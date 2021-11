Képekből sosem elég - Még több látványterv arról, hogy milyen lesz Zugló új városközpontja

A Zaha Hadid Architects mesterterve alapján valósul meg az új zuglói városközpont, rengeteg zöld területtel, energiahatékony épületekkel, és a környékbeli építészeti megoldásokkal hasonló stílusban. Tegnap már röviden beszámoltunk a projekttek kapcsolatos legfontosabb információkról, most azonban a 44 országban aktív, közel 1000 nagyberuházást megtervező építésziroda igazgatóját is megkérdeztük, hogy miként tekint az első magyarországi projektjükre. A korábbi néhány látványterven túl, most újabb fotókat is mutatunk arról, hogy milyen lesz 2029-re a Bosnyák tér és környéke.