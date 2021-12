Világszínvonalú, ultramodern belvárost kap Zugló

Még néhány hónap, és rajtol az évtizedeket meghatározó városfejlesztés Zuglóban. A régi gyártelep érzetét keltő területeket új lakóházak és irodaépületek váltják le, amik között bevásárlóutca, éttermek, boltok, és rengeteg zöldfelület ad teljesen új arculatot a környéknek. Néhány látványtervet már bemutattunk a világhírű Zaha Hadid építésziroda terve és a Bayer Property fejlesztésében megvalósuló városközpontról, most pedig Király Márton, a Bayer Property szenior projekt menedzsere mutatta be a 8 éven át tartó zuglói beruházás legérdekesebb részleteit. Megtudtuk, hogy hány új lakás épül, hol használnak majd előregyártott elemeket, melyik lesz a projekt első épülete, de még azt is, hogy milyen új szolgáltatások várják majd a környékbelieket.

Miért éreznek fejlesztőként ekkora potenciált Zugló központjában?

Amikor megvettük ezt a területet, elsőként egy várostervezővel és egy magyar tervezőcéggel kidolgoztunk egy tanulmánytervet, körbejártuk közlekedési, beépítési, stratégiai szempontból. Az első dolog, ami nagyon hamar kiderült, hogy a budapesti településszerkezeti tervben is egy mellékközpontként van megjelenítve a terület, ami nem véletlen. Néhány ilyen van csupán Budapesten, nálunk már sokkal korábban felismerték a tervezők azokat a csomópontokat, ahol ezek a kisebb alközpontok kialakíthatók. Miért fontosak ezek? Mert nagyon sűrűsödik a belváros, egyre élhetetlenebbé válik. Azáltal, hogy létrehozunk lokális mellékközpontokat, tehermentessé válik a belváros, és egyben fenntarthatóbb is lesz. Középtávon a fővárosi autós forgalom csökkentése úgy lehetséges, ha nem kizárólag a belvárosi részek tudnak majd minőségi kikapcsolódást és szép környezetet nyújtani, hanem más helyek is lesznek, ahová szívesen elmennek az emberek. Zuglóban ez még nincs meg, és Budapesten összességében sincs sok alközpont.

Király Márton, kép forrása: Bayer Property/Bernát Benjamin László

Melyik területeket tekinti alközpontnak Budapesten?

A XII. kerületi MOM Parkot nagyon jó koncepciónak tartom, szimbiózisban vannak a lakó, az irodai és a kereskedelmi részek, de tájépítészetileg nem annyira átgondolt. A VIII. kerületben a Corvin negyed abszolút tekinthető alközpontnak, de kevés a zöld beépítés. A legnagyobb különbség, amiért nem hasonlítható mégis össze a két projekt az, hogy a Corvin negyed sokkal városiasabb. A zuglói projektnél viszont az egyik legfontosabb cél és stratégia, a zöld megjelenés. A stílusnegyed újfajta megfogalmazásával fel fogjuk húzni ennek a területnek a renoméját és a színvonalát, áttörve azokat a gátakat, amitől most kevésbé fejlett, kevésbé esztétikus a környezet.

Úgy tűnik, hogy a zuglói projekt a kettő egyvelege, a MOM Parknál megvolt az igény, a fizetőképes kereslet, és erre telepedett rá a kiszolgáló multifunkció, míg a Corvin negyednél egy teljesen új világot hoztak létre. Az önök projektjénél mennyi lesz a zöldterület aránya?

A hét hektáros területből 35 ezer négyzetméter lesz parkosított felület. Ez csak a földszint, emellett minden lakóháznak az első emeletén tetőkert lesz, illetve ahol tudunk, zöldtetőt helyezünk el. Ezeknek a hőszigetelő és ökológiai hatása nagyon fontos, de segítenek a vízgazdálkodásban, a levegőtisztításban.

Zugló Városközpont látványterv, kép forrása: ZVK Projekt Iroda

Pénzügyi szempontból mennyire tűnik bonyolultnak a zöldkoncepció? Amikor átadják, valószínűleg már más elvárások lesznek.

A Bayer Property korszerű gépészeti megoldásokat tervez a projektjeibe, itt sincsen ez másképpen, energiatakarékos hőszivattyús rendszerek, illetve a legkorszerűbb hővisszanyerős légtechnikát fogjuk alkalmazni. Ugyanígy járunk el a zöldfelületekkel, valamint a vízgazdálkodással, a projekt fontos eleme, hogy szivacsváros modellre készült, ez azt jelenti, hogy az esővizet nem engedi ki a területről, csak vészhelyzet esetén. A többségét a területen belül hasznosítjuk, szikkasztjuk, mosdók öblítésére használjuk, vagy locsolunk vele.

Folyamatosan emelkednek a bérek és az építőipari alapanyagárak. Ezekkel a kockázatokkal hogyan lehet költségvetést tervezni?

Egy klasszikus ingatlanfejlesztőnek általában külsős generálkivitelezője van, és mindig óriási kockázat, hogy az a cég milyen árat fog adni. Nálunk ez házon belül megoldódik, hisz saját generálkivitelezőnk van, akiket már a tervezés elején bevontunk. Amikor koncepciószinten létrejönnek a tervek, ők már látják, hogy mire kell figyelni, hol van nagyobb kockázat az áremelkedésre, vagy hogyan lehetne költséghatékonyabban kivitelezni az elképzeléseket. Ami szintén Bayer-specifikus, mert kevés versenytárs tudja, az az előregyártás. A cég 2-3 éve tűzte ki célul, hogy komoly gyártókapacitást épít ki saját magának.

A szerkezetépítés előregyártott elemekből valósul meg, a lakatosüzemünk, a fürdőszobagyártó üzemünk, illetve a pórusbetongyárunk már építés alatt áll, így ezeket mind saját hatáskörben fogjuk működtetni.

Ezáltal az árra is sokkal nagyobb kontrollunk van, tudjuk, hogy mi, mennyibe fog kerülni. Az előregyártási stratégiával az árkontroll mellett a minőséget is meg tudjuk határozni. Az építőiparban jellemzően nemcsak az árakkal van baj, hanem a munkaerő létszámával és a minőségével is.

Így a helyszínen kevesebb munkaerőre van szükség az összeszereléshez?

Így van, az építés is gyorsabb. A zuglói projekt szempontjából fontos, hogy az építkezés terhelése a környezetére is csökken ezáltal.

Melyek azok az elemek, amiket nem lehet előre gyártani?

Főleg a befejező munkák.

Amikor a Zaha Hadid építésziroda neve merül fel, nem az jut az eszünkbe, hogy hogyan lehet olcsó, előregyártott elemekből ingatlant fejleszteni, sokkal inkább az egyedi megoldások, formák. Mennyire nehéz összehozni egy ilyen ismert építészeti iroda ötleteit az olcsó és hatékony megvalósítással?

Már a tervpályázat is tartalmazta, hogy előregyártott szerkezetek lesznek, úgyhogy tisztában voltak vele. A nyugati országokban ez nem különleges megoldás, mert a munkaerőhiány már régóta fennálló probléma. Amikor a lépcsőt terveztük, szerettük volna, hogy a lakóházban más legyen ennek a magassága, és ők voltak azok, akik szóltak, hogy az előregyártás miatt ezzel gondok lesznek, mi pedig mondtuk, hogy ennyi rugalmasság belefér. Az előregyártás a lakóprojektnél a legnehezebben összeegyeztethető, ez kihívás nekik is, és nekünk is. Egy irodaház esetén a homlokzati elemek minősége és a magas ára a kihívás, sokat kell azon dolgozni, hogy elfogadható megoldások szülessenek. A Zaha Hadid ebben nagyon jó partner, bármilyen alternatív javaslatot mutatunk be nekik, rögtön kidolgoznak hozzá egy olyan lehetőséget, ami megvalósítható az építészeti színvonal csökkenése nélkül. Ezeket persze nem tudjuk olcsóvá tenni, a célunk inkább az, hogy elfogadható árú legyen.

Zugló Városközpont látványterv, kép forrása: ZVK Projekt Iroda

Mik az arányok?

Az első ütem során megvalósuló épület -1. szintjén egy maximum 5 ezer négyzetméteres élelmiszerüzlet kialakítását tervezzük, míg a bevásárlóutcában 40 és 500 négyzetméter közötti üzletek kapnak helyet összesen 12 ezer négyzetméteren. Az üzleti negyed 84 ezer, a lakófunkció területe pedig 55 ezer négyzetméter lesz, ami maximum 950 új lakás építését jelenti.

Mi a terv az ingatlanokkal? Megtartani és üzemeltetni, vagy eladni minél előbb?

Az irodák tekintetében klasszikus fejlesztők leszünk, miután ezek elkészültek, bérbe adjuk és eladjuk intézményi befektetőknek. A lakásokat hagyományos csatornákon értékesítjük, a minőségi környezet és az egész koncepció miatt úgy gondoljuk, szívesen költöznek ide a különböző generációk, a fiataloktól az idősebb korosztályig.

Vannak már tervek az értékesítésre?

Akkor kezdjük az értékesítést, amikor elindul a kivitelezés

Hány ütemre van bontva?

Az egész projekt 2029-ig tart, 4 ütemre bontva.

A projekt melyik része lesz az első?

A Bosnyák tér oldaláról indulunk, a sarki épülettel kezdődik a bevásárlóutca, így ennek az alsó része kiskereskedelmi funkciót, a felső része irodafunkciót fog ellátni, ezáltal megteremtjük a kereskedelmi és szolgáltató részét a projektnek. Ennek az időzítése 2022 első negyedévének a vége, a második negyedév eleje. Ezzel párhuzamosan elindul az első lakó ütem.

Zuglóval még egyeztetnek arról, hogy milyen infrastruktúra, közlekedési lehetőség, stb. kiépítésére van szükség?

Tendencia, hogy olyan városrészek, központok szülessenek, amelyek könnyen gyalogszerrel vagy biciklivel bejárhatóak. Ez a mikromobilitás nem hogy egészséges, de a környezetre is jó hatással van. Egy jó központot az teszi érdekessé és élénkké, ha több funkciós és gyalogszerrel egy területen belül különböző tevékenységeket lehet csinálni. Egy jó városközpontban a nappali és éjszakai nevezzük úgy „kétműszakos” gyalogos forgalom tartja élénken és biztonságosan a közterületeket. Az illetékes közlekedési hatóságokkal előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a szükséges infrastruktúra fejlesztés tekintetében. A nappali használat jellemzően az irodai tömeget szolgálja ki, míg az éjszakai tevékenységek közé tartoznak például a zenetermek vagy akár a színházak. Az üzletek, éttermek kihasználhatják a két műszak előnyeit, így a központ hosszabb ideig aktív marad. Hatalmas plázahangulat helyett emberléptékű, élhető, okos, fenntartható és egészséges városközpont születik, ötvözve a belváros sokszínű, minőségi szolgáltatási környezetét, Zugló zöld identitásával.

A 4-es metró még nem könnyíti meg az elérhetőséget.

Egyelőre nem szerepel a középtávú stratégiákban a metró megvalósítása, de jó lenne.

Korábban volt egy terv, a Mundo városközpont. Az már a múlté?

Az a projekt egy bevásárlóközpont megvalósításáról szólt, az ilyen doboz jellegű épületek egyszerűen nem illeszkednek be a városszövetbe. Mi éppen ezért gondolkodtunk bevásárlóutcában. Ez a terület sokkal többre hivatott, mint hogy odategyenek egy plázát.

A környékbelieknek mi lehet a legnagyobb kérdőjel a projekttel kapcsolatban, és mi erre a válasz? Eltűnhetnek például az állatfajok az építkezés miatt?

Az állatfajok eltűnéséről nincs szó, sőt, mivel foglalkozunk a Rákos-patak revitalizációjával, illetve lesz egy vízgazdálkodásra használt kis tó is, inkább a már eltűnt fajok megjelenésére számítunk. A közlekedést könnyítő mikromobilitást elősegítő megoldásokat használunk, ezért is bővítjük a bicikli utas hálózatot több mint 2 kilométerrel. Kifejezetten fontos szempont, hogy túlépítéssel ne terheljük a területet, így értük el, hogy a kerület harmadik legnagyobb parkosított területét tudjuk létrehozni, amit ténylegesen tudnak használni az odalátogatók.

Zugló Városközpont látványterv, kép forrása: ZVK Projekt Iroda

Az önkormányzat a parkosítást kérte az engedélyekért cserébe?

Az önkormányzat a velünk szomszédos területen tervez egy fejlesztést. A tervek szerint úgy alakítanának ki egy új épületegyüttest, hogy annak előterébe, lenne egy városi tér. Ez a tér lenne az, amit mi fejlesztünk az alatta található mélygarázzsal együtt. A központ egyik érdekes eleme, hogy egy városias környezettel indul, éttermekkel, üzletekkel, ezeken átsétálva pedig egyre zöldebb környezetbe lehet jutni, a végén egy tóval találkozva, majd legvégül a Rákos-patakkal. A belvárosi hangulatból pár lépéssel elérhető lesz egy nyugodt tájépítészeti környezet. A Zaha Hadidnak legalább annyira fontos volt a tájépítészet megfelelő megfogalmazása, mint maga az építészet. A sétány alatt nem lesz mélygarázs, ki tudnak alakulni a nagy lombozatok, zöldfelületek, amik árnyékot fognak adni.

Abban az esetben, ha az önkormányzati beruházás megvalósul, és a mellékközpontban elérhető lesz az önkormányzati funkció, illetve a rendelőintézet, az biztosan hozzátesz ahhoz, hogy egy komplex kerületközpont jöjjön létre.

Milyen szolgáltatásokra lesz szükségük a beköltözőknek?

Amikor a mestertervet készítettük, ez is egy része volt a vizsgálatnak. Mi az, amire az embereknek egy izgalmas központban szükségük volna? A vendéglátóhelyek, a rendezvény helyek, a pihenőpark és a revitalizált Rákos-patak, a közlekedés és a helyben lévő irodanegyed, mind nagyszerű részei egy ideális életnek. Az ott lakók kényelmét szolgálhatja egy óvoda, de a többi intézményben van elég kapacitás a kerületben. A kerületben csökken a lakosság száma, a kedvezőtlen Zuglói tendencia megfordítása miatt is fontosak a hasonló projektek, szükség van a fellendítésére, a parképítésre és vásárlási lehetőségekre, hogy a fiatalabb generáció is szívesen költözzön ide.

Zugló Városközpont látványterv, kép forrása: ZVK Projekt Iroda

A projekt hatással lehet a meglévő, régebbi ingatlanok árára is.

Biztos, hogy felértékelődnek, egy ilyen beruházás felhúzza a környezetét. A zuglói beruházással olyan városközpont épül, amely akár turistalátványosság vagy zarándokhely is lehet. Hatalmas plázahangulat helyett emberléptékű, élhető, okos, fenntartható és egészséges városi központ születik, ötvözve a belváros sokszínű, minőségi szolgáltatási környezetét, Zugló zöld identitásával. Az egykor épült stílusos, igényes kialakítású épületek Zuglóban még ma is kuriózumszámba mennek. Az új központ visszahozza a kerület csillogását. Valószínűleg változni fog az épületállomány minősége és kialakítása. Ez a terület 30 éve nem változott. Mivel át kell építeni az utakat, rengeteg új zöldterület jön majd létre, csak a közterületeken 16 ezer négyzetméter zöldfelületet telepítünk.

Azáltal, hogy javul a közterület minősége, az ingatlanok értéke is tud nőni. Voltak, akik megkérdezték, hogy eladják-e a lakásukat, azt feleltem erre, hogy én biztosan várnék még vele.

A cikk megjelenését a Bayer Property támogatta.