Tovább terjeszkedik a Cordia az Egyesült Királyságban

Folytatja terjeszkedését az Egyesült Királyság lakóingatlan-piacán a Cordia, a lakásfejlesztő helyi leányvállalata egy 366 bérlakásból álló komplexumot valósít meg, így a társaság már több mint 1800 otthon építését tervezi a régióban - közölte a társaság az MTI-vel hétfőn.

A Futureal-csoporthoz tartozó Cordia által tavaly megvásárolt és átnevezett, birminghami központú Cordia Blackswan, Birmingham Digbeth negyedében, egy közel 8 ezer négyzetméteres telken építkezik. A projekt keretében 1, 2 és 3 hálószobás otthonokat alakítanak ki a két U alakú, öt-, illetve nyolcszintes épületben, amelyeket parkosított közterületek vesznek majd körül.

A most bejelentett fejlesztéssel együtt a Cordia Blackswan több mint 1800 lakás és mintegy 33,5 ezer négyezetméter kereskedelmi terület építését tervezi az Egyesült Királyság West Midlands régiójában, emellett aktívan keres további építési telkeket is. A cég a közép- és kelet-európai régióban az egyik legnagyobb lakóingatlan-fejlesztő és -befektető vállalatcsoport, amely jelen van Magyarország, Lengyelország és Románia újlakáspiacán is.

