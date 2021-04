Valóban 10 százalék feletti lakásár-emelkedés jöhet? - Lehet az 20, de akár 0 százalék is

A napokban körbejárta az ingatlanpiaccal foglalkozó sajtót a Duna House azon elemzése, miszerint a következő évben ismét kétszámjegyű, vagyis 10 százalék feletti lehet a lakásárak emelkedési üteme. Ezzel szemben az Ingatlan.com mai közleménye úgy fogalmaz, hogy a 10 százalékos drágulás már a múlté. Kinek lehet igaza? Mi történik körülöttünk most a lakáspiacon? Nézzük a részleteket!

Míg a tavalyi év első felében attól volt hangos a sajtó, hogy a járvány hatására eljött a sokak által várt trendforduló és újra csökkenni kezdenek a lakásárak, addig mostanra bebizonyosodott, hogy az árak zuhanása helyett egy kisebb megtorpanás volt csak látható és a Duna House szerint innen újabb jelentős, akár kétszámjegyű drágulásra kell számítanunk. Az Ingatlan.com ugyanakkor legújabb elemzésében azt mondja, hogy a 10 százalékos áremelkedés már a múlté: „a tavalyi évben mindössze 2,4 százalékkal mentek feljebb az árak és bár 2021 elején érezhető volt egy fellendülés, az év hátralévő részében a lakásárak visszarendeződhetnek a megfizethető ártartományba.” A kérdés az, hogy melyik állítás bekövetkeztére van nagyobb esély.

A Portfolio Ingatlannál szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy a különböző piaci szereplők által kiadott közleményeken túl mi is rendszeresen elkészítjük a saját Hangulatfelmérésünket, így a lehető legtöbb helyről, a legtöbb információt begyűjtve adhatunk képet arról, hogy mi várható - többek között - az árak alakulásával kapcsolatban a hazai lakáspiacon.

Valóban lehet 10 százalék a növekedés?

A rövid válasz a kérdésre az, hogy igen, de nem mindenhol és nem minden lakástípus esetében.

A legújabb Hangulatfelmérésünkre eddig beérkezett válaszok alapján elmondható, hogy a különböző területeken, különböző ingatlantípusok esetében mindkét elemzőház várakozásaira van esély. Szinte biztos, hogy lesznek olyan ingatlantípusok, ahol a következő egy évben legalább 10 százalékkal fognak emelkedni az árak, mint ahogy olyanok is, ahol a drágulás éves szinten mindössze néhány százalék lesz.

Érvek az áremelkedés mellett és ellen

A lakásárak változásával foglalkozó cikkek alatti kommentszekcióban nagyon gyakori felvetés, hogy mégis kinek van pénze ilyen árak mellett lakást venni, különösen új építésű lakást, ezeket az árszinteket semmi nem indokolja és egyébként is a mostani állapot csak egy nagy lufi, ami hamarosan kidurran. Az ehhez hasonló véleményeket olvasva nem szabad elfelejteni, hogy az egyéni élethelyzetek helyett a piac egészét nézve rengeteg olyan aspektus van most, ami ezeket az állításokat megcáfolja, jóllehet néhány olyan tényező is van, ami árnyaltabban, de alátámaszthatja ezeket.

A további áremelkedés mellett szóló egyik érv lehet az inflációtól való félelem. Emelkedő infláció mellett ugyanis az olyan reáleszközök, mint az ingatlan, biztonságot jelenthetnek, ami növelheti a keresletet ezen termékek iránt. A továbbra is alacsony kamatkörnyezet ugyancsak az árak emelkedését vetíti előre az olcsó lakáshiteleken keresztül, de a forint árfolyamának romlása is felfelé tereli az árakat. Az elmúlt évek árfolyamromlása miatt, ha valaki például euróban kapja a fizetését, annak olyan, mintha a 2018 év végi árak mellett vásárolhatna lakást Budapesten. A lakásárak és a jövedelmek nemzetközi összehasonlításáról az alábbi cikkünkben részletesen is írtunk, amelynek legfőbb megállapítása, hogy bár euróban számolva egyáltalán nem magasak ma az országban a lakásárak, a jövedelmekhez viszonyítva így is a drágább lakáspiacú országok között vagyunk.

Végül az állami támogatások is különböző módokon beépülhetnek a lakásárakba, legyen az a szakemberek bérköltsége, a generálkivitelezés drágulása, vagy általánosságban az új lakások fejlesztési költségeinek emelkedése.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 04. 13. Felejtsd el, hogy idén olcsóbban fogsz felújítani vagy építkezni

Az áremelkedés ellen szól ugyanakkor, hogy a befektetők szinte teljesen eltűntek a piacról, a bérleti díjak egy év alatt 12 százalékot csökkentek, amik a lakáskiadással elérhető hozamok csökkenését hozták magukkal. A vásárlók a járvány egészségügyi és gazdasági kockázatai miatt óvatosabbak, kevésbé mernek és tudnak évekre, évtizedekre előre tervezni. És végül, ha nem is hatalmas tömegek, de a társadalom egy érezhető nagyságú csoportja számára a hitelmoratórium megszűnése is okozhat egyfajta óvatosságot, drasztikus esetekben akár kényszerértékesítéseket is a piacon.

Építőipar 2021 A kivitelezési költségekkel kiemelten foglalkozunk a június 10-i Építőipar 2021 konferencán. Részletekért kattints!

Idén is keressük "Az Év Építőipari Személyiségét"! Ha az építőiparban dolgozol, és büszke vagy az eddig elért eredményeidre, esetleg egy kollégád eredményeire, jelentkezz, vagy jelöld őt a díjra. Részletek ezen a linken.

Mi lesz akkor az árakkal?

A hamarosan elkészülő Hangulatfelmérésünkben részletesebben is be fogjuk mutatni a változásokat, előzetesen annyit elárulhatunk, hogy a szakértők szinte mindegyike – többségében 10 százalék alatti – áremelkedést vetít előre a budapesti lakásárak kapcsán az előttünk álló évre. Míg a legnagyobb drágulás a családi házaknál lehet, addig a legkisebb áremelkedés a paneleknél következhet be, a kereslet pedig az agglomerációs családi- és sorházak, valamint a Balaton és más vízpartok melletti ingatlanok iránt erősödhet leginkább.

Címlapkép forrása: Getty Images