Magyar építészek a legújabb trendekről: átalakuló irodák, félbehagyott hotelek és extra kényelem az új lakóparkokban

Európa jövőformáló építészei közé választottak két magyar tervezőt, az Európai Építészeti Művészettervezési és Urbanisztikai Központ és a chicagói Athenaeum által odaítélt nemzetközi tervezői díjat, a 2020-as Europe 40 under 40®-t Magyarországról a Group Dyer vezető tervezői, Deilinger Tamás és Domokos Balázs nyerték el. Az építészek elárulták, mit látnak most a hazai és nemzetközi projekteknél. Egy biztos: az átalakulás már elkezdődött az ingatlanpiacon.

Deilinger Tamás és Domokos Balázs vezetésével a Dyer csapata Moszkvában egy új lakónegyed felhőkarcolóit és környezetét tervezték meg. A Prime Park 6 hektáros területén kilenc felhőkarcoló épült, melyek közül a legmagasabb 150 méteres a lakópark pedig 377 200 négyzetméternyi lakóterületet, 18 000 négyzetméternyi oktatási létesítményeket és 12 000 négyzetméternyi kereskedelmi terület foglal magába. Deilinger Tamás az orosz beruházással kapcsolatban azt emelte ki, hogy ebben a megaprojektben nem csak a toronyházak tervezésére volt lehetőségük, hanem az épületek belső térmeghatározására is.

Domokos Balázs az Etele Pláza, az építésziroda itthoni legutóbbi nagy munkájával kapcsolatban elmondta, hogy Budapest első intelligens, high-tech orientált bevásárlóközpontjának belsőépítészeti tervezését még a világjárvány előtt lezárták, de a koncepcióban kiemelt szerepet és funkciót szántak az épület közösségi tereinek, ami iránt időközben megnőtt az igény.

Átalakuló irodapiac

Az üzleti világ aktuális problémája, hogy miként lehet hosszú távon hatékonnyá tenni az irodai és a távmunka megosztását, amely a pandémia alatt tömeges méretűvé vált, és jelentős változást hozott a vállalati kultúrában. Deilinger Tamás azonban arra emlékeztet, hogy az emberek hivatalos viselkedése nem a világjárvány alatt változott meg hirtelen, hanem a folyamat jóval korábban kezdődött: „A digitális forradalom az üzleti és a magánszférára folyamatosan hatással van. Az emberek viselkedésének átalakulása elsősorban a közösségi médiáknak köszönhető, amelyek minden generációt elértek, és alapvető változásokat hoztak, csak nem robbanásszerűen, mint a home office. Tehát a pandémia csak felgyorsította ezeket a folyamatokat”

Domokos Balázs szerint:

Az építészeti térformálásra nagy hatást gyakorol az emberek viselkedésének, életmódjának átalakulása, a digitalizáció és vele együtt a pandémia hatására az eddigi térfelhasználó tipizált embert újra kell gondolnunk, létrejön a „Human 2.0”-t.

Erre a modellre épül és ezt szolgálja ki az otthon és a munkahely térhasználatának továbbfejlesztett változatai és új funkciói. Most születik meg a tértől független, megoldó gondolkodású és felelősebb hozzáállású flexibilis „Human”, akinek élete és munkája során mindig készen kell állnia a változásra, változtatásra.

Az építészeknek is módosítaniuk kell az épületeknél eddig használt, tipizált térszervezési szemléletet, és összerakni egy egyfajta „Building 2.0”-t. A Dyer építészei szerint sosem volt még ilyen komplex és nehezen megválaszolható kihívás a szakma előtt. A jövőben számos vitára lehet számítani a szuperflexibilitás lehetséges megoldásairól, vagy az új egészségvédelmi igények teljesíthetőségéről. Piaci trendváltás elején állunk, és a korábbi zöld és humánközpontú szempontok megtartása mellett továbbfejlesztett online-kompatibilis, flexibilisen alakítható és egészségügyileg biztonságos munkahelyekre lesz szükség.

A befektetőknek is módosítaniuk kell beruházásaik funkcionalitásán, de az a tapasztalat, hogy többségük óvatos, kivár. Pedig az irodaházakkal szembeni igényváltozás az első kézzel fogható szakmai „konfliktus”, amire a beruházónak és az építésznek közösen kell választ találniuk,

a munkavállalók ugyanis világszinten a hibrid modell mellett teszik le a voksukat.

Deilinger Tamás, aki az építésziroda londoni irodájában dolgozik elmondta, hogy az angol vagy a budapesti ingatlanpiacon is érzékelhetők a korlátozások következményei. Fontossá váltak az otthonok dolgozószobái, dolgozó sarkai és természetesen felértékelődtek a lakások erkélyei, a teraszok valamint a családiházak kertkapcsolatai. De, érdekes módon nem következett be a városi exodus, hiszen továbbra is fontos szempont maradt a munkahelyek elérése. Az viszont megfigyelhető, hogy az új társasházi fejlesztéseknél a pandémiának is köszönhetően újabb funkciók beillesztését kérik a tervezőktől. Nem csak kényelmi extra igények jelentek meg, hanem olyanok, amelyek már szükségesek a nagyobb méretű lakófejlesztések sikerességéhez. Ilyen például a courier room, ami az online vásárlás vagy ételkiszállítás egyik megoldása, amikor a megrendelő a termékhez a kiszállítás időpontjától függetlenül hozzájuthat.

A piacon a megkezdett projekteknél gyorsan reagálnak a befektetők

Az építészirodában az egyik megbízásuknál tapasztalták meg, hogy: egy különleges co-working irodaház tervük, amely már teljesen kidolgozott és engedélyezett koncepció volt, - a tervezett toronyház teljes területét (15 000 négyzetméter) co-working funkcióra szánták - a befektetők a pandémia hatásara elvetették a megvalósítást.

A Dyer építészeinek meglátása szerint, azonban nem a lakó és irodai környezet alakulása néz a legnagyobb változások elé. A vendéglátást és a turizmust ennél drasztikusabban érintette a járvány. Aktuális projektjeik között van egy cornwall-i resort, amely eredeti fejlesztési terve egy 50 szobás hotel és köré szervezett közel 100 darab 2-3-4 szobás villa épületből állt. A fejlesztő azonban a hotel építését állítja le és helyette villák építését kezdi meg, hogy a megváltozott turisztikai igényeket kiszolgálja.

De a családok utazási szokásai is változnak. Meglepően felértékelődtek a nemzeti és lokálisan elérhető úticélok. A családok a kisebb külföldi utakkal járó kockázatokat (karantén) inkább nem vállalják. Miközben az irodai munkavégzést a pandémia miatt vállalt home office globalizálta, addig a turizmusban az ellenkezője történt, a külföldi utazások visszaestek. Ebben a szektorban a befektetők gyors döntést hoznak. Az építészek azt tapasztalták, hogy nem véletlenül erősödtek fel a dél-angol partvidéki és a dél-oroszországi fejlesztések, a Group Dyer egyik projektje Gelendzhikben egy nagyszabású városközpont elkészítése.