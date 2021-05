Elsők között nézheted meg, milyen lesz a formabontó budai irodaház (képek)

Újabb jelentős állomásához érkezett a Futureal fejlesztésében megvalósuló Budapest ONE irodapark. Az Őrmezőn, hazánk legnagyobb multimodális csomópontjánál épülő komplexum 2. és 3. ütemének legmagasabb pontjára felkerült a szerkezetkész állapotot jelző bokréta. A kivitelezés utolsó fázisához érkezett épületrész legnagyobb bérlői között a Vodafone és a British Telecom is megtalálható.

Elérte legmagasabb pontját, ezáltal szerkezetkész állapotba került a Budapest ONE irodaház 2. és 3. üteme. A 2020 elején átadott, 25 ezer négyzetméteres első ütemet követően, az egyidőben fejlesztett két projekt során 40 ezer négyzetméter iroda- és közel 3500 négyzetméter kereskedelmi és szolgáltató terület épül fel, amelyet közel 2500 négyzetméter zöldfelület egészít ki. A több mint 20 ezer köbméter beton és 2,5 ezer tonna betonacél felhasználásával elkészülő két ütem helyiségeibe 2022 második felében költözhetnek be a bérlők.

A Budapest ONE-ban dolgozók az irodaház földszintjén, valamint a közelben elérhető számos üzlet és szolgáltatás – köztük a hamarosan megnyíló, szintén a Futureal által jegyzett Etele Plaza – kínálatából választhatnak. Az épület elérhetőségét az ország legnagyobb multimodális csomópontja teszi majd könnyebbé.

A Kelenföldi pályaudvar, a 4-es metró, illetve az M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakaszának találkozásánál elhelyezkedő irodaház nemcsak a belvárosból, hanem akár más vidéki nagyvárosokból vagy az agglomerációból is könnyen megközelíthető. Az újonnan felépülő épületrészek adnak majd otthont a Vodafone új főhadiszállásának, valamint ide költözik a British Telecom regionális szolgáltatóközpontja is.

„Befejezésekor a Budapest ONE irodapark összesen több mint 65 ezer négyzetméter bérelhető területtel bővíti a fővárosi irodapiacot. Úgy tapasztaljuk, hogy a bérlők mielőbb visszaállnának a megszokott kerékvágásba, de a koronavírus-járvány következében megváltozott dolgozói igények miatt várhatóan nagyobb figyelem fordul majd azokra a terekre is, amelyek ösztönzik a kreativitást és az együttműködést, valamint kényelmes, egészséges és biztonságos környezetet nyújtanak. Ennek eredményeként továbbra is komoly piaci igény mutatkozik a magas minőségű és emberközpontú megoldásokat nyújtó irodaházakra” – hangsúlyozta Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

A BREEAM környezettudatos épületminősítési rendszer mellett az irodapark Magyarországon az elsők között szerezte meg a nemzetközi WELL Building Platina előminősítését, amely a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat ismeri el az épületek tervezése során. A piaci igényekre reagálva indította el a Futureal Stay Safe kezdeményezését, amelynek keretében a Budapest ONE fejlesztése során új egészségvédelmi előírásokat, illetve technológiai megoldásokat alkalmaznak. A teljes épületegyüttes tetején egy közel 500 méteres, rekortán borítású panorámás futópálya is a dolgozók rendelkezésére áll majd, az új mélygarázsban pedig lehetőség lesz nemcsak az elektromos autók, hanem az elektromos kerékpárok és e-rollerek töltésére is.

Címlapkép forrása: Berecz Valter