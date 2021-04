Itt az igazság: ennyit fog érni a budapesti lakásod egy év múlva

Az elmúlt napokban több alkalommal is részletesen foglalkoztunk a hazai lakáspiaccal, melynek során bemutattuk a legújabb országos árindexet , megnéztük a fővárosi kerületek aktuális négyzetméterárait , jövedelmek és lakásárak összefüggésében kitekintettünk az európai országok lakáspiacaira , és összegyűjtöttük az áremelkedés mellett és ellen szóló legfőbb érveket . Ezúttal viszont kimondottan a jövőre vagyunk kíváncsiak, a szokásos negyedéves Hangulatfelmérésünk keretében kilenc szakértőt kérdeztünk meg arról, hogy mi várható egy év múlva a budapesti lakásárak (használt és új), a budapesti bérleti díjak, és az országos lakásépítések száma terén, külön kitérve a befektetési célú vásárlók, a külföldi vásárlók és a hitellel vásárlók számának várható alakulására. Végül arról kérdeztük a szakértőket, hogy véleményük szerint mely területeken, milyen ingatlantípusok iránt erősödhet fel a következő egy évben a kereslet, milyen hatása lesz a hitelmoratórium megszűnésének és az erősödő inflációs környezetnek. Íme a válaszok!

Elmaradhat a lakásárak tavaly várt csökkenése

Az egy évvel ezelőtt, tavaly áprilisban megjelent Hangulatfelmérésünkben még sokan arra számítottak, hogy a lakásárak hét év emelkedés után a járvány hatására érezhetően – akár 10 százalékkal - lefelé fognak korrigálni. Úgy tűnik azonban, hogy a hirtelen alacsonyabb áron történő értékesítések helyett az eladók, ha tudtak kivártak, és bár az alku érezhetően erősödött 2020-ban, a negyedéves laksárárindexekben ez inkább stagnálásként, vagy mindössze néhány százalékos hullámzásként jelent meg.

2021 eleje óta azt látjuk, hogy az adásvételek száma jelentősen emelkedik, az év első három hónapjában a Duna House által becsült 41 ezer adásvétel 21 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakának számait. Feltehetően ez is szerepet játszik abban, hogy az idei évre mind a várható tranzakciószámokban, mind a lakásárakban emelkedésre számít a többség. A megkérdezett szakértők közül 2022 áprilisáig a budapesti piacon mindössze egyvalaki számít árcsökkenésre, nyolcan pedig ingatlantípustól függően

3 és 6 százalék közti áremelkedést valószínűsítenek, míg az adásvételek számában a tavalyi 131 ezer helyett idén akár a 150 ezret is elérhetjük.

Az áremelkedésre számító elemzők szerint a következő egy évben legnagyobb mértékben a családi házak árai növekedhetnek, átlagosan 5,8 százalékkal, míg a tégla építésű lakásoké 4,8, a paneleké pedig 3 százalékkal mehet feljebb Budapesten. Az ábrán a narancssárga szaggatott vonal a szakértői várakozások átlagát, a két fekete vonal pedig a legkisebb és a legnagyobb szakértői becslést mutatja.

Mennyi lakás épülhet és milyen árakon?

A tavalyi évben egy több mint tízéves rekord dőlt meg a használatbavételi engedélyt kapott lakások számában, miután a KSH országosan 28 208 új lakást regisztrált. A tavaly bevezetett intézkedések – ismételten 5 százalékos lakásáfa, kibővített családtámogatások – hatására hosszabb távon a mostanihoz hasonló szinten stabilizálódhat az évente átadott új lakások száma, 2021-re azonban még valamivel óvatosabbak a becslések:

idén a szakértők átlagosan 22 200, jövőre 24 300 átadott lakással számolnak.

Ahogy az a következő ábrán is látható, 2015 óta töretlenül emelkedik az új lakások négyzetméterára, amiben elsősorban az emelkedő kivitelezési költségek – alapanyag- és munkaerőköltségek – valamint a növekvő telekárak és a szigorodó műszaki, energetikai követelmények játszanak szerepet. Bár az újabb energetikai szigorítások alkalmazását 2021 elejéről 2022 közepére halasztották el, az építkezések átfutási ideje miatt egy most induló projektnek már minden bizonnyal a jövő év július 1-től életbe lépő, legalább BB energetikai besorolással kell rendelkeznie.

Az 5 százalékos áfa ismételt bevezetése ellenére tehát az új lakások árában nem számíthatunk csökkenésre. A Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisa alapján a téli hónapok kínálati áraira számított 972 ezer forintos négyzetméterár a megkérdezett szakértők szerint júliusig közel 3, jövő áprilisig pedig közel 7 százalékkal emelkedhet, vagyis

pár hónapon belül az átlag budapesti új lakás négyzetméterára el fogja érni a lélektani 1 millió forintos határt.

Jó befektetés a lakáskiadás?

Míg a lakásárakban kevésbé, a kiadó lakások bérleti díjaiban annál inkább érződött a járvány hatása. A külföldi turisták eltűnése miatt a rövidtávú, turisztikai célú lakáskiadás üzletága szünetel, ami részben a hosszútávra kiadó lakások kínálatának bővülését eredményezte. Ha nem is állították át az összes Airbnb-s lakást hosszútávra, a kínálat érezhetően bővült, ami a kereslet szűkülésével együtt a bérleti díjak közel 20 százalékos csökkenéséhez vezetett.

A KSH-Ingatlan.com lakbérindex szerint Budapesten most a 2017/2018-as szinteken vannak a bérleti díjak, a járvány enyhülésével azonban minden bizonnyal ismét emelkedni fognak. A várakozások szerint idén nyár közepéig még maradnak a mostani szintek, de utána, jövő év áprilisáig 7-8 százalékos emelkedés következhet be, ami ugyanakkor még mindig 10 százalékkal elmarad a 2019-es csúcsértékektől.

A lakáskiadásban érdekelt szereplőknek tehát egy időre meg kell barátkozniuk az alacsonyabb hozamokkal.

Az adásvételek számának növekedésével párhuzamosan viszont a befektetők száma az alacsonyabb hozamszintek ellenére is emelkedhet idén, a várakozások szerint 6-7 százalékkal, akárcsak a külföldi vásárlók és a hitellel vásárlók száma. Előbbire az elemzők 8-9 százalékos, utóbbira 5-6 százalékos bővülést várnak.

Hol vásároljunk?

A járvány valamelyest átértékelte a vásárlói preferenciákat is. Szinte közhely, hogy a lezárások alatt megnövekedett otthonmaradási idő miatt nőtt a teraszos lakások és a kertesházak iránti igény és az előrejelzések szerint ez a következő egy évben is így maradhat. Nézzük, hogy nyilatkoztak erről a megkérdezett szakértők!

Balla Ákos (Balla Ingatlan) szerint Budapest és a nagyvárosok agglomerációja, valamint a Balaton környéke iránt a jövőben is erős lehet a kereslet.

Balogh László (Ingatlan.com) is hasonlóan nyilatkozott, szerinte a nyaralók, a vízparti területek, az agglomerációs övezetek és a kistelepülések lehetnek a következő év slágerei.

Benedikt Károly (Duna House) úgy látja, hogy a COVID hatásként emlegetett családi házak és agglomerációs területek felértékelődése mellett talán kevesebb szó esik a kisebb, kedvezőbb árú ingatlanok iránti keresletnövekedésről, pedig ez szintén érzékelhető a piacon. Közvetítői tapasztalat alapján egyre többen költöznek ki az úgynevezett „mamahotelekből” és kezdenek önálló életet egy kisebb lakásban. Ezt a típusú igényt is fokozta a COVID okozta bezártság, valamint a kedvező hitellehetőségek.

Incze Zsombor (Takarék Csoport) a gazdaságilag fejlettebb régiókban és a városokon belüli prémiumterületeken, elsősorban a zöldövezeteknél vár növekvő keresletet.

Kiss Ákos (Property Market) az új építésű lakások iránti kereslet növekedésére számít.

Kricsfalussy Tamás (Metrodom) szerint a főváros középső és külső kerületeiben a szűkebb és tágabb agglomerációban, a megyeszékhelyeken, de jó eséllyel a népszerű üdülőövezetekben is erősödni fog a kereslet.

Sápi Zoltán (Budapesti Lakáspiaci Riport / Eltinga) több szakértőhöz hasonlóan az agglomerációkban található családi házak, sorházak, valamint a vízparti települések ingatlanjai iránt vár növekvő vásárlói érdeklődést.

Valkó Dávid (OTP Ingatlanpont / OTP Jelzálogbank) szerint pedig a Balaton mellett, a nagyobb városokban, azok agglomerációjában, illetve a budapesti új és újszerű társasházi lakások, valamint nagyvárosi agglomerációkban új építésű, újszerű családi-, iker-, és sorházak iránt lehet erősebb a következő egy évben a kereslet.

Egyéb hatások: hitelmoratórium, infláció

A fentieken túl két olyan tényezővel is számolni kell, amely az előttünk álló évben valamekkora mértékben befolyásolhatja a lakáspiacot. Egyik a hitelmoratórium megszűnése, másik pedig a növekvő infláció. Mit okozhat mindez a lakáspiacon?

A hitelmoratórium megszűnésének a megkérdezettek többsége szerint csak enyhe, közvetett hatása lehet a lakáspiacra nézve, de olyan vélemény is van, ami szerint a hitelmoratórium június végi határidejét végül meghosszabbítja majd a kormány. Nem valószínű, hogy a moratórium lejárta után tömegével bedőlnének a lakáshitelek, mint az a 2008-as válság során történt. Éppen ezért bár lehet, hogy a vásárlói óvatosság kicsit növekedni fog, ez legfeljebb az áremelkedés ütemének enyhe mérséklődésében mutatkozhat meg, érdemi hatása nem lesz.

Egy erősödő inflációs környezetben növekedhet a befektetési célú kereslet a reáleszközök, így az ingatlanok iránt is. Ugyanakkor itt már a hosszabb távú, a potenciális értéknövekedést fókuszba helyező szemlélet a döntő a kizárólag a bérleti hozamot kalkulálóval szemben. A megkérdezettek többsége szerint az infláció beépül a lakásárakba, így bár nominálisan drágulást fogunk mérni, reálértéken az árak stagnálása is elképzelhető. Az új lakásoknál viszont sem az építőanyag gyártók, sem a kivitelezők, sem a fejlesztők nem fogják tudni lenyelni az inflációt, így az mindenképpen meg fog jelenni a fogyasztói árakban. Az elmúlt évek piaci szabályozásai, például a támogatások kibővítése miatt ráadásul az új lakásoknál infláción felüli áremelkedés is elképzelhető.

A felmérésben az alábbi szakértők vettek részt: Balla Ákos - Balla Ingatlan, Balogh László - Ingatlan.com, Benedikt Károly - Duna House, Incze Zsombor - Takarék, Kiss Ákos - Property Market, Kricsfalussy Tamás - Metrodom, Sápi Zoltán - Budapesti Lakáspiaci Riport, Valkó Dávid - OTP Jelzálogbank és a Portfolio Ingatlan csapata

Címlapkép forrása: Getty Images