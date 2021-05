Nagy szerencse, hogy nem fából vannak az állványok

Az állványozási szakma az építőipar egy olyan területe, aminek a részleteibe és rejtelmeibe csak ritkán van lehetőség bepillantani. Nincs olyan iroda, bevásárlóközpont, toronyház, ami megépülhetne állványozás nélkül, de még egy pályaudvar felújítása, vagy egy bazilika helyreállítása során is ott kezdődik minden munkafolyamat, hogy a magasba kell juttatni a szakkivitelezőt. Serdült Sándorral, a Layher Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk az elmúlt év legnehezebb óráiról, a gyorsan alkalmazkodó ágazatról, az árak emelkedéséről, az előttünk álló várható változásokról és a szakma jövőjéről.

Az elmúlt egy évben mennyire változott meg a működésük? Milyen extra nehézségekkel találkoztak?

Tavaly év elején már sejteni lehetett, hogy a magyar határokon belülre is begyűrűzik a járvány, így elsőként a védőeszközöket igyekeztünk beszerezni. Az első két hétben, amikor március közepén a lezárások megtörténtek, meg sem csörrent a telefonom, de utána az építőipar alapvetően zakatolt tovább, a teherautók jöttek-mentek, az emberek dolgoztak kint az építkezéseken. A folyamatban lévő megrendeléseket többnyire leállították, az irodai élet is megállt, de azért voltak nagy projektjeink is, úgymint az Egri Bazilika, ahová elképesztő mennyiségű állványt szállítottunk. Szerencsére 2019 januárjától kiemelten kezeltük a digitális munkahelyhez szükséges eszközöket, így amikor ezt élesben is tesztelni kellett, akkor már az egész home office csettintésre működött. A második hullámban is volt egy megakadás, de a harmadikban már kevésbé érződött a járvány hatása.

Serdült Sándor

A logisztikai ellátással voltak nehézségek?

Amikor Ausztria lezárta a déli határait, azt rebesgették, hogy a magyar határt is le fogják zárni. Az Egri Bazilika szállításánál kérdéses volt, hogy be tud-e jönni az állvány Magyarországra, illetve a fuvarkeresés is problémás lett. Az acél beszerzésével kapcsolatban szintén voltak bizonytalanságok, de a mostani áremelkedésnek van igazán érdemi hatása. A nyersacél ára 40 százalékkal nőtt, ami iszonyatos. Ez főleg Kína keresletére vezethető vissza, kétszer annyit vásárolnak, emiatt elfogyott az acél, ami van, az pedig nagyon drága. Mi nagy volumenű beszerzésekre szerződünk, ennek köszönhetően nagyobb idősávot tudunk lefedni, de egy ilyen mértékű áremelkedésre már kénytelenek vagyunk reagálni. Május 1-jével 5 százalékkal emeltük az árainkat, ami az iparágon belül alacsonynak számít, mégis rendhagyó, mert év közben nem szoktunk emelni.

Az árak gondolom euróban vannak meghatározva. Ez azért okozhatott fejfájást.

Az euró az elmúlt pár évben 20-25 százalékkal drágult, amelyet sajnos valamilyen szinten nekünk is be kellett építenünk az árainkba. Az állványozó cégek tőlünk vásárolnak, és az árfolyamhatást érzik a saját bőrükön, így tovább fogják hárítani a költségeket.

Szerencse, hogy nem fából vannak az állványok.

Így van, az még drágább lenne. A Layher beszerzési csapata keményen dolgozik azon, hogy ne kelljen további áremelést végrehajtani. Az állványozásban ennek az 5 százalékos emelésnek kisebb a jelentősége. Ez inkább azon cégeknek lehet most nehéz, akik nagy, egyedi acélszerkezetek szállítására szerződtek, ahová több ezer tonna acélt kell szállítani.

Az állványozás költsége általában mekkora hányadot képvisel egy építkezésen?

Az állványozás a projektek költségszerkezetében 1-2 százalék egy társasház esetében, ilyen arány mellett az 5 százalékos drágulás nem túl nagy tétel, viszont egy felújítási projektnél, ahol hatalmas belmagasság van, mint például a Nyugati pályaudvar, már 5-10 százalékra is fel tud szaladni. Az Esztergomi Bazilika állványozásánál még nagyobb volt ez a költségtétel, mert egy rendkívüli mérnöki bravúrral kellett megoldani, hogy a kupola felújítása közben látogatható legyen a templom.

Az állványozó cégeknél milyen változások mentek végbe az elmúlt 1 év alatt?

Egyfelől Németországból rengetegen hazajöttek, másrészt a vendéglátásban dolgozók jelentős része átment az építőiparba. Sokan meglátták, hogy az építőipar nem olyan rossz, mint azt gondolták. A Magyar Állványépítők Egyesületében beszélgettünk a tagokkal, és felmerült, hogy mi lesz, amikor újranyílnak a határok, és az állványozók vissza tudnak menni külföldre. A válasz az volt, hogy majd meglátjuk. Azon dolgoztunk az elmúlt egy évben, hogy azt a jó munkaerőt, ami visszaáramlott, megpróbáljuk megfogni és olyan feltételeket biztosítsunk, amiért megéri nekik itthon maradni.

Nem akarok túl bonyolult összefüggésekbe bocsátkozni, de ha többet kell fizetni a munkaerőnek, akkor drágább lesz a kivitelezés.

Így van. A múlt év állványozás szempontjából nagyon jó időszak volt, csakúgy, mint a 2019-es év. 2020-ban kizárólag az utolsó negyedévben éreztünk visszaesést, mert keletkezett egy rés a lakásépítéseknél. A korábbi dinamika láthatóan nincs meg, ennek az az oka, hogy kifutott egy bizonyos lakásépítési hullám, és hiába zakatolnak most a befejező építések, a külső munkák jelentősen visszaestek. Megnézve a várost, feltűnő, hogy tavaly ilyenkor hegyekben álltak az állványok a házakon, most meg alig-alig látni egy beállványozott épületet.

Ennek tükrében, az „állványmutató” alapján, milyen intenzitást lát az építőiparban?

Felfutásra számítok, nem robbanásra. Nem fog teljesen visszatérni a korábbi, tavalyi, tavalyelőtti intenzitás, de abban bízunk, hogy lesz egy erőteljesebb felfutás. A kilátások jók, a társasház-építések elindulnak, az irodapiac sajnos nem feltétlenül, a logisztikai csarnokok, ipari ingatlanok épülnek, és más hatalmas beruházások is vannak, például stadionprojektek, kórházak, hidak stb. A Nyugati pályaudvar felújítása is egy kiemelt projekt volt tavaly, oda 120 000 köbméter térállvány került beépítésre.

Ez hány lakóprojektre lenne elég?

Körülbelül 100 belvárosi lakóépületet fel lehetett volna állványozni ilyen mennyiségből. Nem nagyon emlékszem ennél nagyobb méretű, egyszerre megépített állványzatra Magyarországon, büszkék vagyunk, hogy az építéshez a mi rendszereinket használták. Nagyon rövid idő állt rendelkezésre az állványépítésre, a logisztika külön odafigyelést igényelt, mert voltak olyan időszakok, amikor csak éjszaka lehetett dolgozni és megoldani az anyagbeszállítást.

Serdült Sándor

A munkaerő bérköltsége hogyan alakult az elmúlt időszakban?

Gyakorlatilag duplázódtak a bérek néhány év alatt. Tíz-tizenöt évvel ezelőtt indult el az állványozásban az a folyamat, hogy a brigádvezetőkből alvállalkozók lettek és elkezdtek több cégnek is dolgozni. Ez több szempontból kényelmes számukra, hiszen egyszerűbb elszámolást jelent, az alvállalkozó határozza meg, hogy mennyiért vállalja a munkát, de véleményem szerint közben hatalmas gond lett a hatékonyságnövekedés hiánya. Alig van már olyan cég, aki 100-150 munkavállalóval dolgozik, helyette szinte mindenki az alvállalkozókkal számol, pedig hosszú távon ez lenne a minőségi és hatékony állványozás egyik pillére.

Mi a megoldás? Az állam kikényszerítheti a változást, vagy a szervezeteknek kell változtatniuk?

10-15 évvel ezelőtt még volt olyan év az állványozási szakmában, amikor decemberben az összes állvány visszakerült a telephelyre, majd csak márciusban vittél el őket újra. Abban a négy hónapban a dolgozók benti festéseket, javításokat végeztek. Ez most megszűnt, egyrészt a klímaváltozás és a javuló építőipari mutatók miatt télen is folyik az állványozás, másrészt évszaktól függetlenül, év közben is előfordulnak hullámvölgyek és a cégek attól félnek, hogy a következő lejtőn mit fognak kezdeni az embereikkel.

Akkor az államnak több oldalról kellene segíteni ezt a rendszert?

Most a szakképzés átalakításával talán sikerül elérni, hogy az állványozás le legyen választva az ács szakmáról, ami egy teljesen másik terület és tudás. Még zajlanak az egyeztetések, de úgy tűnik, hogy lesz lehetőség kizárólag állványozókat képezni. Amikor ezek a tanulók végeznek, azt szeretnénk, hogy már ne abba az alvállalkozói rendszerbe kerüljenek be, ahol kötődés nélkül cégről cégre ugrálnak a munkavállalók, éppen oda, amelyik többet tud fizetni. Nem lesz magasan képzett munkaerő az építőiparban, ha nem fordítunk elég pénzt és időt az oktatásra és nem nyújtunk egy stabil életpálya modellt a számukra.

Varázsszó lett a fenntarthatóság, de mintha lennének gondjai ezzel az építőiparnak. A fenntarthatóság és hulladékkezelés területén önök mit tudnak fejleszteni?

A globális üvegházhatású gáz-kibocsátás 38 százaléka köthető az építőiparhoz, ebben benne van a beton és az acél előállítása is. Mi tűzihorganyzott állványokat gyártunk, amelyek nagy előnye, hogy 30 évig használhatóak, így ezek hosszabb távon fenntarthatóbbak, mint a rövidebb időtávra tervezett termékek. Az újonnan gyártott állványokra nem azért van szükség, mert elkopnak, hanem mert a piac folyamatosan nő. Emellett nagyon figyelünk a szelektív hulladékgyűjtésre, valamint arra, hogy a selejteket visszaszállítsuk a körforgásba, vagy ha lehet, festéssel, javítással megmentsünk egyes elemeket. Az állványozás komoly logisztikai játék, ezer tonnákat mozgatunk, esetenként több száz kilométeres szállítással, ami szintén megoldandó feladat a fenntarthatóság szempontjából. Vannak cégek, amelyek a kisebb szállítási költség érdekében, alumíniumra állnak át, ezzel a kibocsátást is csökkentik.

A saját lakásfelújításomnál is láttam, hogy egy ilyen projekt mennyire megterheli a környezetet. Amikor kértem a mesterembereket, hogy válogassák szét a papírt, műanyagot, fémet, nem is értették, hogy miről beszélek. A zéró kibocsátást jobb lesz elfelejteni, valamennyi biztosan keletkezik, amit lehet viszont kompenzálni már létező, de még túl drága technológiákkal. Az állványozásnál el lehet gondolkodni, hogy melyik a zöldebb, a helyszínre szállítani és felépíteni egy állványrendszert kamionnal, vagy otthagyni a dízel kosaras emelőket, amelyek ott pöfögnek hetekig az építkezésen.

A digitalizáció segíthet, hogy gyorsabb, és jobb minőségű munkát lehessen végezni?

Igen. Érdekes, hogy mostanában nincs olyan beszélgetésem nagy megrendelővel, ahol ne kerülne elő a digitalizáció. A tervezési területeket leszámítva az építőipar még mindig rendkívül alul van digitalizálva. Most jött el az a pillanat, amikor a kivitelezőknek kell rájönni, hogy ők hogyan tudnak ebből profitálni. A beruházó és a generálkivitelező ezt már látja. Először volt rá példa, hogy megterveztünk egy állványt egy épület 3D-s modelljére, és a kivitelező kérte, hogy illesszük be a BIM modelljébe. Ebből látjuk, hogy van értelme, és létrejöhet az együttműködés, amiről eredetileg is szól a BIM és az adatmegosztás jelensége.

A fizikai megvalósításban miben tud segíteni még a digitalizáció?

Felmérésben és a logisztikában nagyon fontos. Ha az egész terület be van szkennelve, akkor centiméter pontos mérési adatokkal rendelkezünk, így nincs több, vagy kevesebb szállított anyag és plusz teherautós körök. A mai technológiákkal már lehetséges akár egy mobiltelefon használatával a helyszínen beletekinteni a háromdimenziós tervekbe, ami nagyban segíti az állványozók munkáját, de még bőven van tennivaló. Célzott oktatásra és időre van szükség amíg ezeket a technológiákat minden, a folyamatban részt vevő dolgozó komfortosan fogja használni az építési területen. Ezektől függetlenül, hiszek benne, hogy minden tervezéssel töltött munkaóra busásan megtérül kint a terepen.

