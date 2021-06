Aláfűtöttek a budapesti újlakás-piacnak: a vásárlóknál és a fejlesztőknél is hatalmas a pörgés

Már 2021 elején is eseménydús újlakás-piacról számoltunk be, azóta csak még nagyobb lett az aktivitás, mind a fejlesztők, mind a vásárlók részéről. Százasával jelentenek be új lakásépítéseket, a nagyobb és sok projektnek köszönhetően pedig van miből válogatni a vásárlóknak is. Az elmúlt 5 évben csupán két olyan 2018-as negyedév volt, amikor több új lakást adtak el a fejlesztők, mint 2021 tavaszán. A korábbi időszakokból már megszokhattuk, hogy ha új lakásról van szó, akkor a XIII. kerület jeleskedik. Bár a végső értékesítési számokban ez az állítás továbbra is megállja a helyét, a XI. kerület ebben a negyedévben duplázott: közel kétszer annyi értékesítés ment végbe itt mint a korábbi hónapokban. A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai alapján mutatjuk be, hogy hol, mennyi új lakásra csaptak le a vásárlók 2021 második negyedévében.