintes Etele Plaza. Az épület lényegében már kész, az egyik legnagyobb első bérlő ezen a héten már el is kezdheti alakítani a több ezer négyzetméteres új otthonát. Egy olyan exkluzív plázabejáráson vehetett részt a Portfolio, ami során Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója, Balástyai Márk, projektigazgató és Borsos-Vámosi Dóra, projektigazgató-helyettes mutatta meg a bevásárlóközpont minden részét és mesélte el a legizgalmasabb szolgáltatásokat, kezdve VIP parkolóktól és mosdóktól, egészen a saját fejlesztésű applikációig és a sörre váltható pontokig. Most elsőként mutatjuk meg Olvasóinknak, hogy hogyan fog kinézni, és mi mindenre készülhetnek szeptembertől Magyarország legújabb plázájában, az Etelében.

Utoljára 2010-ben a Corvin Plaza megnyitásakor léphettünk be Budapesten új plázába, hamarosan azonban a főváros második legforgalmasabb csomópontjában, a Kelenföld vasútállomás - Etele tér szomszédságában megnyitja kapuit - becenevén hívva - az "Etele".

2021. szeptember 3-ától lehet vásárolni az 55 ezer négyzetméter bérbeadható területű és összesen 136 ezer négyzetméteres Etele Plaza boltjaiban, ebédelni a legfelső emelet food courtjában, kiülni a parkosított tetőteraszra, vagy filmet nézni a mozi VIP részében akár.

Az eredeti nyitást valamivel korábbra tervezte a fejlesztő, Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója a bejárás során a késlekedés kapcsán elmondta, hogy:

Már márciusban nyitottunk volna, de a bérlők áruhiánnyal küzdöttek, így szerették volna későbbre tolni az indulást. Az, hogy erről megállapodtunk, számunkra nagy pénzügyi áldozatot igényelt, nemcsak a félévre kieső bérleti díj, hanem a banki újratárgyalt szerződés, és a már fizetés alatt álló kamatok miatt is. A kiskereskedőket sokan sajnálják, de egyáltalán nem igaz, hogy a nagyobbak ne lennének nehéz helyzetben.

Mielőtt kitérnénk a legizgalmasabb részletekre, és a képekre, a pláza alapkoncepciójáról is essen néhány szó, ami nemcsak a 10 éves kimaradás után, de azért is érdekes, mert egy olyan időszakban építette a Futureal, amikor már tisztán látszik, hogy a klasszikus plázák funkciója átalakuláshoz ért. Pár éve biztosan sokan számítottak még arra, hogy a fizikai vásárlások elveszítik dominanciájukat, és nem lesz létjogosultsága a bevásárlóközpontoknak. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a "shoppingolás" nem tud kimenni a divatból, egyszerűen szükségünk van fizikai boltokra, természetesen az online vásárlás lehetőségei mellett. Ugyanakkor az is igaz, hogy már nem a kötelező vásárlás egy plázalátogatás elsődleges célja - hisz erre ott van az online - hanem egyértelműen az élményszerzés.

Az Etele Plaza tervezése során a vásárlás melletti kiegészítő szolgáltatások kiemelt szerepet kaptak, a funkciókat, illetve a retail felhozatalt, a bérlői összetételt úgy alakították ki, hogy egyaránt kiszolgálja a 10 perces távolságban lakó 70-80 ezer környékbelit, valamint azokat a távolabbi budai lakosokat is, akik autóval, vagy tömegközlekedéssel érkeznének, és eddig főként a Mammut, vagy a MOM Park volt a legközelebbi, vagy első számú opciójuk.

15 érdekesség Budapest legújabb plázájáról:

Már költözik az első bérlő: a Peek & Cloppenburg 16-án veszi át a kétszintes, összesen 4 ezer négyzetméteres üzlethelyiségét, majd hamarosan az Inditex-csoport következik, ami unikális módon az összes, Magyarországon elérhető márkájával jelen lesz az Etelében (Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Oysho) Összesen négyszintes a pláza, a földszinten, az 1. és 2. emeleten üzletek, a 3. emeleten többek között a food court, illetve a konditerem kap helyet. Az építés során arra törekedtek, hogy több helyről érkezhessenek a vásárlók a plázába, autóval ez két irányból, lentről és fentről, vagyis a mélygarázsból, a tetőparkolóból lehetséges. A liftek nincsenek eldugva, mint más plázákban, és jobban hasonlítanak egy hotel felvonóira, mint egy szürke dobozra. Az emeletekre két helyen mozgólépcsővel is fel lehet jutni, ezek a pláza két végében helyezkednek el. A mozi és a tetőparkoló egy szinten van, vagyis még az utolsó pillanatban is be lehet esni egy filmre, és ehhez nem kell átsétálni az egész bevásárlóközponton. 1300 parkolót alakítottak ki, ami megoszlik mélygarázsban és tetőparkolóban. A parkolóhelyek akár 10%-a alkalmas lesz elektromos autó töltésre. Tetőterasszal is készült a fejlesztő, a parkosított részre bárki kimehet meginni a kávéját, megenni az ebédjét. A fitnesz terem hatalmas üvegablakai az Etele útra és egy parkra fognak nézni. Az 1. és 2. emeleten a pláza középső része egy mini piazzaként is leírható, ezen a nagyobb téren kávézók és éttermek kapnak helyet, valamint itt is lehetőség van a két folyosó közötti átjárásra. 20 százalék felett van az élmények aránya a bevásárlóközpontban. Az apróbb újítások mellett: sportolási lehetőséggel, Magyarország legnagyobb food courtjával, vagy akár selfie-ponttal is lehet majd találkozni. Külön applikációt kap a pláza, ebben lesz házon belüli valós idejű navigáció, vagyis nem egy hagyományos térképen kell keresgélni az üzleteket, hanem akár otthon mobilon be lehet állítani, hogy az adott üzlethez melyik parkoló és melyik zóna van a legközelebb, a parkolást követően pedig a sétálós funkció segít a keresett boltig eljutni. Az applikációban parkolás is fizethető, de akár személyre szabott, a kedvenc üzlet akciójáról is kérhetnek értesítést a vásárlók. Lojalitási programot is bevezetnek, az így kapott pontokat fizetős szolgáltatásokra, vagy akár a "férfimegőrzőként" is nevezhető infobarban egy sörre is el lehet elkölteni. Több szolgáltatás VIP kategóriában is elérhető lesz: parkolók, mosdók, mozi. Mosdóból háromfélét alakítanak ki. Sok helyen nagy probléma, hogy hajléktalanok használják a bevásárlóközpontok mosdóit, így külön erre a célra a fejlesztő kialakított egy helyiséget az épület oldalában, amely kívülről megközelítve érhető el. A normál mosdók ingyenesek, míg a VIP kategóriások fizetősek lesznek. A házban többféle módszerrel segítik a tájékozódást: álmennyezeti jelzésekkel, a mozgólépcső mellett szintjelzőkkel és információs képernyőkkel.

Jöjjenek a képek az épülő plázáról!

Mi az oka, hogy nincs direkt földalatti kapcsolat a pályaudvarral?

Az építészeti megoldásokról Tatár Tibor és Balástyai Márk beszélt nekünk a bejárás során. Az első felmerülő kérdésünk volt, hogy miért nincs közvetlen összeköttetés a pályaudvar és az Etele között. Tatár Tibor elmondta, hogy

A Somogyi út alatt túl sok közmű és csatorna fut, amit nem érte volna meg teljesen átalakítani, de helyette tervezünk egy eső védett, felszíni üvegfolyosót. Ebben a főváros is támogat minket, várhatóan jövőre tudjuk összekötni a pályaudvart és a plázát.

Megtudtuk azt is, hogy a fejlesztést megelőzően, illetve közben is számos felmérést végeztek a lakosság körében. Egyrészt kiderült, hogy itthon a plázák látogatóinak 70-80 százaléka tömegközlekedéssel érkezik, ennek megfelelően itt 75 százalékra számítanak, ami az elhelyezkedés miatt különösen jó hír az Etele Plaza számára. Másrészt a gépkocsival érkezők igényei azt mutatják, hogy sokan - 20-30 százalék - inkább gyalogol, de felszíni parkolóban szeret megállni, így az 1300 épített gépkocsibeálló mellett jó kiegészítés lehet az 500 P+R parkoló Kelenföldön. Ezek általában 8-16 óráig foglaltak, de hétvégén, illetve a délutáni órákban, vagy akár a parkolóhely szempontjából problémás adventi időszakban szinte üresek.

Az online vásárlások korát éljük. Hogyan kell ilyenkor plázát fejleszteni?

Tatár Tibor a 10 év fejlesztői tapasztalat és az igényfelmérések alapján pozitív várakozásokkal tekint előre:

Minden kutatás arról szól, hogy óriási visszapattanás lesz, mindenki alig várja, hogy mehessen szabadon vásárolni.

A bérlői összetétel kapcsán kiderült, hogy az Etele Plaza lesz az, ahol nagy számban és a legnagyobb alapterülettel lesznek jelen mágnesbérlők. Az üzemeltető számára egyébként a sok, nagy alapterületet bérlő brand azért nem mindig éri meg, mert egységárban kevesebb bérleti díjat fizetnek, mint két kis üzlet és az igények miatt több fitout költséget jelentenek az üzemeltető számára.

Tatár Tibor (vezérigazgató), Szili Tímea (marketing és kommunikációs igazgató), Balástyai Márk (projektigazgató)

Nem áldozott le az offline vásárlásnak

Az óceántúlon már kettéválasztják az online és offline vásárlásban a "buying" és a "shopping" kifejezéseket. Egy darabig még a "buying" erősebb, de el fog tolódni a "shopping" felé, mert az emberek élményeket keresnek.

- mondta el a vezérigazgató, aki szerint valóban erősödik az e-kereskedelem, de ettől egyáltalán nem tart hisz, ahogy mondta, ha 30 százalékra nő az online aránya, még akkor is jelentős a fizikai vásárlásra fennmaradó 70 százalék, ráadásul ebből egy nagy szeletet szeretne a jövőben az Etele Plaza kiszakítani.

Például az Inditex-csoport tavaly az eddigi legerősebb forgalmú negyedévét tudhatja magáénak, és nemcsak az online vásárlások miatt. Nem lehet egy kalap alá vonni az összes üzletet, valakit rosszabbul, valakit sokkal jobban érintett az elmúlt időszak.

Az omnichannel (többcsatornás értékesítés) berobbanása a "showroom" jellegű üzlettípusokat is felpörgette, és bár elképzelhető, hogy lesz olyan üzlet a plázában, amiben nem a polcról veszik le a termékeket a vásárlók, hanem csak az előre leadott rendelésért jönnek, vagy megnézik a kiállított darabokat, többnyire a ruházati cikkeket árusítóknál nem ez lesz a fő üzleti stratégia.