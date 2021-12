6 trend, ami alapjaiban határozza meg az ingatlanpiac jövőjét

Az egyik legátfogóbb folyamat, amivel a közeljövővel számolnunk kell az ingatlanpiacon - és itt most elsősorban a lakáspiacra gondolunk - az az emberek városokból külvárosokba való kiköltözése. Ugyan a folyamat már a járvány előtt is észlelhető volt, a pandémia beállta értelemszerűen felgyorsította a folyamatot. A külvárosiasodás mellett azonban sok más folyamat is felütötte a fejét az amerikai ingatlanpiacon, amikre érdemes lehet odafigyelnünk a következő egy-másfél évben, hiszen a jelenségek egy része hazánkba is átszivárog, illetve megjelenhet a közeljövőben. Mi most az exploding topics segítségével összeszedtünk 6 trendet, amik meghatározhatják az ingatlanpiac jelenét és jövőjét - az óceánon innen és az óceánon túl.