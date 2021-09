Itt az új aranyláz? - Nem csak Magyarországon népszerű ez az ingatlanpiaci szektor

A világjárvány egyértelmű nyertesének sokan a logisztikát tartják, nem véletlenül kapott kiemelt helyet a Bécsben megrendezett CEE Property Forum 2021 konferencia programjában is. A logisztikai területek iránti igényt az egekbe szökő e-kereskedelmi számok tápálálják. De valóban ez lenne az új aranyláz? A kérdésről a szakértők Harry Bannatyne , Partner, Head of Industrial Agency CEE, Colliers moderálásában beszélgettek.

"Sok változás történt az elmúlt időszakban a logisztikában és ez nem volt mind pozitív. A cégünk például a járvány bizonyos időszakaiban nem tudott Kínából szállítani. Az viszont tény, hogy az e-kereskedelem hatására rengeteg fejlesztés zajlik most Lengyelországban, ahol a logisztikai ingatlanok üresedése jelenleg 6 százalék körül alakul. Az automatizáltáság és a gyorsabban változó környezet hatására azt tapasztaljuk, hogy a korábbi 10 évre szóló szerződések helyét átvették a jellemzően 3 évre szóló aláírások. Sokan panaszkodnak arra, hogy hosszúak a kiszállítási idők. Lengyelországban van lehetőség akár aznapi szállításra is, de tény, hogy az jelentősen drágább, így ez egyfajta kompromisszum kérdése. Hogy miért a logisztika a covid legnagyobb nyertese? Leginkább azért, mert a járvány felgyorsította az e-kereskedelmi folyamatokat, pilanatok alatt átalakította az emberek vásárlási viselkedést, így ez a szektorra is erős hatással volt." - mondta el Monika Duda, Managing Director Poland, DHL Supply Chain.

"A piac ezen szegmense nagyon dinamikus, az e-kereskedelem hatalmas fejlődésen megy keresztül. A covid miatt azonban gyakran jelentkeztek szállítási nehézségek. Kérdés, hogy ezek mennyi ideig lesznek jelen. Romániában is megvan a logisztikai növekedés esélye, ez a piac még csak tizede a lengyel piac méretének. A technológia nagyon gyorsan változik, kevesen tudják, de mostanra Romániában van az egyik leggyorsabb internet Európában, így a piacon is nagy változások jönnek. Az áremelkeds ugyanakkor a globális szállítmányozást sem kerülte el, míg két éve egy konténer Kínából Európába történő szállítása 2000 euróba került, ma ugyanez 20 ezerbe." - emelte ki Ana Dumitrache, Country Head Romania, CTP.

"Az e-commerce és a retail okozta csúcs ki fog simulni és az ellátási láncok is helyre fognak állni. A régióban az alapanyag és a munkaerőköltségek kérdései ellenére sincs probléma a fejlesztői oldallal. A logisztikai parkok ugyanakkor sokat változnak: mindenki "big boxokról" beszél, de egyre nagyobb a "last mile" szerepe. Ennek kapcsán külön figyelni kell arra, hogy ha a várost teleszórjuk "last mile"-lal az nem túl fenntartható, ezek kiépítése alapos tervezést igényel." - hangsúlyozta Mario Sander, Managing Director, Head of Germany & Austria, Trammell Crow Company.

"Az e-kereskedelem jelenleg nagy mennyiségű épületet igényel, amiben a BTS is nagy szerepet kap. Kevés az elérhető eszköz, különösen a "last mile" területén. A kiszállításban azonban még vannak problémák: miért tart 2 hétig egy termék kiszállítása Lengyelországból Csehországba? Ez is mutatja, a "last mile" fejlesztések iránti hatalmas igényt. Az építési költségek emelkednek, de ez még nem jelent kockázatot a fejlesztésekre nézve. Én jelenleg bármelyik régiós országba tennék most pénzt, Prága, Budapest, Pozsony, és a többi főváros, valamint a nagyobb egyetemvárosokban last mile terén nagy lehetőségek vannak." - tette hozzá Peter Wojtusiak, Senior Advisor, Revetas Capital.

Címlapkép és képek forrása: Móricz-Sabján Simon, Portfolio