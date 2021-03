Túl kicsi a lakásod a home office-hoz? - Nem vagy vele egyedül

A tavalyi évben a hirtelen jött home office / karantén office kapcsán sokan kénytelenek voltak szembesülni azzal, hogy a lakásukban nincs elég hely arra, hogy az egész család egyszerre, hetekig bezárva kényelmesen tudjon élni. A hatékony munkavégzés pedig már végképp hiú ábránd marad egy olyan környezetben, ahol a családtagok az online testnevelésórától kezdve az otthoni feladatokon át a munkahelyi megbeszélésekig mindent egy légtérben végeznek. Mondhatnánk, hogy vegyen mindenki nagyobb lakást és a probléma meg is oldódott, azonban ez több okból sem megvalósítható. Nemcsak a meglévő állományban kevés a nagyméretű, jó beosztású lakás, de az új fejlesztésekben sem ez a jellemző, aminek egyszerű matematikai okai vannak. Hogy mit jelent ez pontosan? Az alábbiakban mutatjuk be.

Az átlagos budapesti lakás alapterülete 64 négyzetméter, ami még a legjobb beosztás mellet is kevés ahhoz, hogy egy négy- vagy többtagú család úgy tudjon huzamosabb ideig kényelmesen élni bene, hogy mindenki egyszerre van otthon és nemcsak a szabad-, de a munkaidőt is ott töltik. Az újabb lakóingatlanfejlesztésekben rendre hangsúlyozzák, hogy előtérbe kerül a dolgozószobák vagy dolgozósarkok kialakításának lehetősége, összességében viszont azt látjuk, hogy a lakások alapterülete nem növekszik, sőt egyes helyeken csökken.

Hol mekkorák az új lakások?

A Budapesti Lakáspiaci Riport alapján látható, hogy a fővárosban az új építésű lakások terasz nélkül számított átlagos alapterülete 57,5 négyzetméter, ami a terasz arányosan számolt alapterületével kiegészítve 63,5 négyzetméterre emelkedik. Ez szinte teljesen megegyezik a KSH által mért fővárosi 64 négyzetméteres átlaggal, noha vannak természetesen olyan városrészek, ahol ennél jelentősen nagyobb, vagy kisebb az új építésű lakások átlagos alapterülete.

A legnagyobb új lakások a II. kerületben épülnek, ahol a terasszal számított átlagos alapterület eléri a 120 négyzetmétert, míg a második helyen álló XII. kerületben alulról közelíti azt. A lista másik végén a VII. kerület áll, ahol terasszal együtt is 50 négyzetméter alatt marad az átlagos alapterület, ha pedig a teraszt kivesszük a számításból, akkor a VIII., a XIX. és a XXI. kerület is ebbe a méretkategóriába esik. A teljes kínálatot megnézve az is megállapítható, hogy a kisebb méretű lakások főleg a nagyobb lakásszámú társasházakban vannak túlsúlyban. Erre utal, hogy