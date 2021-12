Bizonytalanság és rugalmasság: kéz a kézben járnak az irodapiacon

Az elmúlt egy-másfél év kulcsszava az irodapiacon egyértelműen a rugalmasság lett, ami nem csak a cégek munkafolyamataira, hanem a bérlői elvárásokra egyaránt vonatkozik – mondta el Aurelia Luca, a Skanska magyarországi és romániai üzleti tevékenységért felelős ügyvezető alelnöke a Portfolio-nak adott interjújában. A beszélgetés során szóba került még a döntéshozatali folyamatok elnyúlása, a bérleti díjak alakulása és természetesen a fenntarthatóság is, valamint betekintést nyerhettünk a cég legújabb fejlesztésének háttereibe is.

Rengeteg minden történt velünk az elmúlt egy-másfél évben. Milyen fontos tanulságokat tud levonni ezekből egy irodafejlesztő?

A járványhelyzet még mindig nem múlt el, így továbbra is egy tanulási folyamatban vagyunk, folyamatosan összegezzük a tapasztalatainkat. Az elmúlt egy-másfél év kulcsszava egyértelműen a flexibilitás lett, ami nem csak a munkafolyamatokra, hanem az ügyfeleink elvárásaira is vonatkozik. Ma már minden vállalatnak van valamilyen digitalizációs stratégiája, melynek folyamata pedig már most több évvel is felgyorsulhatott. Ehhez kapcsolódik a hibrid munka megjelenése, ami mint kiderült, egész jól tud működni. Szerintem azok a cégek, amik valamelyik szélsőség – a teljes otthoni, vagy csak az irodai munka - mellett köteleződnek el, azok jelentős kockázatnak teszik ki magukat. Az is látható, hogy még mindenki próbálja megérteni, hogy a home office-nak milyen hosszú távú hatása lesz ránk, emberekre nézve.

Fejlesztőként milyen új igényeket tapasztaltak a fizikai irodatereket illetően? Az már látszik, hogy több, vagy kevesebb területre lesz szüksége a bérlőknek?

Azt látjuk, hogy a cégek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a dolgozók jólétére és mentális egészségére és itt nem csak a távmunkából dolgozó alkalmazottakra kell gondolni, hanem az irodába bejáró kollégákra is. Egy épület fejlesztésénél a biztonságosabb megoldásokat kell tartsuk szem előtt, például a jobb levegő és vízminőség biztosításával, valamint az iroda elrendezésének is ehhez kell igazodnia, oly módon, hogy a vállalat üzleti stratégiája is visszaköszönjen az irodában. Az igazi kérdés viszont az, hogy a dolgozók milyen környezetben érzik jól magukat.

A kialakításnál továbbá fontos szempont lesz, – ha maradunk a hibrid munka elképzelésénél – hogy az irodák közösségi szerepe felértékelődik és sokkal inkább a közös munkáról és a közös projektekről fog szólni. Ehhez mérten több közös munkavégzésre alkalmas térre lesz szükség.

Az irodák közösségi ereje azonban nemcsak a közös munkában mutatkozik meg, hanem abban is, hogy együtt tudjanak reggelizni, kávézni, ebédelni a dolgozók, hogy az iroda olyan hely lehessen, ahol pihenhetnek, szórakozhatnak vagy egyszerűen érezhetik az összetartozást.

Mennyire lett fontos a rugalmasság a szerződésekben? Elmozdultak valamerre a bérleti díjak?

Szerintem ez lett most az év szava az irodapiacon. Természetesen senkinek sem jó, ha a bérlő három évente irodát cserél, de egy tíz éves szerződés esetén érthető a rugalmasságra vonatkozó elvárás. Egyik vállalat sem tudja előre, hogy hol fog tartani öt év múlva, ehhez pedig természetesen mi is tudunk alkalmazkodni, öt évnél rövidebb bérleti idő esetén viszont nehéz rugalmasnak lenni. A fejlesztőnek a költségek miatt, míg a bérlőnek sem biztos hogy előnyös lenne két-három év után elköltözni, éppen amikor mindenki kezdi megszokni az új irodát, nem beszélve a tér kialakítására fordított költségekről. Ami a bérleti díjakat illeti, véleményem szerint a jó lokációval rendelkező, minőségi irodák nem igazán fognak szenvedni, azok iránt mindig lesz érdeklődés. Rosszabb helyzetbe kerülnek viszont a kevésbé jó elhelyezkedésű, alacsonyabb minőségű, és mindenekelőtt a Covid támasztotta új igényeket kielégíteni képtelen irodák, amik például nem tudnak biztonságérzetet adni a dolgozóknak. Ha ez nincs meg, annak szintén hatása lehet a bérleti díjra.

A fejlesztési, illetve a működési költségeknél milyen mozgásokra számít?

Azt hiszem, nem árulok el nagy titkot azzal, hogy az építési költségek meredek emelkedését említem a fejlesztési kiadások egyik legnagyobb mozgatójaként. Ennek ellenére, mi az üzleti modellünkben mindig készülünk az ilyen, és ehhez hasonló váratlan helyzetekre. Folyamatosan figyeljük, hogy ez az emelkedő trend folytatódik-e, vagy visszatérnek az árak a korábbi szintjükre. A működési költségek esetén úgy gondolom, hogy a cégek hajlandóak többet fizetni azért, hogy az alkalmazottjaik biztonságban legyenek, és ne üsse fel a fejét a járvány az irodájukon belül. Van egy olyan általános vélekedés, hogy az üzemeltetési költségek ezáltal majd az egekbe szöknek, de valójában ez nem így van. A Covid megelőzésre használható megoldásoknak a várakozásoktól eltérően nincs olyan magas költsége, gondolok itt az érintésmentes technológiákra, melyeket az épületekbe való belépésnél használhatunk, a hőmérőkre, a liftek levegőjének tisztítására. Szinte észrevehetetlen része egy cég kiadásainak, ha telepítenek például egy monitort, ami figyeli az emberek hőmérsékletét, hogy nem lázasak-e, vagy fertőtlenítőket helyeznek ki az irodában.

Vannak már olyan fenntartható megoldások, amellyel csökkenthetők az üzemeltetési költségeket.

Így van, mindenképp. Azonban ezek a megoldások már korábban, a Covid előtt is jelen voltak, a járvány talán csak felgyorsította az alkalmazásukat. A zöld megoldások mindig is részét képezték a Skanska működésének, de minden egyes új projekttel igyekszünk még ambiciózusabbak lenni. A fenntarthatósági hatások igazán a tervezésnél és a kivitelezésnél jelentkeznek, abban, hogy milyen anyagokat használunk, vagy, hogy a beton beszállítóktól elvárjuk, hogy rendelkezzenek úgynevezett EPD-vel (Környezetvédelmi terméknyilatkozat, Enviromental Product Declaration – a szerk.). A működés során fellépő fenntarthatósági hatások sokkal inkább az azt megelőző folyamatok eredményei.

Mi jelenleg a finanszírozási irányelv a Skanskánál? Milyen forrásszerzést alkalmaznak a különböző projektjeiknél?

Általában saját forrásból finanszírozzuk a projektjeinket, nem használunk külső forrásokat, hiteleket. A kivitelezési csapatunk által generált profitot használjuk fel egyéb fejlesztési projektekre is. Ez egyébként annak is a jele, hogy igen stabil helyzetben vagyunk és hosszú távon is fenntarthatóan működünk. Ez a struktúra hatalmas kontrollt ad a saját folyamataink felett, amibe csak extrém külső tényezők tudnak beleszólni.

Akkor zöldkötvény-kibocsátásban sem gondolkodnak?

Ami azt illeti, 2014 óta bocsátunk ki zöldkötvényt. Annak ellenére, hogy építkezési vállalatként egy olyan iparágban dolgozunk amely hatással van a szén-dioxid-kibocsátásra, a legfenntarthatóbban működő vállalatok közé sorolnak minket.

Mit gondol, hogyan szerepel jelenleg a budapesti irodapiac a többi régiós ország irodapiacához képest?

Nem gondolom, hogy a budapesti piac máshogy teljesítene a többi régiós ország fővárosához képest. A belvárosi piacon emelkedő trend rajzolódik ki. Amit mindenhol látunk, az a döntési folyamatok látványos lelassulása. A legtöbb vállalat még nem tudja, hogy mekkora területre van szüksége, egyesek pedig teljes stratégiaváltáson gondolkodnak, például hogy az irodát csak a főbb projektjeikre tartsák fent. A nagyobb szereplők még mindig a kiértékelés fázisában tartanak, ez pedig nagyon lelassítja a döntéshozatali folyamatokat. Összességében az előző évhez képest nagyobb az aktivitás, de negyedéves kitekintésben inkább fluktuációt látunk. A tavalyi évhez képest újra beindultak azok a relokációs projektek, amik korábban leálltak, illetve sokan költöznek a már korábban említett megváltozott igényeknek megfelelően új irodákba.

A Skanskának van egy új irodaprojektje. Mit kell róla tudnunk?

A H 2 Offices a három ütemben megvalósuló projekt egy igazi látványosság lesz, köszönhetően az egyszerű megközelíthetőségnek, kiváló elhelyezkedésének és lenyűgöző dizájnjának. A három épület egy 5000 négyzetméteres zöldterületet fog közre, amit bárki használhat pihenésre vagy munkára. Az épületeket egyetlen hatalmas előtető köti majd össze, ami alá akár az esős időben is nyugodtan ki lehet ülni. A dizájn tekintetében a skandináv megközelítés nagyon szembeötlő lesz, a dán Arrow Architects építészeti stúdió a koncepció megalkotója, mi pedig svéd fejlesztőként szintén a saját jegyeinket tettük hozzá. Elsősorban a lobby-ban és a recepciónál fog ez megmutatkozni, illetve a felhasznált alapanyagokban, sok kő és fa, illetve a növények dominálnak majd. Az irodaházak tervezésekor a dolgozók jóllétére nagy figyelmet fordítottunk, ez nem csak a víz- és levegőminőségben fog megmutatkozni, hanem olyan plusz szolgáltatásokban is, mint a futópálya az épület tetején, vagy a biciklivel érkezőknek kialakított öltözők és zuhanyzók. Ezeken kívül töltőállomásokat is biztosítunk az elektromos autóval érkezőknek és az ételek minőségére is nagy hangsúlyt helyezünk. Összességében elmondhatom, hogy a projekt készen áll a legmagasabb befektetői és bérlői igények kiszolgálására. Az építkezés jelenleg az első épület hetedik emeleténél tart, és az épületet jövőre tervezzük átadni.

Szükség volt valamilyen változtatásra a fejlesztésben a pandémia hatására?

A projektjeink eleve nagyon rugalmasak a kezdetektől, eleve így tervezzük őket. Ami változott, az a biztonságos, Covid-biztos épületekre helyezett fókusz, és itt szeretném megemlíteni a WELL Health & Safety minősítését, melyet szeretnénk megszerezni, illetve a Care for Life Office Concept ajánlatunkat, melyet a pandémia elején fejlesztettünk ki és mindegyik folyamatban lévő projektünkben implementáltunk. Ezenkívül amikor csak lehetséges, megújuló erőforrásokat használunk.

Térjünk át a befektetőkre. Ön szerint milyen most a befektetői környezet, hangulat Magyarországon? Van érdeklődés például az új projektre?

Szerintem a budapesti piac még mindig nagyon vonzó a befektetők számára. Nagy pozitívum, hogy a piac nem függ annyira a külföldi befektetőktől, az erős helyi jelenlét támogatja a kisebb volatilitást. Ami az aktivitást illeti, voltak mostanában nagy tranzakciók és több is van még a csőben. Általánosságban megfigyelhető, hogy a befektetők ugyanazt keresik, amit a bérlők: minőségi, jó lokációval rendelkező projekteket. A mi fejlesztésünket tekintve a fókusz jelenleg a bérbeadás. Ezt követően természetesen számba vesszük a lehetőségeinket és értékesítjük az irodaépületet.

A hozamoknál mit lát?

A hozamok nagy mértékben függenek magától a terméktől is. Az úgynevezett core termékek esetén a tavalyi évhez képest például alacsonyabb lett az elvárt megtérülés és úgy gondolom, hogy ez a trend folytatódni is fog. Több tranzakció is történt mostanában, amiknél a felek 5,5%-os hozam környékén számoltak.

A fenntarthatósági megoldásokban a Skanska sok fejlesztő előtt jár. Milyen versenyelőnyt jelentenek ezek egy vállalat számára?

Az egész fenntarthatósági kérdést tágabban kell értelmezni – nemcsak a környezeti, hanem az emberi oldalával is foglalkozni kell. Utóbbi szerintem a sokféleséggel és a befogadással kezdődik. A mi csapatunkban első számú szempont, hogy mindenki érezze, hogy be van vonva, része a szervezetnek. Próbálunk továbbá szinergiákat kialakítani a különböző nemzetiségek között. Ez azért kiemelten fontos, mert a diverzitás, az együttműködés és a biztonságos munkakörnyezet innovációt szül – ebben, a munkavállalók jóllétében rejlik a versenyelőny. Nemrég a Forbes rangos elismerésében is részesültünk: a világ leginkább nőbarát vállalatainak listáján negyedikek lettünk, 300 cég közül, az ingatlan szektorban pedig az elsők.

A környezetvédelem kapcsán mi a Skanskánál vezető szerepet látunk el abban, hogy az iparágat a zöld átmenet felé billentsük el és hogy proaktívan tegyünk a klímaválság ellen. Az a célunk, hogy valamennyi projektünk esetében alacsony szén-dioxid-kibocsátásra térjünk át és végül 2045-re elérjük a nettó nulla kibocsátást. Annak bizonyítéka, hogy ebben konkrét lépéseket teszünk az az, hogy szeptemberben még tovább szigorítottuk a klímatörekvéseinket és 2030-ra nem 50%-os, hanem 70%-os csökkentést céloztunk meg (a 2015-ös évhez képest). Legutóbb ott voltunk Glasgow-ban a COP26 klímacsúcson, mely összehozta a feleket a Párizsi Megállapodás és az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezmény céljai elérésének felgyorsításában. Mindez természetesen a projektjeinkben is megnyilvánul és kifejeződik. A legnagyobb kihívás számunkra, hogy fejlesztőként és kivitelező vállalatként csökkentsük a környezetre gyakorolt hatásunkat.

