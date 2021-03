Egy német tűzeset, ami komoly bajt hoz minden felújítóra, építtetőre és az egész hazai építőiparra

A Szuezi-csatorna bedugulása? Tűzeset a BASF vegyi üzemében? Mindkettő, kisebb-nagyobb felfordulást okozhat most a kivitelezők, építtetők, felújítok számára. A keresztbe fordul hajó miatti szállítási problémákat talán könnyebben tudják kezelni a nagyobb raktárkészlettel rendelkező építőipari anyagkereskedők, ráadásul a hajó kiszabadításával mostantól újra rendeződhet a szállítási folyamat. Egy németországi gyárban történt tűzeset hatása viszont elsőre homályosabb lehet, és nem is biztos, hogy akkora jelentőséget tulajdonítanánk neki. Mégis komoly, és elhúzódó anyaghiánnyal kell szembenéznie most a gyártóknak, a kivitelezőknek és végső soron minden felhasználónak, aki éppen homlokzati hőszigetelésre, vakolásra, vagy burkolásra készül.

Miután kiszabadították az Ever Given konténerszállító hajót, a szállítási problémák lassan rendeződhetnek, azonban még nagyobb bajban van az építőipar a BASF ludwigshafeni vegyi üzemében történt tűzeset hatása miatt. A március 3-án történt szerencsétlenség olyan ellátási problémákat okozhat a hazai piacon is, amire nincs most még mindenki felkészülve. A gyárban egyes építőkémiai termékek alapanyagait állították elő egész Európának, de azon kívüli országoknak is ők szállítottak. A gyárleállás a hőszigetelési munkálatokat érinthetik leginkább, a tovagyűrűző hatás pedig már elindult: a nyersanyagokat feldolgozó partnerek vis maiorra hivatkozva sorra mondják vissza az építőanyaggyártók megrendeléseinek nagy részét Európa-szerte.

Ebből fakadóan a magyarországi építőkémia terméket gyártók várhatóan a megrendelt segédanyagok töredékét fogják megkapni, esetenként akár kétszeres áron. Az sem kizárt, hogy a nyersanyag-beszállítók teljesítési kvótákat vezetnek be.

Mit gondol a piac?

Az eset kapcsán a kivitelezői piac szereplői leginkább az áremelést tartják aggályosnak, a magyar piac egyébként is kiszolgáltatott a külföld cégeknek, ezért sem értenek egyet azzal, hogy további információk és megoldások nélkül már azonnal továbbhárítanak a gyártók és áremeléssel reagálnak. Az általunk megkérdezett egyik kivitelező úgy fogalmazott:

Ezek valós esetek, de nem illene emiatt árat emelni.

Egy, a műgyantagyártásban tevékenykedő hazai vállalat szerint a helyzet sajnos súlyos. Az európai feldolgozó gyárak gondban vannak és megspékeli a helyzetet, hogy két alapanyag-beszállító hozza az EU-ba a műanyag gyártáshoz szükséges alapanyagokat, (nemcsak festékek és bevonatok készülnek belőlük, hanem műanyagok is) többnyire Ázsiából, a Szuezi-csatornán keresztül. A vállalat szerint a teljes EU területén elfogytak a tartalék alapanyagok, ami az árakban is hirtelen ugrást eredményezett. Lehet próbálkozni más anyaggal, de egy elhúzódó projekt esetében, vagyis aminek több, mint egy hónap az átfutása, az anyagár előre kiszámíthatatlan.

Az építő közösség videójában részletesen is összefoglalják a tűzeset lehetséges következményeit. A legfontosabb tanulságok:

Mi történt? A gyár lengyel vegyi üzemében is leálltak a gyártósorok az éves karbantartás miatt, ez is kisebb termelést eredményezett, ezzel párhuzamosan történt a német gyárban a tűzeset, illetve egy élővíz-szennyezés, ami viszont komoly fennakadásokhoz fog vezetni.

Mi is megkérdeztük a hazai piac szereplőit, Tibor Dávid, a Masteprlast Nyrt. elnöke három tényezőt emelt ki, amely a globális ellátási láncra hatással van:

A nagy hórukk okozta egyenetlenségek: A gazdaság és a fogyasztás újraindulása hirtelen nagy lendülettel tört rá az ellátási láncokra, ami sem az alapanyagok, sem a gyártási kapacitások és a logisztikai sávszélesség terén sem volt felkészülve. Emiatt feltorlódás, ritmustalanság alakult ki, ami hiányokat és csúszásokat, végeredményben pedig áremelkedéseket hozott megannyi alapanyag és iparág tekintetében. Várhatóan ez a kép lesz a jellemző a második negyedévre is, viszont a harmadikra az ellátási láncok fel már fogják venni a ritmust és a helyzet normalizálódhat. A logisztika, mint szűk keresztmetszet: A hirtelen megnőtt áruigényre jöttek rá a konténerszállítási nehézségek. Kevés hajó, és kevés konténer állt rendelkezésre, ami extrém áremelkedést hozott a szállítási díjakban, megtörve az ellátási láncokat és globálisan lassítva a fellendülés ütemét. A múlt heti Szuezi-csatornán történt eset is hasonlóan extrémen terheli az ellátási láncok működését. Vis maior helyzetek miatti leállások: A most tárgyalt BASF tűzeset előtt az idén már más esetekben is alakultak ki vis maior helyzetek miatti leállások. Példának az év elején a Texas államot sújtó extrém fagyos időjárást lehet felhozni, ami közvetve zavart okozott a globális üvegszál ellátásban is.

A március elején történt BASF tűzeset utóhatásaként, várhatóan az építőkémiai alapanyagok piacán is fellépnek termékhiányok, ami gyártói csúszásokat és valószínűsíthetően áremelkedéseket is okozhat. Ez kiterjedhet az építőipari ragasztó és vakoló-színező anyagokra is.

- mondta el Tibor Dávid, majd hozzátette, hogy ezzel gyakorlatilag „csak” annyi történt, hogy még egy anyagcsoport került abba a helyzetbe, ami az év eltelt időszakát számos ipari alapanyag ellátása tekintetében jellemezte. A gyártók előtt több lehetőség is áll, alternatív beszállítói megoldások, a receptúrák módosítása, vagy az anyagok kiváltása felé is léphetnek. A Masterplastot kevésbé érintik a fennakadások, mert számítottak az eddig is jellemző áruellátási nehézségekre, amit magas raktárkészlettel és több beszállítóval működő beszerzési rendszerre támaszkodva kezeltek.

A mostani, áruhiányokkal és áremelkedésekkel tarkított időszak a 2. negyedév végéig tarthat, de a 3. negyedévben a helyzet normalizálódására számít a szakértő.

Dr. Rázsóné Szórády Csilla, az újHÁZ Centrum vezérigazgatója szerint a BASF ludwigshafeni tűzesete több szempontból is jelentős hatást gyakorol az építőiparra, és ez alól a magyar piac sem kivétel:

A baleset során tudomásunk szerint főként olyan kémiai alapanyagok semmisültek meg, amelyek a különböző festékek, vakolatok, homlokzati hőszigeteléshez használt ragasztók, lábazati vakolatok és alapozók előállításához szükségesek.

Az ellátási láncban Európa-szerte kiemelten fontos szerepet töltött be a BASF gyár, ezért a vegyianyaghiány számos más szektort is nehéz helyzetbe hoz, ilyen például az autógyártás vagy a háztartási vegyipar is. Az építőiparban a március 3-án történtek erőteljesen befolyásolják a purhab és szilikon termékek, valamint a homlokzati szigeteléshez szükséges kötő- és segédanyagok mellett, a titán-dioxid globális elérhetőségét is, amelyet elsősorban vakolatok és festékek előállítására használnak.

EZ A HELYZET AZT EREDMÉNYEZI, HOGY KÖZVETETTEN MINDEN OLYAN ÉPÍTŐANYAGNÁL SZÁMÍTHATUNK IDEIGLENES KÉSZLETHIÁNYRA, AMELYEKET SZÍNEZNI SZÜKSÉGES. A FENTIEKEN KÍVÜL IDE TARTOZNAK A TETŐCSEREPEK, TÉRKÖVEK ÉS CSEMPÉK IS.

Dr. Rázsóné Szórády Csilla hozzátette, hogy a nemzetközi és hazai érdekképviseleti fórumokon már elindultak az egyeztetések arról, milyen egyéb anyagokkal válthatók ki a hiánytermékek. A ludwigshafeni események mellett más, nemzetközi folyamatok is zajlanak, amelyek hatással vannak Európa alapanyag-ellátottságára. A koronavírus-járvány után ébredező kínai építőipar nagymértékű elszívó hatást gyakorol a kontinens nyersanyag készletére, ami a piacon kapacitásszűkülést és áremelkedést generált.

Tapasztalataink szerint az év elejétől az acél termékek, márciustól pedig a sztirolalapú szigetelőanyagok árai markánsan emelkedtek.

A szakértő beszámolt arról is, hogy az újHÁZ Centrum kereskedéseiben az alapanyagellátottság jelen helyzetben megfelelő, többek között köszönhetően annak, hogy az Otthonteremtési Támogatás miatt megnövekedett keresletre időben felkészültek.