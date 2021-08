Felhőtlen optimizmus és baljós árnyak - merre indul innen az irodapiac?

Rácz Gábor Cikk mentése Megosztás

Erős optimizmus jellemző manapság az irodapiacra, ahogy az ország látszólag maga mögött tudta a járványt (erre azért ne vegyünk mérget) és a gazdaság is kilábalni látszik az átmeneti sokkból. A fejlesztők és az elemzők véleménye szerint a járvány csak kisebb horpadást okozott az irodapiacon, azt temetni még messze korai lenne. A tömeges home office-ra és hibrid munkára való átállásoktól sem félnek a szakmabeliek mondván, hogy majd maximum több hely jut egy alkalmazottra. Vajon valóban indokolt ez a felhőtlen optimizmus? Vajon tényleg semmi nem árnyékolja be ezt a pozitív képet? Ennek jártunk most kicsit utána.