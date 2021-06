Gyökeresen átalakulnak az irodáink, ez téged is érinteni fog

Az irodapiacon a cégek zöme nem támogatta a home office-t a pandémia előtt, egyfajta kényszerként élték meg, hogy otthonról dolgoznak a kollégák, elveszítve így a kontrollt a munkatársak felett. Tavaly azonban hamar kiderült, hogy így is jól működik a rendszer, a kollégák többségében tudnak otthonról dolgozni, de ezzel párhuzamosan megismerték az otthoni munkavégzés hátrányait is. Mostanra éppen ezért sokakban felmerült az igény, hogy bentről végezzék a munkájukat, mivel a folyamatok könnyebben, gördülékenyebben intézhetők az irodából és a személyes kapcsolattartásnak is híján voltak az utóbbi időkben. A következő időszakban várhatóan a hibrid mód válik általánossá, az irodai-, és a home office napok váltják majd egymást, a cégek jobban figyelembe veszik az egyéni igényeket, mint a járvány előtt.

"A pandémia okozta változásokkal való szembenézés sikere ugyanakkor az adott irodaház bérlői mixén is múlt. Mi nagyon szerencsés bérlői mixszel dolgozunk, bérlőink döntéseikben felelősen jártak el, fegyelmezetten viselkedtek. A folyamatos kapcsolattartással és a felmerülő helyzetekre talált közös megoldásokkal szerencsére nekünk nem volt kritikus pontunk ez idő alatt.” – mondta el Dömötör Mónika, a Gránit Pólus bérbeadási vezetője.

Dömötör Mónika Gránit Pólus, bérbeadási vezető Dömötör Mónika 2000-től a Strabag Építő Kft. sales és marketing menedzsereként dolgozott, az Asia Center értékesítési stratégiájának kidolgozásában és a bérleti jogok értékesítésében vett részt. 2002 Tovább … Tovább Dömötör Mónika 2000-től a Strabag Építő Kft. sales és marketing menedzsereként dolgozott, az Asia Center értékesítési stratégiájának kidolgozásában és a bérleti jogok értékesítésében vett részt. 2002

Változás viszont, hogy a bérlők nem mernek már olyan hosszú távra szerződést aláírni.

Mivel a következő években várhatóan a hibrid rendszer fog működni, tapasztaljuk, hogy bérlőink emiatt az iroda tereiket is újragondolják. A régi időkben mindenkinek megvolt a saját irodája, majd jött az open space, mint trend, nemrég pedig ezek kiegészítéseként megjelentek az elvonulószobák. Most újabb változás érzékelhető, a távolságtartás és az elmúlt bő egy év tapasztalatai mentén újra jön egy finomhangolás.

„A mi szempontunkból nagyon szerencsés, hogy komplexumot kínálunk, egy bevásárlóközpont, egy szálloda és maga az irodaház, aminek szinergiáit nagyon jól kihasználhatjuk. Ez mind olyan segítség a bérlők felé, amibe bele tudnak kapaszkodni.” – hangsúlyozta a szakértő.

FM & Hybrid Office 2021 Dömötör Mónika is előadója lesz a június 8-i FM & Hybrid Office 2021 konferenciának. Részletekért kattints!

"A járvány hatására megváltozott igényekre reagálva például tavaly a Westendben az egész nyári szezonra közösségi térként hasznosítottuk a tetőkertet, idén pedig az üresen álló foodcourtot alakítottuk át közösségi irodává. A Workplace 17 férőhellyel indult az ételudvar egy elkülönített részén. Az ingyenes belépés mellett megerősített internetet, szkennelési és nyomtatási lehetőséget biztosítottunk. Már az első napoktól meglepően nagy volt az érdeklődés a hely iránt." - tette hozzá Kovács Orsolya, a Westend marketingigazgatója.

„A közösségi irodatér létrehozásának nem a bevételszerzés, hanem a közösségépítés az elsődleges célja. Ezt a funkciót szeretnék a későbbiekben is továbbvinni, ha van rá mód, akár egy üres üzletben kialakítva. A Workplace május 16-tól a Westend Tetőkertben működik, ahol jelenleg 12 férőhelyet tudunk biztosítani továbbra is ingyenesen. A közösségi élmény mellett a co-working további előnye, hogy nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé, ami a klasszikus irodaházi körülmények között nem megvalósítható. Természetesen a rugalmasság plusz költségekkel is rá, ezeket is figyelembe kell venni." – emelte ki a szakértő.

A sublease jelenség

"Nem meglepő, hogy a pandémiás helyzetben megjelent az albérleti jelenség az irodapiacon, a kihasználatlan irodaterületek egy részét valóban albérletbe szeretnék adni a cégek. Ez azonban nem egyszerű folyamat: a bérlővel és az albérlővel is egyeztetni kell, össze kell hozni az új bérleti feltételeket, hiszen, lehet hogy egy idő után letelik a bérleti szerződés, az albérlő viszont maradna, amit már csak a bérbeadóval lehet újratárgyalni."– mondta el Dömötör Mónika.

Home office vs. iroda

Ez az év a tanulásról és alkalmazkodásról szólt. A cégeknek ezt is elemezniük kell, mielőtt meghozzák azt a döntést, hogy hány százalékkal csökkentik a bérelt területeiket. Ha megkérdezzük, hogy szerették-e a home office-t, van, aki azt mondja, hogy igen, más meg azt, hogy egyáltalán nem. A kép nagyon vegyes, és a HR-oldalnak azt is mérlegelnie kell, hogy egyéni szabályokat nem feltétlen alkothat,a lényeg a méltányosságra törekvés, és hogy egységesen álljanak a cégek a munkatársaik elé. Ez egy balansz, amit magunknak is meg kell érteni, a munkatársainknak is, és ehhez kapcsolódóan majd a piac is igazodik hozzá.

Ha azt kérdezzük, hogy mi volt a jó a home office-ban, egy dolog van, amiben mindenki egyetért, hogy nem kellett utazni, ami stresszel meg időveszteséggel jár.

A jövőben az irodába való utazás területén - mi éri meg és mi nem - nagyfokú tudatosságra lesz szükség. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy formálódjon, tartsa meg a jó rutinokat, a cégek pedig gondolják át, hogy milyen mértékben legyen meg az egyensújy az irodai és az otthoni jelenlét között – tette hozzá a szakértő. A dolgozók jólléte egyre fontosabbá válik.

Vásárlási szokások

Az ember életének három nagyon fontos területe van. A munkavégzési szokások, a szabadidő eltöltése és a vásárlási szokások. Azt ki lehet mondani, hogy egyik sem lesz olyan, mint korábban volt. Mi mind a három területet lefedjük. Egy ilyen cégnek pontosan ez a feladata, hogy nem látjuk még a jövőt, mégis egy kicsit megpróbálod elképzelni, hogy milyen lesz. Lehet, hogy a bevásárlóközpont bérlői mixét teljesen át kell alakítani. Lehet, hogy teljesen át kell gondolni a kollégák munkavégzési szokását, illetve azt, hogy hogyan fogunk tárgyalni a bérlőkkel. Borzasztóan felértékelődött annak a szerepe, hogy mennyire van víziód. Ha van víziód, akkor próbálj egy kicsit előre gondolkodni, hogy mi lesz, és ahhoz teremtsd meg a feltételeket vagy szolgáltatásokat, amiket szívesen igénybe vesznek.

A lokációja miatt mi nagyon szerencsések vagyunk a Westenddel, de fel kell készülni arra a tendenciára, amit már számszakilag is lehet látni, hogy

az internetes kereskedelem értékesítése évente 5-7 százalékot bővült, a Covid óta pedig kétszámjeggyel nő.

Ezt a mi bérlőink is érzékelik, mindegyiknek van online platformja, így a bevásárlóközpontoknak másfajta élményt kell nyújtani, mint hogy valaki bejön és valamit megvesz.

"Mi is érezzük, hogy milyen komoly funkcióváltáson mentek keresztül a bevásárlóközpontok az elmúlt időszakban. 22 évvel ezelőtt alapvetően egy épületet építettünk, amiben boltok voltak, és vásárolni jöttek ide az emberek. Ez mára jelentősen átalakult. Egyrészt manapság a látogatók sokkal tudatosabbak, főleg a Covid kapcsán érzékelhető volt, hogy nagyon lerövidült az épületben töltött idő, aminek nyilván egészségbiztonsági okai is voltak, sokkal jobban átgondolták, miért jönnek be a házba, és azt igyekeztek minél céltudatosabban elintézni. Másrészt ez a funkcióváltás azt is jelenti, hogy sokkal több hozzáadott értéket várnak el a bevásárlóközpontoktól. Habár az úti cél kiválasztásakor még mindig a legerősebb tényező a lokáció, ami után a kedvenc márkák szerepelnek, harmadikként feljött az, hogy milyen értékeket tud nyújtani a bevásárlóközpont, mennyire tud azonosulni a látogató azokkal az emberekkel, akik ott megfordulnak. Nagyon fontos, hogy milyen kiegészítő szolgáltatásokat, rendezvényeket kínál a hely, mert az fogja meghatározni a látogatók összetételét." – hangsúlyozta Kovács Orsolya.

Jól emlékszem arra, amikor a Pólus vagy a Westend bérbeadásán dolgoztunk, hogy akkor is összedolgozott a lízing és a marketing, de most ennek hihetetlenül felértékelődik a szerepe. Megfordult az egész, mert

nem a lízing fogja meghatározni a marketingstratégiát, hanem a marketing a lízingstratégiát.

A marketingnek nagyon sok mindenre oda kell figyelnie. Már nemcsak a bérlőkkel kell foglalkozni nagyon aktívan, hanem a látogatókkal is.

Ezt a rendszert most dolgozzuk ki, ennek az lesz a lényege, hogy minél pontosabb képet kapjunk a látogatóinkról. Miért jönnek, honnan jönnek, mennyi időt töltenek a házban, hogyan mozognak, mik azok a szolgáltatások vagy márkák, amikkel vissza tudjuk őket vonzani, mik azok az értékek, amiket képviselnie kell egy bevásárlóközpontnak. Amikor a 2019-es születésnap kapcsán újragondoltuk a Westendet, ebből indultunk ki. Megpróbáltuk összegyűjteni azokat az értékeket, amiket szeretnénk, ha a pláza képviselne. Ezek azok, amik lehetővé teszik számunkra azt, hogy a vásárlók racionális döntéseit egy kicsit emocionális platformra tereljük, és ezzel alakítsunk ki egy hosszabb távú elkötelezettséget a bevásárlóközpont iránt.

A cikk megjelenését a Gránit Pólus támogatta.

Címlapkép forrása: Gránit Pólus