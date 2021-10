Extra szolgáltatások, extrém kérések: a raktárpiac is küzd az új igényekkel, de nincs lehetetlen

Az ingatlanpiac egyik legdinamikusabban növekvő szegmense most a raktár-, és ipariingatlan-fejlesztés területe. A gyártó, a logisztikai, valamint a szállítmányozással foglalkozó cégek bővülési igényével alig lehet lépést tartani, miközben - ahogy az élet más területein szintén - itt is egyre fontosabbá válnak a partner specifikus szolgáltatások és a fenntartható megoldások. Az átalakult raktárpiac legújabb vonásairól, a fejlesztőkkel szemben állított elvárásokról, illetve a jövőbeli tervekről kérdeztük Szoboszlay Mátét, a Prologis tőkeallokációs igazgatóját.

Kezdjük kicsit távolabbról. Egy ideig a legaktívabb fejlesztők között volt a Prologis a hazai piacon, majd volt egy rövid fejlesztési stop a cég életében. Most pedig a nagy „logisztikaláz” idején újra színre léptetek. Mik voltak az okok és most mire koncentráltok?

A Prologis nem felejtett el fejleszteni, de az elmúlt évek során inkább a meglévő portfólió optimalizálására helyeztük a hangsúlyt. Az volt a célunk, hogy egy olyan egészséges és jól performáló portfóliót rakjunk össze, ami időtálló, és amivel hosszú távú lehetőséget tudunk kínálni mind a lokális, mind a globális partnereknek. Törekszünk arra, hogy fenntartható épületeket építsünk, és műszaki tartalomban vagy esztétikában se legyen eltérés például a szigetszentmiklósi csarnokunk és egy Egyesült Királyságban lévő raktárunk között. Nagyon hiszünk a szigetszentmiklósi lokációban, itt helyezkedik el a legnagyobb hazai, összesen 203 ezer négyzetméteres parkunk is. Az ennél szerzett tapasztalatokat, szinergiákat visszük át az M0-s átellenes oldalán lévő új fejlesztésünkbe. Ezt a 13 hektáros területet tavaly vásároltuk meg, és idén tavasszal már elindítottuk rajta a spekulatív fejlesztésünket. Ebben a fázisban majdnem 12 ezer négyzetmétert építünk, de az egész park 60 ezer négyzetméternyi lehetőséget rejt magában.

Szoboszlay Máté, forrás: Stiller Ákos/Portfolio

A piacon lévő dömping szerű logisztikai fejlesztési volumen (kiegészülve a műszaki előírások - mint tűzvédelem – enyhítésével) kimondottan a régiós versenyképesség jegyében a bérleti díjak csökkenése felé igyekeznek hatni. A magas szintű műszaki tartalom és a hangsúlyozottan kiemelt zöld koncepció nem eredményez árnyomást? Felfelé.

A kiemelt műszaki tartalom mellett, mint például az épületek 12 méteres tiszta belmagassága, a 7 tonnás padlóterhelhetőség vagy a legmagasabb nemzetközi előírásoknak is megfelelő ESFR sprinkler rendszer, nálunk már a fenntartható megoldások is DNS-szintűek. Az sem csak marketingeszköz, hogy az épületeink BREEAM minősítésűek, és azt is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a mostani, HR-problémákkal átitatott közegben parkjainkban – a Prologis Parklife platformján keresztül - tudjunk a dolgozói jólétre fókuszálni és közösséget építeni, ezáltal is hozzájárulva partnereink üzleti teljesítményéhez. A kiemelkedő műszaki megoldásokon kívül szeretnénk jóval többet nyújtani, legyen szó akár a szociális faktorról vagy a fenntarthatóságról.

Szoboszlay Máté Prologis, tőkeallokációs igazgató Szoboszlay Máté a Prologis magyarországi tőkeallokációs igazgatójaként az új fejlesztési lehetőségek azonosításáért, a build-to-suit projektek koordinálásáért és az ügyfélszerzésért felelős Magyarorsz Tovább … Tovább Szoboszlay Máté a Prologis magyarországi tőkeallokációs igazgatójaként az új fejlesztési lehetőségek azonosításáért, a build-to-suit projektek koordinálásáért és az ügyfélszerzésért felelős Magyarorsz

A fenntarthatóságnak ingatlanpiaci vonatkozásban is egy kiemelt része az energetika. Mennyire fontos ez a bérlők számára? Már csak az excel utolsó sora érdekli a bérlőt, amiben kijön, hogy havonta mennyit is kell majd várhatóan fizetnie bérleti díjra és üzemeltetésre összesen?

Az energetikai kérdés kiemelten fontos, hiszen a nap végén mégiscsak egy olyan költségről beszélünk, amit a felhasználónak meg kell fizetnie. Ingatlan és ingatlan között döntési faktor lehet, hogy milyen áron, milyen tisztaságú vagy minőségű energiához lehet hozzájutni. A gyártó tevékenységű vállalatok esetében nagyobb az energiafelhasználás, így az ő esetükben még kritikusabb szempont a volumen, illetve az ennek kapcsán felmerülő költség. Ma már az okos rendszerek segítségével precízebben mérhető az egyes ingatlanok fogyasztása, és az energetikai területeink folyamatos innovációja, megújulása is azért zajlik, mert a befektetői oldal is egyre komolyabban vizsgálja a fenntarthatósági aspektusokat. Látunk nagyon jó példákat arra is, amikor a bérlőknek - a céges irányelveknek megfelelően - zöld és fenntartható energiára van szükségük, ebben is tudjuk őket segíteni. Ez kiegészítve az okos technológiákkal – például okos mérők - tudunk optimalizált megoldást biztosítani a partnereink számára.

Ezt, vagyis a zöld energiát ti tudjátok biztosítani?

A Proligis Park Budapest - Sziget II fejlesztést úgy terveztük, hogy a lehető legtöbb fenntarthatósági elem megtalálható legyen benne. Első lépésben a napelemes rendszer honosításával foglalkoztunk, ez már a novemberi átadástól kezdve rendelkezésre fog állni. A tető egy részén napelemrendszer lesz, ami az így megtermelt energiát visszatáplálja a ház működésébe. A legmodernebb típusú hőszivattyút építettük be, hogy a közös területek ellátása is minél hatékonyabban valósuljon meg, de a műszaki tartalom tekintetében a felhasznált eszközök és anyagok minősége és milyensége is hozzá fog járulni az elvárt energiaigény-szinthez.

Ha már zöldülés, lőjünk nagyra. Létezik olyan, hogy passzív logisztikai ingatlan?

2019 márciusában készült el az első szén-dioxid-semleges logisztikai központunk Karlsuhe mellett, Németországban, melynek karbonsemleges működését különböző megoldásokkal, napelemekkel, hatékony világítással és fokozott szigeteléssel sikerült elérni, és most épül a franciaországi Prologis Park Moissy 2-ben az első olyan szén-dioxid-semleges raktárunk, amely nem csak az üzemeltetése, de az építése és a teljes életcikusa alatt is karbonsemleges marad. Fejlesztőként olyan technológiákat integrálunk az épületbe, mint a napelemrendszer, a csapadékvíz-gyűjtése és másodlagos felhasználása, vagy az energiaoptimalizálásra létrehozott eszközök, amelyek segítenek monitorozni és optimalizálni a bérlői használatot. Az már azonban a felhasználókon is múlik, hogy alkalmazzák-e ezt a fajta stratégiai megközelítést és a zéró fogyasztáshoz szükséges tudást. A magunk részéről termesztésen ehhez minden támogatást megadunk számukra.

Mondhatja a Prologis, hogy az ipari parkjában kizárólag olyan bérlők jöhetnek, akik szerződésben vállalják, hogy a fenntarthatósági elvek mentén közösen szeretnék elérni ezeket a célokat?

Ez egy kettős ügy, egyfelől törekszünk a fenntarthatósági megoldások minél hatékonyabb implementációjára, másfelől viszont ezen a piacon élünk, és ebben a kiélezett szituációban az ilyen egyoldalú korlátozások versenyhátrányt is jelenthetnének.

Mit gondolsz, költségoldalon lehet jól megfogni a bérlőket (bemutatni nekik az említett excel segítségével, hogy a nap végén miért is éri meg ebbe fektetni), vagy a felelősségtudatosság mentén?

Évente 2,2 billió dollár értékű árú áramlik át a Prologis létesítményein, ami a világ GDP-jének közel 2,5 százalékát jelenti. Ahogy mondani szokták, a nagy hatalommal nagy felelősség jár, így tekintettel a globális gazdaságban betöltött szerepünkre, felelősnek érezzük magunkat a bolygóra gyakorolt hatásunkért és igyekszünk a károsanyag-kibocsájtásunkat a lehető legkisebbre csökkenteni. Szerencsére partnereink nagy részénél is szinte már a vállalati DNS része a fenntarthatóság, ami az anyavállalattól érkező tudás és támogatás formájában gyűrűzik le a magyarországi leányvállalatra. Ilyenkor, ha az adott cég jelzi, hogy a globális irányvonal szerint fenntartható elektromos áramra lenne szükség a működéséhez, a napelemek telepítés előtt nekünk fel kell mérni a tetők műszaki terhelhetőségét és a kivitelezési lehetőségeket, hiszen sok estben a fejlesztés közben is biztosítani kell a 0-24-es zavartalan működést. Emellett a rendszerbe való visszatáplálást is meg kell oldani, egyeztetve a közműszolgáltató partnerekkel. A zöld megoldások és technológiák alkalmazása mellett a szolgáltatásnyújtási koncepciónk odáig bővült, hogy már eszközbeszerzésben is tudunk segíteni a partnereinknek a Prologis Essentials Marketplace platformján keresztül. Ugyan termékeket direktben nem értékesítünk, de partnereink számára létrehozott szolgáltatási platform lehetőséget biztosít, hogy a Prologis globális hálózatán keresztül – annak összes beszerzési előnyével - felvegyék a kapcsolatot a nagy szolgáltatókkal, gyártókkal optimalizálandó a beszerzési folyamataikat.

Azt látjuk, hogy globális szinten ez a fajta komplexitás fogja jellemezni a piacot és mi nem akarunk homokba dugott fejjel várni.

Szoboszlay Máté, forrás: Stiller Ákos/Portfolio

A lokáció, ár, fenntarthatóság, műszaki vonal és az egyéb szolgáltatások egymáshoz viszonyítva mennyire fontosak jelenleg?

Ez a bérlői tevékenységből adódó specifikus jellemző. Vannak, akik a nap végén csak költségtételt fogják nézni az Excel-tábla legalsó sorában, számukra az olyan szolgáltatások, mint a fenntarthatóság, vagy az ingatlankezelés színvonala kevésebbet nyomnak a latban. Sok esetben azonban nem csak az ár számít a döntés során, hanem a lokációval, infrastruktúrával, operatív ügymenettel kapcsolatos kérdések fontossága is megjelenik. Ebből a szempontból Szigetszentmiklósnak kiemelt stratégiai szerepe van, mert ez az egyetlen lokáció az M0-s mellett, ahonnan minden irányba pihenőidő nélkül el lehet hagyni az országot egy tachográfnyi vezetési idővel. Illetve a jelenleg is zajló infrastruktúrális fejlesztéseknek hála az M0-ás autópálya mindkét oldalára direkt fel és lehajtási lehetőséggel fog rendelkezni mindkét logisztikai parkunk. Örömmel mondanám, hogy a harmadik legfontosabb szempont a szolgáltatások minősége, de az utóbbi időben egyértelműen felértékelődött a szakképzett, vagy a tevékenységhez szükséges munkaerő elérése és rendelkezésre állósága.

Nem lehet kikerülni az e-kereskedelem kérdését. Nálatok megnőtt az ezzel foglalkozó cégek területigénye, illetve érdeklődése az ingatlanok iránt?

A világjárvány nyomán a kiskereskedelemben tapasztalható változások felgyorsultak, az Egyesült Államokban az e-kereskedelem piaci lefedettsége a 2019. év végi 15 százalékhoz képest 2020 áprilisában már a 25 százalékot is meghaladta, azaz a korábbiakhoz képest több évet ugrott előre.

A Prologis Research becslése szerint a járványt megelőző mindössze 16,9 százalékos előrejelzéssel szemben a lefedettség a teljes 2020-as évet tekintve 20 százalék közelében alakult, és ez a tendencia Magyarországon is megfigyelhető.

Az e-kereskedelemmel foglalkozó cégek logisztikai területigénye jellemzően háromszor nagyobb, mint a hagyományos kereskedelemmel foglalkozóké, hiszen az árukészlet 100 százalékát raktárban tárolják. Emellett azt is látjuk, hogy az e-kereskedelemhez kötődő bérlőknél eltérő, jellemzően magasabb szolgáltatási szint fogalmazódik meg. Például említhetném a magasabb számú dokkoló kaput, vagy a drive-in kapuk rendelkezésre állóságát is. Utóbbi az operációjukkal összefüggésben szükséges, mivel be kell, hogy tudjanak hajtani a raktár területre kisebb méretű teherautókkal is. Emellett az elektromos gépjárművek térnyerése okán nagyobb darabszámú elektromos töltőt kell biztosítanunk számukra. Operáció szempontjából felmerülhet, hogy rendkívül nagy darabszámú parkolót igényelnek a szállítást végző furgonok elhelyezéséhez. Erre tökéletes a Build-to-Suit, vagy BTS a logisztikai ingatlanfejlesztés, melyben a vevő egyedi igényeire szabott épület fejlesztésének teljes folyamatát a Prologis irányítja. A BTS a legjobb választás azok számára, akiknek egyedi épületmegoldásokra van szükségük, de emellett szeretnék megkapni a lehető legjobb üzemeltetési- és fejlesztési szolgáltatásokat is a Prologis kínálatából.

Budapest és a városszélinek mondott logisztikai bázisok előnye az lehet Londonhoz, vagy Párizshoz képest, hogy itt már az agglomeráció is citylogisztika.

A fizikai sajátosságokból és az urbanizációs adottságokból adódóan a budapesti logisztikai piacon kialakult parkok nincsenek olyan messze, mint az említett városoknál. A Budapest Harbor például a XXII. kerületben van, közvetlenül az M6 autópálya mellett, a belvárostól mindössze 12 kilométerre, miközben 155 000 négyzetméternyi ipari területet foglal magában. Egy jobban szétterülő városnál sokkal beljebb kell menni, ezért lehet, hogy Budapest esetében a big box koncepció egyelőre tökéletesen ki tudja elégíteni az igényeket.

Az új fejlesztésnél inkább gyártó jellegű tevékenységekre számítotok, vagy logisztikai típusú tevékenységre? Kik lehetnek, akik a közeljövőben terjeszkedni szeretnének?

Különböző szektorokból kapunk megkereséseket, a gyártó tevékenységű cégek különösen aktívak, de határozottan állíthatom, hogy jelen vannak az e-kereskedők is. A harmadik feles logisztikai szolgáltatók piacán azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt időszakban jelentősen változott a jövőre vonatkozó megközelítésük, és rugalmasabb elköteleződési struktúrákat keresnek. Egy ilyen fejlesztés esetében mi azonban a hosszabb távú elköteleződést preferáljuk.

Milyen a legújabb projektetek finanszírozási szerkezete? Míg irodával vagy hotellel óvatosabbak a bankok, a logisztikát vadásszák.

A Prologisnál évek óta jól bevált konstrukció az önerős finanszírozás és a „develop and hold” stratégia, vagyis a megépítést követően nem értékesítjük azonnal az ingatlanokat, hanem bérbe adjuk, utána az ingatlanalapjainkon keresztül hasznosítjuk, illetve az ehhez szükséges erőforrásokat a cégcsoporton belül biztosítjuk a teljes fejlesztési ciklusra, és az ezt követő hasznosításra is. Ezáltal próbálunk értékmaximalizálni, mind a befektető partnereknek, mind a felhasználói oldalnak. Nem szeretnénk abba a skatulyába ragadni, hogy eszközkezelő cég vagyunk, ezért is indítottunk spekulatív alapon fejlesztést, és ezért is van számos projekt előkészítés alatt. Szeretnénk kiaknázni az ilyen stratégiai lokációkban rejlő lehetőségeket, legyen szó akár telekingatlanról, akár kész, jövedelemtermelő ingatlanról. Lendület van, az új belépőktől függetlenül is hiszünk annyira a piacban, hogy ezt a fejlesztést ebben a formában el mertük indítani. Hiszen mi nem csak tetőt és falakat kínálunk, de olyan szolgáltatásokat is, amelyek megkönnyítik ügyfeleink életét és gördülékenyebbé teszik vállalkozásukat. Ez a legfőbb különbség, ami ma minket jellemez: a legjobb tereket és helyeket nyújtjuk ügyfeleink, alkalmazottaik és a parkjaink közelében található települések számára.

A cikk megjelenését a Prologis támogatta.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Portfolio