Teljesen átalakul és megújul a dél-budai pláza (képek)

2021 végéig új belsőt kap a dél-budai bevásárlóközpont, a CPI Property Group a Campona teljes vásárlóterét és az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló egységeket megújítja. A felújítás döntő része a korábbi tervekkel összhangban már 2021-ben megvalósul, a kivitelezés májusban kezdődik, a teljes beruházás pedig várhatóan 2022 elején zárul. A tervek szerint átalakulnak bejáratok, a bevásárlótér és az ételudvar, valamint a mosdók is.

A felújítás során közel 10 000 négyzetméter burkolat és 4450 négyzetméter álmennyezet újul meg, az ételudvaron a korábbi 275 helyett 415 személy tud majd kényelmesen étkezni, az épületben pedig 200 növény mellett 20 relax zóna is várja majd a vásárlókat. A világítás megújításakor közel 2 kilométernyi LED szalag fog beépítésre kerülni.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 01. 24. Kiderült, mikorra készülhet el a Campona felújítása

Építőipar 2021 Átalakulás, felújítás, építkezések - mindenről is szó lesz június 10-én, az Építőipar konferencián. Ne maradj le!

Mi lesz az új Camponában?

Az újjászülető Camponában a családosok számára belső játszótereket alakítanak ki, ahol a gyermekek fejlődésére fókuszáló eszközöket biztosítanak majd.

A pihenni vágyóknak relax zónák, a közösségi médiában aktív fiataloknak pedig egy folyamatosan új tematikát biztosító Insta fotósarok is a tervek között szerepel.

A zöld közlekedési módokat preferáló vendégek számára biciklitároló és szervízoszlop is kialakításra kerül, a jelenlegi elektromos töltést biztosító gépjármű parkolókon túl.

A körforgásos gazdaságának szellemiségét követve nem csak a Campona bérlőinek, hanem a vásárlók számára is szelektív hulladékgyűjtők lesznek kihelyezve.

A fenntarthatóság jegyében a burkolatok főként újrafelhasznált anyagok gyártásából származnak majd, illetve megújul 11 darab hűtő és fűtő gép is, amely ugyancsak a környezetbarát technológiai megoldásokkal üzemel tovább.

Campona látványterv, forrás: CPI

A bevásárlóközpont megújításának tervezésében az Access4you is részt vett, ennek köszönhetően a mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők továbbra is akadálymentesen közlekedhetnek a házban. A családi élményeket biztosító szórakozási lehetőségek, mint a Tropicarium, a Kockapark vagy a Játszóház továbbra is várják a vendégeket.